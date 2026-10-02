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Τη στήριξή της στη συντονισμένη μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) αποδέσμευση αποθεμάτων καυσίμων εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την τηλεδιάσκεψη της G7.

Our citizens need and deserve affordable energy. As @G7, we will closely coordinate towards to achieve this goal. We welcome the decision of G7 countries not to impose any export bans on allies and the continued solidarity between partners. We support an @IEA-coordinated… https://t.co/j1vg2FHScd pic.twitter.com/4Hw7H5TcPu — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 2, 2026

«Οι πολίτες μας χρειάζονται και δικαιούνται προσιτή ενέργεια. Ως G7, θα συντονιστούμε στενά για την επίτευξη αυτού του στόχου», ανέφερε.

Η φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε επίσης «την απόφαση των χωρών της G7 να μην επιβάλουν απαγορεύσεις εξαγωγών σε συμμάχους και τη συνεχιζόμενη αλληλεγγύη μεταξύ των εταίρων».

«Στηρίζουμε μια συντονισμένη από τον IEA αποδέσμευση αποθεμάτων καυσίμων, παραμένοντας παράλληλα προσηλωμένοι στην πράσινη μετάβαση, ώστε να ενισχύσουμε την ενεργειακή ασφάλεια», πρόσθεσε.

Τέλος, ευχαρίστησε τη γαλλική προεδρία για τη σύγκληση της τηλεδιάσκεψης, την οποία χαρακτήρισε σημαντική.

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