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Χάκερς επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σουπερμάρκετ σε όλη τη Γαλλία, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων τους έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν πυρκαγιές και να καταστραφούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων.

Οι εισαγγελικές αρχές του Παρισιού ανέφεραν ότι η «ευρείας κλίμακας» επίθεση επηρέασε τα ψυγεία πολλών καταστημάτων σε όλη τη χώρα. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έδωσε εντολή στην Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας ANSSI να ερευνήσει το θέμα. Σύμφωνα με το γραφείο τους, η Γαλλία «συντονίζει τις ενέργειές της με τους Ευρωπαίους εταίρους της, επειδή και άλλες χώρες ενδέχεται να επηρεαστούν», ενώ παράλληλα ερευνά εάν διατρέχουν κίνδυνο και άλλες γαλλικές εταιρείες.

Ο όμιλος Les Mousquetaires, ιδιοκτησίας του οποίου είναι τα σουπερμάρκετ Intermarche, ανέφερε ότι χτυπήθηκαν περίπου 150-200 καταστήματά του. Η θερμοκρασία στα ψυγεία έφτασε στους 50 βαθμούς επί έξι ώρες και λόγω αυτού η εταιρεία πέταξε όλα τα τρόφιμα που ήταν αποθηκευμένα σε αυτά, ώστε να μην υπάρξει κάποιος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από την τυχόν αλλοίωσή τους. Η εισαγγελία έκανε λόγο και για «ξέσπασμα φωτιάς» σε κάποιες περιπτώσεις.

Η εταιρεία Carrefour ανακοίνωσε ότι οι χάκερ έπληξαν με τον ίδιο τρόπο 80 δικά της καταστήματα ενώ σύμφωνα με τον όμιλο Casino, επηρεάστηκε το 5% των καταστημάτων του δικτύου Monoprix. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπισαν περίπου 100 καταστήματα της Coopératives U.

Η ολλανδική αλυσίδα σουπερμάρκετ Ahold Delhaize ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει ένα «ζήτημα ασφαλείας» στο δίκτυό της και έθεσε εκτός λειτουργείας πολλά ηλεκτρονικά συστήματά της για να τα προστατεύσει. Η διαδικτυακή εφαρμογή της δεν λειτουργεί, ενώ τα ηλεκτρονικά ταμπελάκια τιμών συχνά περιλάμβαναν λανθασμένες πληροφορίες για τα προϊόντα. Δεν είναι σαφές αν το πρόβλημα της ολλανδικής εταιρείας σχετίζεται με την επίθεση στα γαλλικά σουπερμάρκετ. Σύμφωνα με βελγικά μέσα ενημέρωσης, τα σουπερμάρκετ Delhaize στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο έχουν επίσης επηρεαστεί από αυτό το ζήτημα ασφαλείας.

Μια πηγή προσκείμενη στον Γάλλο πρωθυπουργό είπε ότι η ANSSI εντόπισε το πρόβλημα σε ένα «κενό ασφαλείας» στο λογισμικό των ψυγείων, που παρέχει η δανέζικη εταιρείας Danfoss. Η τελευταία ανακοίνωσε ότι είναι ενήμερη για το πρόβλημα, υποστηρίζοντας ότι τα περισσότερα από τα ψυγεία που αντιμετώπισαν πρόβλημα είναι παλαιού τύπου και λειτουργούν με ένα πεπαλαιωμένο λογισμικό το οποίο έχει σταματήσει να επικαιροποιείται και να υποστηρίζεται. Επισήμανε επίσης ότι εδώ και πολύ καιρό συμβουλεύει τους πελάτες της να επικαιροποιήσουν τα συστήματά τους, υιοθετώντας πιο σύγχρονες λύσεις.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι BFMTV, η κυβερνοεπίθεση έπληξε «τα συστήματα ψύξης της δανέζικης εταιρείας Danfoss», η οποία συνεργάζεται με πάρα πολλά γαλλικά καταστήματα. Η θερμοκρασία στα ψυγεία αυξήθηκε εξ αποστάσεως, με αποτέλεσμα να καταστραφούν φρέσκα και κατεψυγμένα προϊόντα.

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