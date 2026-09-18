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Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει τις διαδικασίες για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών αποθεμάτων φυσικού αερίου, καθώς η ενεργειακή αγορά βρίσκεται υπό έντονη πίεση εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Ο Γάλλος Πρόεδρος υποστήριξε ότι τα ιστορικά υψηλά επίπεδα στις τιμές των καυσίμων οφείλονται «εξ ολοκλήρου στους πολέμους» και ειδικότερα στην αναταραχή που προκαλεί η κρίση στον Πορθμό του Ορμούζ, από τον οποίο διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου ενεργειακού εμπορίου.

Σύμφωνα με τον Μακρόν, η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με τις καταστροφές σε ενεργειακές υποδομές στη Ρωσία και την Ουκρανία λόγω του πολέμου, έχει προκαλέσει μεγάλη αύξηση στις τιμές της ενέργειας διεθνώς. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η πίεση στις αγορές δεν αναμένεται να υποχωρήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Γαλλία: Προσπάθειες για επαναλειτουργία του Ορμούζ

Μετά τη συνάντησή του με τους επικεφαλής των γαλλικών πολιτικών κομμάτων, ο Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία «κάνει τα πάντα» προκειμένου να διευκολύνει την ειρηνική επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις παραμένουν δύσκολες. Πρόσθεσε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, να συμβάλει στην ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, μέσω συνοδείας δεξαμενόπλοιων και πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ώστε να αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

Αναφερόμενος στη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας του, ο Γάλλος Πρόεδρος σημείωσε ότι η Γαλλία έχει προστατεύσει περισσότερο τους πολίτες της σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης, ωστόσο υπογράμμισε ότι «σήμερα έχουμε και ευθύνη όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά».

Μακρόν: Η ασφάλεια της Ευρώπης συνδέεται με την Ουκρανία

Ο Μακρόν επανέλαβε ότι η ασφάλεια της Ευρώπης σήμερα και αύριο διακυβεύεται στην Ουκρανία, αναφερόμενος στη συνέχιση του πολέμου και στις επιπτώσεις του για την ευρωπαϊκή άμυνα.

Παράλληλα, σχολίασε την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία, αλλά και τις δηλώσεις του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος προειδοποίησε για το ενδεχόμενο ρωσικών «υβριδικών χτυπημάτων» εναντίον συμμάχων της Ουκρανίας στην Ευρώπη.

Ο Γάλλος Πρόεδρος χαρακτήρισε την κατάσταση «σοβαρή» και τόνισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε «στιγμή επαγρύπνησης». Όπως είπε, η φύση της αποτροπής είναι να μην αποκαλύπτονται οι επόμενες κινήσεις, ωστόσο προειδοποίησε ότι οι ενέργειες αυτές «δεν θα μείνουν αναπάντητες».

Σχέδιο προστασίας κρίσιμων υποδομών από υβριδικές απειλές

Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι η ρωσική υβριδική απειλή απέναντι στην Ευρώπη και τη Γαλλία έχει ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες και ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την κυβέρνηση να καταρτίσει σχέδιο για την προστασία των κρίσιμων υποδομών της χώρας.

Όπως ανέφερε, στόχος των ενεργειών αυτών είναι «να εκφοβίσουν» τις ευρωπαϊκές χώρες και να περιορίσουν τη στήριξη προς την Ουκρανία. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι το αποτέλεσμα θα είναι το αντίθετο, καθώς η Γαλλία θεωρεί ότι η ασφάλειά της συνδέεται άμεσα με την έκβαση της ουκρανικής κρίσης.

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