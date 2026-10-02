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Η οικονομία της Γερμανίας θα μπορούσε να αναπτυχθεί κατά περίπου 1% φέτος, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ, ο οποίος εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για τις προοπτικές της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης μετά από τρία χρόνια στασιμότητας.

«Από οικονομικής άποψης, η κατάσταση στη Γερμανία δεν φαίνεται και τόσο άσχημη αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Νάγκελ σε ομιλία του στο Ρόστοκ το βράδυ της Παρασκευής.

«Είναι αρκετά πιθανό να δούμε πραγματική οικονομική ανάπτυξη περίπου 1% σε ετήσια βάση. Έπειτα από τρία χρόνια στασιμότητας, αυτό θα αποτελούσε πράγματι ένα μικρό αλλά σημαντικό μήνυμα», πρόσθεσε.

Η εκτίμηση του Νάγκελ είναι χαμηλότερη από την πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,3% που δημοσίευσαν την περασμένη εβδομάδα τα κορυφαία οικονομικά ερευνητικά ινστιτούτα της Γερμανίας.

Η γερμανική κεντρική τράπεζα δημοσιεύει οικονομικές προβλέψεις μόλις δύο φορές τον χρόνο, με τις τελευταίες να έχουν παρουσιαστεί τον Ιούνιο. Στις αρχές του καλοκαιριού προέβλεπε ότι η οικονομία θα αναπτυσσόταν κατά μόλις 0,5% το 2026.

Η νεότερη εκτίμηση του προέδρου της Bundesbank υποδηλώνει επομένως σημαντική βελτίωση σε σχέση με τις προσδοκίες που επικρατούσαν πριν από λίγους μήνες.

«Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η οικονομία είχε σημαντικά καλύτερες επιδόσεις από ό,τι αναμενόταν μόλις πριν από μερικούς μήνες», τόνισε ο Νάγκελ. «Βρίσκεται σε πορεία ανάκαμψης».

Όπως επισήμανε, η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη δεδομένων των πιέσεων που αντιμετωπίζει η γερμανική οικονομία από τις αναταράξεις που προκαλούν οι δασμοί Τραμπ και τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Παρά τη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών, ο Νάγκελ προειδοποίησε ότι η τρέχουσα ανάκαμψη δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό όσον αφορά στις μακροπρόθεσμες αδυναμίες της γερμανικής οικονομίας.

«Η σημερινή ανάκαμψη δεν θα πρέπει να μας εμποδίσει να εργαστούμε μεθοδικά για την ενίσχυση των διαρθρωτικών παραγόντων ανάπτυξης», τόνισε ο πρόεδρος της Bundesbank.

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