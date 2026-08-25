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Ισχυρή παρουσία σε ολόκληρο σχεδόν το φάσμα της αγοράς μεταχειρισμένων πλοίων διατηρεί η ελληνική ναυτιλία, αξιοποιώντας τη συγκυρία των υψηλών ναύλων και τη μεγάλη ζήτηση για άμεσα διαθέσιμη χωρητικότητα.

Η εβδομαδιαία έκθεση της WeberSeas (Hellas), με ημερομηνία 21 Αυγούστου, καταγράφει τους Έλληνες ως τους μεγαλύτερους αγοραστές σε πέντε βασικές κατηγορίες πλοίων: Handysize και Ultramax στην ξηρά φορτία, καθώς και LR1, LR2 και Suezmax στα δεξαμενόπλοια. Παράλληλα, βρίσκονται στη δεύτερη θέση στις αγορές Supramax, πίσω μόνο από τους Κινέζους.

Η εικόνα δείχνει ότι δεν πρόκειται για μία πρόσκαιρη κίνηση σε συγκεκριμένο τύπο πλοίου, αλλά για μια ευρύτερη στρατηγική ανανέωσης και ενίσχυσης του ελληνόκτητου στόλου. Οι Έλληνες επενδύουν τόσο σε πλοία ξηρού φορτίου, που προσφέρουν μεγαλύτερη εμπορική ευελιξία, όσο και σε δεξαμενόπλοια, όπου οι γεωπολιτικές ανατροπές έχουν προκαλέσει εκτίναξη των ναύλων και των αξιών.

Στην αγορά των Handysize, οι Έλληνες βρίσκονται στην πρώτη θέση, αφήνοντας πίσω τους Τούρκους και τους Κινέζους, οι οποίοι μοιράζονται τη δεύτερη. Ακολουθούν οι Βιετναμέζοι. Αντίστοιχη είναι η εικόνα στα μεγαλύτερα Ultramax, όπου την ελληνική πρωτιά ακολουθούν η Κίνα και η Τουρκία.

Μόνο στην κατηγορία των Supramax οι Κινέζοι διατηρούν την πρώτη θέση, με τους Έλληνες να κατατάσσονται δεύτεροι. Στην τρίτη θέση βρίσκονται αγοραστές από τη Μέση Ανατολή και την Τουρκία.

Ακόμη πιο έντονη είναι η ελληνική παρουσία στα δεξαμενόπλοια. Στα LR2, οι Έλληνες προηγούνται των αγοραστών από τη Μέση Ανατολή και την Ελβετία, ενώ στα LR1 ακολουθούν οι Ελβετοί και οι επενδυτές από τη Μέση Ανατολή. Στην αγορά των Suezmax, η WeberSeas κάνει λόγο για την ισχυρότερη ελληνική κυριαρχία, με τους Κινέζους να βρίσκονται στη δεύτερη θέση και την υπόλοιπη δραστηριότητα να κατανέμεται μεταξύ Αμερικανών, Νοτιοκορεατών, Λίβυων και επενδυτών από τη Μέση Ανατολή.

Το ενδιαφέρον των Ελλήνων εκδηλώνεται παρά το γεγονός ότι οι τιμές των μεταχειρισμένων δεξαμενόπλοιων βρίσκονται πολύ πάνω από τα ιστορικά τους επίπεδα. Ενδεικτικά, ένα Suezmax ηλικίας 15 ετών αποτιμάται σήμερα περίπου στα 65 εκατ. δολάρια, έναντι μέσου όρου 37 εκατ. δολαρίων την τελευταία πενταετία. Η διαφορά φθάνει το 75,7%.

Ένα δεκαετές Suezmax κοστολογείται στα 88 εκατ. δολάρια, δηλαδή 66% υψηλότερα από τον μέσο όρο της πενταετίας, ενώ η αξία ενός πενταετούς πλοίου έχει ανέλθει στα 103 εκατ. δολάρια, αυξημένη κατά 49,3%.

Η συμπίεση της διαφοράς μεταξύ παλαιότερων και νεότευκτων πλοίων είναι χαρακτηριστική. Το δεκαπενταετές Suezmax των 65 εκατ. δολαρίων κοστίζει πλέον περίπου όσο το 73% ενός νεότευκτου, η ενδεικτική τιμή του οποίου υπολογίζεται από τη WeberSeas στα 89 εκατ. δολάρια.

Ανάλογη εικόνα παρατηρείται και στα VLCC. Η αξία ενός δεκαπενταετούς πλοίου έχει φθάσει στα 83 εκατ. δολάρια, σχεδόν 60% πάνω από τον μέσο όρο της πενταετίας. Ένα δεκαετές VLCC αποτιμάται στα 114 εκατ. δολάρια, καταγράφοντας υπερτίμηση 56,2%.

Πίσω από τις υψηλές αποτιμήσεις βρίσκεται η απότομη ενίσχυση της ναυλαγοράς. Οι αποδόσεις των Suezmax στη διαδρομή Δυτική Αφρική–Βόρεια Ευρώπη εκτινάχθηκαν στα 168.471 δολάρια ημερησίως, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 65,99%. Στη διαδρομή Κόλπος των ΗΠΑ–Κίνα, τα VLCC απέφεραν 145.957 δολάρια ημερησίως, με άνοδο 26,77%.

Η ζήτηση για μεταχειρισμένα ενισχύεται επειδή ένα διαθέσιμο πλοίο μπορεί να τοποθετηθεί αμέσως στην αγορά και να αρχίσει να παράγει έσοδα, σε αντίθεση με ένα νεότευκτο που θα παραδοθεί έπειτα από δύο ή τρία χρόνια. Αυτή η δυνατότητα άμεσης εκμετάλλευσης φαίνεται ότι δικαιολογεί, στα μάτια των αγοραστών, το υψηλό τίμημα.

Στις συναλλαγές της εβδομάδας περιλαμβάνεται η πώληση του Ultramax Gramos, χωρητικότητας 61.000 τόνων και κατασκευής 2019 στα ναυπηγεία NACKS, σε ελληνικά συμφέροντα έναντι 34,5 εκατ. δολαρίων. Παράλληλα, Έλληνας πλοιοκτήτης συνδέεται με νέα παραγγελία ενός δεξαμενόπλοιου MR2, χωρητικότητας 50.000 τόνων, στα κινεζικά ναυπηγεία COSCO Guangdong, με παράδοση το 2029. Το τίμημα δεν έχει γνωστοποιηθεί.

Η ελληνική στρατηγική κινείται, επομένως, σε δύο παράλληλους άξονες: αγορά σύγχρονων μεταχειρισμένων για άμεση αξιοποίηση των υψηλών ναύλων και τοποθέτηση παραγγελιών για τη μακροπρόθεσμη ανανέωση του στόλου. Πρόκειται για επιθετική επιλογή, καθώς οι αγορές πραγματοποιούνται σε ιδιαίτερα υψηλές αποτιμήσεις. Ταυτόχρονα, όμως, δείχνει ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες θεωρούν πως η περιορισμένη προσφορά πλοίων και οι ανατροπές στις παγκόσμιες θαλάσσιες διαδρομές θα συνεχίσουν να στηρίζουν τη ναυλαγορά.

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