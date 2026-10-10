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Σε πεδίο έντονης πολιτικής σύγκρουσης εξελίσσεται η διαπραγμάτευση για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, καθώς η Γερμανία και οι σύμμαχοί της απέρριψαν με ηχηρό τρόπο τη συμβιβαστική πρόταση της ιρλανδικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Το Δουβλίνο, επιχειρώντας να γεφυρώσει τις χάσματα, κατέθεσε ένα διαπραγματευτικό πακέτο («negobox») που προέβλεπε οριζόντια περικοπή ύψους περίπου 8% —δηλαδή 159 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τρέχουσες τιμές— από την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που άγγιζε τα 2 τρισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή κατέρρευσε αμέσως, συναντώντας τη σθεναρή άρνηση του μπλοκ των δημοσιονομικά αυστηρών κρατών, όπως αναφέρει το Politico.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ξεκαθάρισε ότι η πρόταση απέχει πολύ από το να αποτελέσει βάση συμφωνίας, υπογραμμίζοντας πως ο κοινός προϋπολογισμός πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμος για τις χώρες που επωμίζονται το κύριο βάρος της χρηματοδότησης. Η Γερμανία, η οποία καλύπτει περίπου το ένα τέταρτο των ευρωπαϊκών δαπανών, ηγείται μιας συμμαχίας έξι «λιτών» κρατών —που συμπληρώνεται από τη Σουηδία, τη Δανία, την Ολλανδία, τη Φινλανδία και την Αυστρία— οι οποίες συνεισφέρουν συνολικά το 40% του προϋπολογισμού. Υπουργοί από τη Σουηδία και την Αυστρία χαρακτήρισαν το ιρλανδικό σχέδιο ως «μη βιώσιμη αύξηση» σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα, ενώ ο Ολλανδός Υπουργός Οικονομικών Έλκο Χάινεν προειδοποίησε ανοιχτά ότι με αυτούς τους ρυθμούς δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία εντός του έτους.

«Κόβουν το Μέλλον για να Προστατεύσουν το Παρελθόν»

Η ουσία της αντιπαράθεσης δεν έγκειται μόνο στο συνολικό ύψος των κονδυλίων, αλλά και στην κατανομή των περικοπών. Προκειμένου να καθησυχάσει το ισχυρό αντίπαλο στρατόπεδο των 17 κρατών-μελών του Νότου και της Ανατολής —γνωστό ως «Φίλοι της Συνοχής»— η ιρλανδική προεδρία επέλεξε να αφήσει ανέπαφους τους προϋπολογισμούς της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και των περιφερειακών επιδοτήσεων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ του συνολικού προϋπολογισμού. Έτσι, το βάρος των περικοπών μετατοπίστηκε σε τομείς όπως η άμυνα, η ανταγωνιστικότητα και η αναπτυξιακή βοήθεια, προκαλώντας την οργή των «φειδωλών», οι οποίοι κατηγορούν την προεδρία ότι θυσιάζει τους τομείς αιχμής για να προστατεύσει παραδοσιακές επιδοτήσεις, με Ευρωπαίο διπλωμάτη να σχολιάζει χαρακτηριστικά ότι «κόβουν το μέλλον για να προστατεύσουν το παρελθόν».

Από την πλευρά τους, οι «Φίλοι της Συνοχής» υποδέχθηκαν την πρόταση με σημαντικά πιο ήπιους τόνους. Ο Ιταλός Υπουργός Γεωργίας Φραντσέσκο Λολομπριτζίδα έκανε λόγο για ένα «εξαιρετικό σημείο εκκίνησης» όσον αφορά την ανάκτηση των γεωργικών πόρων, ενώ ο Πολωνός Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Ιγκνάτσι Νιεμτσίκι χαιρέτισε τη διατήρηση των υψηλών κονδυλίων για τη χώρα του, αν και σημείωσε ότι οι συνολικές περικοπές υπολείπονται των φιλοδοξιών της ΕΕ. Ο Ιρλανδός Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Τόμας Μπερν υπερασπίστηκε το σχέδιο ως μια δίκαιη γέφυρα συμβιβασμού που αποτυπώνει την ευρεία στήριξη που απολαμβάνουν οι αγροτικές και περιφερειακές ενισχύσεις.

Ο Παράγοντας Χρόνος και η Κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής

Οι πολιτικές εντάσεις αναμένεται να κορυφωθούν στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, όπου το «negobox» θα τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η πίεση του χρόνου είναι ασφυκτική, καθώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιδιώκουν διακαώς να οριστικοποιήσουν το πλαίσιο πριν από το τέλος του 2026, φοβούμενες ότι το πολιτικό ημερολόγιο του 2027, με τις επικείμενες κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις σε Γαλλία, Ιταλία και Πολωνία, θα καταστήσει οποιονδήποτε συμβιβασμό πρακτικά αδύνατο.

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