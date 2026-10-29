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Η Κριστίν Λαγκάρντ πρόκειται να αποχωρήσει από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) τον Φεβρουάριο, εννέα μήνες πριν από τη λήξη της οκταετούς θητείας της, τον Οκτώβριο του 2027, βάζοντας τέλος σε πολύμηνες εικασίες σχετικά με το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησής της.

Η αποχώρησή της ανοίγει τον δρόμο για μία από τις μεγαλύτερες ανακατατάξεις στην ηγεσία της ΕΚΤ στα 28 χρόνια λειτουργίας της, σε μια περίοδο κατά την οποία η κεντρική τράπεζα βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων.

Την απόφασή της ανακοίνωσε η ίδια μέσω βίντεο στον λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

I have just informed my colleagues that I will step down as @ECB President on 7 February 2027. It has been a source of great pride to serve this institution. I thank all of those who have supported me on this journey over the past seven years. https://t.co/eSLLTaDAej — Christine Lagarde (@Lagarde) October 29, 2026

Όπως αναφέρει στο μήνυμά της,

«Μόλις ενημέρωσα τους συναδέλφους μου ότι θα αποχωρήσω από τη θέση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στις 7 Φεβρουαρίου 2027.

Η θητεία μου σε αυτόν τον θεσμό αποτέλεσε για μένα πηγή μεγάλης υπερηφάνειας.

Ευχαριστώ όλους όσοι με στήριξαν σε αυτή την πορεία τα τελευταία επτά χρόνια».

Με δεύτερο μήνυμά της στην πλατφόρμα Χ, εξηγεί και το γιατί στο βίντεό της εμφανίζεται με λευκοπλάστη στο πρόσωπο, ώστε να προλάβει, όπως λέει, τις διάφορες εικασίες:

«Για να προλάβω τυχόν σχόλια και φήμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα επιθέματα στο πρόσωπό μου οφείλονται σε μια μικρή χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των γιατρών σας και φροντίζετε να ελέγχετε τακτικά το δέρμα σας!»

Η θητεία της Λαγκάρντ σημαδεύτηκε από τη χειρότερη πανδημία του τελευταίου αιώνα, τον πιο αιματηρό πόλεμο στην Ευρώπη από το 1945, τη μεγαλύτερη πληθωριστική κρίση μιας ολόκληρης γενιάς και έναν εμπορικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γράφουν οι Financial Times.

Νωρίτερα φέτος, η 70χρονη Λαγκάρντ είχε παραδεχθεί ότι, όταν συμφώνησε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να αναλάβει την προεδρία της ΕΚΤ, πίστευε ότι θα παρέμενε στη Φρανκφούρτη μόνο για πέντε χρόνια και όχι για οκτώ.

Είναι μόλις η δεύτερη πρόεδρος στην 28χρονη ιστορία της ΕΚΤ που αποχωρεί πρόωρα.

Ο πρώτος πρόεδρος της τράπεζας, Βιμ Ντάισενμπεργκ, είχε αποχωρήσει έπειτα από πέντε χρόνια, στο πλαίσιο πολιτικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί κατά την έναρξη της Νομισματικής Ένωσης.

Η Λαγκάρντ βρίσκεται σε συζητήσεις για να αναλάβει την προεδρία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Πιερρακάκης: Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για τη συμβολή της στη σταθερότητα της ευρωζώνη

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κριστίν Λαγκάρντ για την εξαιρετική προσφορά της ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)» δήλωσε σε ανάρτησή του ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Εκ μέρους του Eurogroup, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για τη συμβολή της στη σταθερότητα της ευρωζώνης και για την ηγεσία που επέδειξε σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες».

I would like to thank Christine @Lagarde for her outstanding service as President of the ECB. On behalf of the #Eurogroup, I express my gratitude for her contribution to the stability of the euro area and her leadership in these testing economic times. https://t.co/8tySba6HBj — Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) October 29, 2026

Οι υποψήφιοι διάδοχοι και οι αλλαγές στην ΕΚΤ

Η κυβέρνηση της Ολλανδίας στηρίζει τον πρώην διοικητή της ολλανδικής κεντρικής τράπεζας, Κλάας Κνοτ, ως διάδοχο της Λαγκάρντ.

Από την πλευρά της, η Ισπανία υποστηρίζει τον Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, γενικό διευθυντή της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) και πρώην διοικητή της Τράπεζας της Ισπανίας.

Οι αλλαγές στην ηγεσία της ΕΚΤ δεν περιορίζονται στην προεδρία της.

Το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, Ίζαμπελ Σνάμπελ, πρόκειται να αποχωρήσει από τη θέση της έναν χρόνο νωρίτερα, τον Ιανουάριο, προκειμένου να αναλάβει ανώτερη θέση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Παράλληλα, η θητεία του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, ολοκληρώνεται τον Μάιο.

Για τον διορισμό οποιουδήποτε νέου μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής απαιτείται η υποστήριξη τουλάχιστον 16 από τις 21 χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ, οι οποίες πρέπει να αντιπροσωπεύουν το 65% του πληθυσμού της ευρωζώνης.

Η ανακοίνωση της ΕΚΤ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, ενημέρωσε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, καθώς και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ότι θα αποχωρήσει από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου 2027.

Ο διάδοχος της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της ΕΚΤ θα διοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έπειτα από τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων που προβλέπεται στο άρθρο 283 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαρίστησε θερμά την Κριστίν Λαγκάρντ, εκφράζοντας την αναγνώρισή του με ένα παρατεταμένο, όρθιο χειροκρότημα.

Η ανακοίνωση του Αντόνιο Κόστα

«Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, με ενημέρωσε για την πρόθεσή της να αποχωρήσει από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου 2027. Σέβομαι και αναγνωρίζω την απόφασή της.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Λαγκάρντ για την αφοσίωση που επέδειξε ως πρόεδρος της ΕΚΤ από τον Νοέμβριο του 2019.

Σε όλη τη διάρκεια της θητείας της, ηγήθηκε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με υψηλό αίσθημα καθήκοντος και ευθύνης.

Η Ευρώπη ωφελήθηκε σημαντικά από την ηγεσία της σε περιόδους αβεβαιότητας και από την ακλόνητη προσήλωσή της στο ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Μέσα από μια παγκόσμια πανδημία, έναν πόλεμο στην Ευρώπη, ενεργειακές κρίσεις και πληθωριστικά σοκ, επέδειξε σταθερή και αποφασιστική ηγεσία, συμβάλλοντας στη διαφύλαξη της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας της ευρωζώνης.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στη νέα ηγεσία της ΕΚΤ, η διαδικασία διορισμού του διαδόχου της θα ξεκινήσει σήμερα και θα προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση».

Στόχος είναι η έγκαιρη λήψη απόφασης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με τη σύνθεση των κρατών-μελών της ευρωζώνης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 283, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».