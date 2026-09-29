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Η γερμανική εταιρεία βιοτεχνολογίας BioNTech, γνωστή παγκοσμίως για το εμβόλιο κατά της COVID-19, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στο κλείσιμο εγκαταστάσεών της στη Γερμανία, καθώς η προσπάθεια πώλησής τους δεν είχε αποτέλεσμα.

«Παρά τις καλύτερες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων πλευρών και μια ευρεία διαδικασία αναζήτησης αγοραστή, δυστυχώς δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση μιας συμφωνίας πώλησης», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Η BioNTech πρόσθεσε ότι έχει συμφωνήσει με το συμβούλιο εργαζομένων μέτρα για κοινωνικά υπεύθυνες λύσεις και πρόσθετες αποζημιώσεις για τους εργαζομένους που επηρεάζονται από την αναδιάρθρωση.

1.860 απολύσεις εργαζομένων

Η εταιρεία είχε ανακοινώσει τον Μάιο ότι αναζητούσε αγοραστές για τις εγκαταστάσεις της στη Γερμανία, στις περιοχές Ίνταρ-Όμπερσταϊν, Μάρμπουργκ και Τιούμπινγκεν, καθώς και για τη μονάδα της στη Σιγκαπούρη. Σε διαφορετική περίπτωση, είχε προειδοποιήσει ότι οι εγκαταστάσεις θα σταματούσαν τη λειτουργία τους.

Η αναδιάρθρωση αφορά έως και 1.860 θέσεις εργασίας και αποτελεί μέρος της στρατηγικής μεταφοράς της παραγωγής του εμβολίου κατά της COVID-19 προς τον συνεργάτη της Pfizer.

Η απόφαση σηματοδοτεί τη μετάβαση της BioNTech σε μια νέα φάση, καθώς η εταιρεία περιορίζει την παραγωγική υποδομή που είχε αναπτύξει κατά την περίοδο της πανδημίας, όταν το εμβόλιό της αποτέλεσε ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα στον δυτικό κόσμο.

Η BioNTech, η οποία ανέπτυξε το εμβόλιο μαζί με την Pfizer, επιχειρεί πλέον να μεταφέρει το βάρος της δραστηριότητάς της σε άλλους τομείς της βιοϊατρικής έρευνας, πέρα από τα εμβόλια COVID-19.

Τον Μάρτιο, η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι οι δύο συνιδρυτές της, Ουγούρ Σαχίν και Οζλέμ Τουρετσί, θα αποχωρήσουν έως το τέλος του έτους προκειμένου να δημιουργήσουν νέα επιχειρηματική δραστηριότητα.

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