Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το Ίδρυμα Νόμπελ ανακοίνωσε ότι αυξάνει φέτος το χρηματικό ποσό που συνοδεύει τα κορυφαία διεθνή βραβεία κατά 9%, με τους νικητές κάθε μίας από τις έξι κατηγορίες να λαμβάνουν πλέον 12 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 1,22 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Η απόφαση αφορά τα βραβεία Φυσικής, Χημείας, Ιατρικής ή Φυσιολογίας, Λογοτεχνίας, Ειρήνης και Οικονομικών, με το Ίδρυμα να επισημαίνει ότι στόχος είναι η διατήρηση της πραγματικής αξίας του χρηματικού μέρους του βραβείου σε βάθος χρόνου.

«Με την αύξηση του χρηματικού ποσού του βραβείου, στηρίζουμε τη μακροπρόθεσμη σημασία του Βραβείου Νόμπελ και διασφαλίζουμε ότι το χρηματικό τμήμα του διατηρεί την αξία του στον χρόνο», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος Νόμπελ Χάνα Στιάρνε.

125 χρόνια από την πρώτη απονομή των Νόμπελ

Οι φετινοί νικητές των βραβείων αναμένεται να ανακοινωθούν από τις 5 έως τις 12 Οκτωβρίου, σε μια χρονιά-ορόσημο, καθώς συμπληρώνονται 125 χρόνια από την πρώτη απονομή των Βραβείων Νόμπελ.

Τα βραβεία θεσπίστηκαν βάσει της διαθήκης του Σουηδού εφευρέτη του δυναμίτη και επιχειρηματία Άλφρεντ Νόμπελ και απονεμήθηκαν για πρώτη φορά το 1901.

Τότε, το χρηματικό έπαθλο ανερχόταν σε 150.782 σουηδικές κορώνες για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιδρύματος Νόμπελ, ποσό που έχει αυξηθεί σημαντικά μέσα στις δεκαετίες, αντανακλώντας τη διεθνή αναγνώριση και το κύρος των βραβείων.

Η νέα αύξηση εντάσσεται στη στρατηγική του Ιδρύματος να διατηρεί τη σημασία του οικονομικού σκέλους της διάκρισης, παρά τις μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τον πληθωρισμό.

Διαβάστε ακόμη

Σε νέα εποχή το Χρηματιστήριο: Με ιστορικό υψηλό συναλλαγών άνω των 4,2 δισ. ευρώ το πέρασμα στις ανεπτυγμένες αγορές

Deoleo: Προς ιταλικά χέρια οδεύει ο έλεγχος της μεγαλύτερης εταιρείας ελαιολάδου στον κόσμο

Γιατί είναι δύσκολο να πάρουμε αποφάσεις

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ