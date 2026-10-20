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Για πρώτη φορά από τον Απρίλιο υποχώρησε η εμπιστοσύνη των Γερμανών επενδυτών, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης στην προσπάθειά της να ανακάμψει έπειτα από μια πολυετή περίοδο στασιμότητας.

Ο δείκτης οικονομικών προσδοκιών του ινστιτούτου ZEW διαμορφώθηκε στις 28,1 μονάδες τον Οκτώβριο, από 34,7 μονάδες τον Σεπτέμβριο, υποχωρώντας περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές. Η μέση εκτίμηση οικονομολόγων σε έρευνα του Bloomberg τοποθετούσε τον δείκτη στις 30 μονάδες.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης που αποτυπώνει την αξιολόγηση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης παρουσίασε πολύ μεγαλύτερη βελτίωση από την αναμενόμενη, παραμένοντας ωστόσο σε αρνητικό έδαφος, στις -35,9 μονάδες.

«Η γερμανική οικονομία εξέρχεται σταδιακά από τη στασιμότητα, ωστόσο η ανάκαμψη δεν έχει αποκτήσει ακόμη αυτόνομη δυναμική», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του ZEW, Άχιμ Βάμπαχ.

Όπως εξήγησε, «η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις παραμένουν αδύναμες εξαιτίας των υψηλών τιμών ενέργειας, οι οποίες πιέζουν τα πραγματικά εισοδήματα, αυξάνουν το κόστος παραγωγής και διατηρούν τον πληθωρισμό σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».

Ανθεκτική η γερμανική οικονομία παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Παρά τις πιέσεις, η γερμανική οικονομία έχει επιδείξει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από την αναμενόμενη απέναντι στις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με σημαντικό στήριγμα τις εκτεταμένες δημόσιες δαπάνες για υποδομές και άμυνα.

Αν και ο πόλεμος έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του ενεργειακού κόστους, η Bundesbank εκτιμά ότι η Γερμανία βρίσκεται πλέον ξεκάθαρα σε τροχιά οικονομικής ανάκαμψης.

Έπειτα από την απροσδόκητα ισχυρή ανάπτυξη που καταγράφηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η γερμανική κυβέρνηση αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή της για την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ στο 1,3%, ποσοστό υπερδιπλάσιο της προηγούμενης εκτίμησης.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί θετικό νέο για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντικές πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις.

Οι κίνδυνοι για το 2027 και οι πολιτικές πιέσεις

Για το 2027, η ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 1,1%, με τις προοπτικές να εξακολουθούν να σκιάζονται από σημαντικούς κινδύνους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναταραχή στις αγορές ομολόγων, καθώς και οι επίμονα υψηλές τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, που συνεχίζουν να επιβαρύνουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Παράλληλα, οι πρόσφατες εκλογικές επιτυχίες ακραίων πολιτικών κομμάτων σε επίπεδο γερμανικών κρατιδίων εντείνουν τις ανησυχίες ότι η κυβέρνηση Μερτς ενδέχεται να περιορίσει ή να αποδυναμώσει ορισμένες από τις μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, υπό το βάρος των αυξανόμενων πολιτικών πιέσεων.