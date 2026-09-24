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Μια νέα εποχή στη διαχείριση των κρίσιμων πρώτων υλών επιχειρεί να εγκαινιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προανήγγειλε τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας με στόχο την εξασφάλιση, τη διαχείριση και την αποθήκευση υλικών που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τη βιομηχανία, την ενεργειακή μετάβαση και την άμυνα.

Η πρωτοβουλία αποτυπώνει τη στροφή της Ευρώπης από μια πολιτική απλής αντιμετώπισης των εξαρτήσεων σε μια πιο ενεργή στρατηγική ελέγχου των αλυσίδων εφοδιασμού. Η πρόσβαση σε πρώτες ύλες όπως το λίθιο, ο γραφίτης, ο χαλκός, το κοβάλτιο και οι σπάνιες γαίες δεν αποτελεί πλέον μόνο οικονομικό ζήτημα, αλλά συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και τη βιομηχανική αυτονομία.

Η νέα εταιρεία θα λειτουργήσει ως εργαλείο για την προμήθεια και τη δημιουργία αποθεμάτων υλικών που απαιτούνται για την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μικροτσίπ, μπαταριών, τεχνολογιών καθαρής ενέργειας και αμυντικών συστημάτων.

Από την ενεργειακή κρίση στη μάχη των πρώτων υλών

Οι αναταράξεις των τελευταίων ετών, από την ενεργειακή κρίση έως τις γεωπολιτικές συγκρούσεις, ανέδειξαν τα όρια του ευρωπαϊκού μοντέλου εξάρτησης από διεθνείς προμηθευτές.

Η αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου με εισαγωγές LNG περιόρισε έναν σημαντικό γεωπολιτικό κίνδυνο, όμως η Ευρώπη εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τρίτες χώρες για υλικά που είναι απαραίτητα στη νέα βιομηχανική εποχή.

Ήδη, μέσω του Critical Raw Materials Act, η ΕΕ έχει θέσει στόχο να αυξήσει την εγχώρια παραγωγή, επεξεργασία και ανακύκλωση στρατηγικών πρώτων υλών έως το 2030.

Ο ευρωπαϊκός σχεδιασμός προβλέπει ότι μέρος των αναγκών θα πρέπει να καλύπτεται από ευρωπαϊκές πηγές, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η διαφοροποίηση των εισαγωγών ώστε να περιοριστεί η εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή.

Το εγχείρημα, ωστόσο, δεν είναι εύκολο. Η ανάπτυξη νέων εξορυκτικών δραστηριοτήτων απαιτεί μεγάλα κεφάλαια, μακροχρόνιο σχεδιασμό και σταθερό επενδυτικό περιβάλλον. Παράλληλα, η Ευρώπη καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη για πρόσβαση σε πρώτες ύλες και στην εφαρμογή αυστηρών περιβαλλοντικών κανόνων.

Από τα Βαλκάνια έως την Ουκρανία οι νέες πηγές

Η ευρωπαϊκή στρατηγική δεν περιορίζεται στην αξιοποίηση κοιτασμάτων εντός των συνόρων της Ένωσης. Η ΕΕ αναζητά νέες συνεργασίες σε γειτονικές περιοχές με σημαντικό ορυκτό δυναμικό.

Η Ουκρανία διαθέτει σημαντικά αποθέματα σε λίθιο, γραφίτη, τιτάνιο και μαγγάνιο, ενώ τα Δυτικά Βαλκάνια διαθέτουν κοιτάσματα λιθίου, χαλκού, βορίου, κοβαλτίου και νικελίου.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί μια νέα οικονομική διάσταση για την ευρωπαϊκή διεύρυνση, καθώς οι πρώτες ύλες μετατρέπονται σε παράγοντα στρατηγικής συνεργασίας.

Το μεγάλο στοίχημα, όμως, δεν είναι μόνο η εξόρυξη. Η πραγματική οικονομική αξία βρίσκεται στη δημιουργία ολόκληρης της αλυσίδας: από την επεξεργασία και τη μεταποίηση έως την παραγωγή τελικών προϊόντων και την ανακύκλωση.

Με αυτόν τον τρόπο, η Ευρώπη επιχειρεί να κρατήσει μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης αξίας στο εσωτερικό της οικονομίας της.

Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών σχεδιασμών

Η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες και για την Ελλάδα, η οποία διαθέτει σημαντικό ορυκτό δυναμικό και βρίσκεται ήδη στον χάρτη των κρίσιμων πρώτων υλών.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε υλικά όπως το γάλλιο, το γερμάνιο, ο γραφίτης, το αντιμόνιο, οι σπάνιες γαίες, ο χαλκός και το βολφράμιο.

Η πρόκληση για τη χώρα είναι να μετατρέψει τον ορυκτό πλούτο σε ολοκληρωμένες παραγωγικές αλυσίδες και όχι να περιοριστεί μόνο στο στάδιο της εξόρυξης.

Αυτό απαιτεί επενδύσεις, σύγχρονες υποδομές, τεχνογνωσία και σύνδεση της εξορυκτικής δραστηριότητας με τη βιομηχανία.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα έργα BAUX-EU, GALLANT και LEADER των METLEN και European Bauxites, τα οποία έχουν ενταχθεί στα στρατηγικά έργα της ΕΕ.

Η φιλοσοφία αυτών των επενδύσεων είναι η δημιουργία μιας πλήρους αλυσίδας αξίας, όπου η αξιοποίηση του βωξίτη δεν σταματά στην εξόρυξη, αλλά επεκτείνεται στην παραγωγή αλουμίνας, αλουμινίου και γαλλίου.

Οι Σκουριές και η στρατηγική σημασία του χαλκού

Ιδιαίτερη θέση στον νέο χάρτη έχει και το έργο στις Σκουριές Χαλκιδικής, όπου η Ελληνικός Χρυσός προχωρά στην τελική φάση κατασκευής της επένδυσης χαλκού και χρυσού, με στόχο την έναρξη παραγωγής μέσα στο 2026.

Ο χαλκός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέταλλα για την ενεργειακή μετάβαση, καθώς χρησιμοποιείται στα ηλεκτρικά δίκτυα, στις υποδομές και στις τεχνολογίες εξηλεκτρισμού.

Η σημασία του έργου υπερβαίνει επομένως τα όρια μιας εξορυκτικής επένδυσης, καθώς συνδέεται με μια ευρύτερη ευρωπαϊκή ανάγκη για ασφαλή πρόσβαση σε στρατηγικά υλικά.

Παράλληλα, τέτοιου μεγέθους έργα αναδεικνύουν και τις νέες απαιτήσεις που συνοδεύουν τη βιομηχανική πολιτική: προστασία του περιβάλλοντος, διαφάνεια, αυστηροί έλεγχοι και συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

Η νέα βιομηχανική μάχη της Ευρώπης

Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού για τις κρίσιμες πρώτες ύλες δείχνει ότι η μάχη για τον έλεγχο των αλυσίδων εφοδιασμού περνά σε νέα φάση.

Ο στόχος της ΕΕ δεν είναι να παράγει όλα τα υλικά που χρειάζεται, αλλά να μειώσει τις επικίνδυνες εξαρτήσεις, να διαφοροποιήσει τις πηγές προμήθειας και να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στις στρατηγικές αλυσίδες αξίας.

Για την Ελλάδα, η συγκυρία δημιουργεί ένα σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας. Ο ελληνικός ορυκτός πλούτος μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία εφόσον συνδεθεί με τεχνολογία, επενδύσεις και μεταποίηση.

Το πραγματικό στοίχημα δεν είναι μόνο πόσες πρώτες ύλες θα εξορυχθούν στην Ευρώπη, αλλά πόση από την οικονομική αξία που δημιουργείται θα παραμείνει μέσα στην ευρωπαϊκή οικονομία.

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