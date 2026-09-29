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Η Stellantis θα προχωρήσει σε προσωρινή αναστολή της παραγωγής σε τρία εργοστάσιά της στη Γαλλία για τουλάχιστον μία εβδομάδα, καθώς αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, έλλειψη μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα που κατασκευάζονται στις συγκεκριμένες μονάδες, ανακοίνωσε την Τρίτη η αυτοκινητοβιομηχανία.

Το εργοστάσιο στο Sochaux της ανατολικής Γαλλίας θα διακόψει τη λειτουργία του από τις 23 έως τις 30 Οκτωβρίου, λόγω της έλλειψης μπαταριών που απαιτούνται για τις εκδόσεις ηλεκτρικών οχημάτων μεγάλης αυτονομίας.

Σε ανακοίνωσή της η Stellantis ανέφερε ότι η ζήτηση για τα συγκεκριμένα μοντέλα παραμένει ισχυρή, ιδιαίτερα από εταιρικούς πελάτες και στόλους οχημάτων, ξεπερνώντας τις υφιστάμενες δυνατότητες εφοδιασμού.

«Η ζήτηση για αυτές τις εκδόσεις είναι ισχυρή, ιδιαίτερα μεταξύ των πελατών στόλου, και συνεχίζει να υπερβαίνει τις τρέχουσες δυνατότητες προμήθειας. Σε αυτό το πλαίσιο, προσαρμόζουμε προσωρινά το πρόγραμμα παραγωγής μας, ώστε να παραμείνουμε ευθυγραμμισμένοι με τις ανάγκες της αγοράς και να αποφύγουμε τη συσσώρευση αποθεμάτων οχημάτων που δεν ανταποκρίνονται στη ζήτηση των πελατών», σημείωσε η εταιρεία.

Η αυτοκινητοβιομηχανία χαρακτήρισε την κίνηση μεμονωμένο μέτρο, υπογραμμίζοντας ότι η προσαρμογή της παραγωγής γίνεται προκειμένου να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Παράλληλα, η Stellantis ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει τη λειτουργία και στο εργοστάσιο της Rennes, από τις 22 έως τις 30 Οκτωβρίου, για τον ίδιο λόγο. Η κατάσταση επηρεάζει ιδιαίτερα την παραγωγή του Citroën C5 Aircross.

Επιπλέον, η μονάδα της εταιρείας στο Mulhouse θα διακόψει την παραγωγή από τις 15 έως τις 30 Οκτωβρίου.

Οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια ενημερώθηκαν για τις προσωρινές αναστολές λειτουργίας νωρίτερα την Τρίτη.

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