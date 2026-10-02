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Τη στήριξή της στη συντονισμένη μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) αποδέσμευση αποθεμάτων καυσίμων εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την τηλεδιάσκεψη της G7.

«Οι πολίτες μας χρειάζονται και δικαιούνται προσιτή ενέργεια. Ως G7, θα συντονιστούμε στενά για την επίτευξη αυτού του στόχου», ανέφερε.

Η φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε επίσης «την απόφαση των χωρών της G7 να μην επιβάλουν απαγορεύσεις εξαγωγών σε συμμάχους και τη συνεχιζόμενη αλληλεγγύη μεταξύ των εταίρων».

«Στηρίζουμε μια συντονισμένη από τον IEA αποδέσμευση αποθεμάτων καυσίμων, παραμένοντας παράλληλα προσηλωμένοι στην πράσινη μετάβαση, ώστε να ενισχύσουμε την ενεργειακή ασφάλεια», πρόσθεσε.

Τέλος, ευχαρίστησε τη γαλλική προεδρία για τη σύγκληση της τηλεδιάσκεψης, την οποία χαρακτήρισε σημαντική.

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