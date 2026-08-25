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Η διοίκηση και ο συνδικαλιστικός φορέας που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στην νοτιοκορεατική αυτοκινητοβιομηχανία Hyundai Motor ανακοίνωσαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ότι κατέληξαν σε συμφωνία για τους μισθούς, έπειτα από -εξαιρετικά σπάνια- 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση την περασμένη εβδομάδα.

Ο συνδικαλιστικός φορέας είχε αναφέρει πως 40.000 εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και διοικητικοί, συμμετείχαν στην κινητοποίηση της Παρασκευής στη μεγαλύτερη κατασκευάστρια οχημάτων της Νότιας Κορέας, την πρώτη σε μια δεκαετία, εξαιτίας της αποτυχίας των διαπραγματεύσεων για νέα επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας, με φόντο τις διαφορές για τους μισθούς και τους όρους συνταξιοδότησης.

Είχε ανακοινωθεί πως οι κινητοποιήσεις επρόκειτο να συνεχιστούν με τετράωρες στάσεις εργασίας χθες Δευτέρα και σήμερα, αλλά ανεστάλησαν, για να δοθεί περιθώριο να διεξαχθούν νέες διαπραγματεύσεις — που οδήγησαν στην επίτευξη συμφωνίας.

Αυτή προβλέπει «αύξηση του βασικού μηνιαίου μισθού κατά 100.000 γουόν (62 ευρώ) και πριμ παραγωγικότητας ίσο με τέσσερις μηνιαίους μισθούς», σημείωσε ο συνδικαλιστικός φορέας με ανακοίνωσή του που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Τα μέρη συμφώνησαν επίσης σε μελλοντική αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης ώστε αυτή να γίνεται όταν ο εργαζόμενος θα φτάνει στο μισθολογικό πλαφόν, στο τέλος της σταδιοδρομίας του.

Η αύξηση του νόμιμου ηλικιακού ορίου για τη συνταξιοδότηση στα 65 έτη, από τα 60 σήμερα, συζητείται το τρέχον διάστημα στο κοινοβούλιο, με φόντο τη γήρανση του πληθυσμού της βιομηχανικής χώρας της Ασίας.

Οι όροι που συμφωνήθηκαν ανάμεσα στη διοίκηση και στον φορέα εκπροσώπησης των εργαζομένων στη Hyundai Motor θα πρέπει να εγκριθούν σε ψηφοφορία των μελών του συνδικάτου την 31η Αυγούστου.

Εκπρόσωπος της εταιρείες εξήρε την «καταρχήν συμφωνία» σε δηλώσεις του στο AFP.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του νοτιοκορεατικού πρακτορείου ειδήσεων Newsis, η διένεξη για τις απολαβές των εργαζομένων, που οδήγησε σε απεργιακές κινητοποιήσεις συνολικής διάρκειας 60 ωρών μέσα στο 2026, στοίχισε κάπου 1,37 δισεκ. ευρώ στην εταιρεία.

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