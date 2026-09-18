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Η ιταλική οικογένεια πίσω από την Pietro Coricelli SpA έχει αποκτήσει προβάδισμα στη μάχη για τον έλεγχο της ισπανικής Deoleo SA, της μεγαλύτερης εταιρείας εμφιάλωσης και εμπορίας επώνυμου ελαιολάδου στον κόσμο, καθώς οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας εξετάζουν τις προσφορές εξαγοράς που έχουν κατατεθεί.

Η προσφορά των Ιταλών φαίνεται ότι κερδίζει τη μάχη καθώς η ισπανική κυβέρνηση, η οποία αρχικά είχε εκφράσει προτίμηση για έναν εγχώριο αγοραστή, εμφανίζεται πλέον πιο ανοιχτή στο ενδεχόμενο επικράτησης της Coricelli, καθώς θεωρείται ο υποψήφιος με τις μεγαλύτερες πιθανότητες να ολοκληρώσει τη συμφωνία.

Σχολιάζοντας τις πληροφορίες, το υπουργείο Γεωργίας της χώρας περιορίστηκε μόνο να δηλώσει «ότι πρόκειται για μια συμφωνία μεταξύ ιδιωτικών πλευρών, στην οποία εμπλέκονται εταιρείες και επενδυτικά κεφάλαια, και η οποία πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισπανικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες ανταγωνισμού».

Σύμφωνα με ισπανικές πηγές, η Coricelli έχει καταθέσει προσφορά που αποτιμά τη Deoleo περίπου στα 500 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας προηγούμενη πρόταση, ενώ η διαδικασία έχει εξελιχθεί σε έναν ανταγωνισμό μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας για τον έλεγχο μιας εταιρείας με ισχυρή παρουσία στην παγκόσμια αγορά ελαιολάδου.

Η Deoleo αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παίκτες του κλάδου, με χαρτοφυλάκιο ιστορικών εμπορικών σημάτων όπως Bertolli, Carapelli, Carbonell και Hojiblanca, τα οποία πωλούνται σε δεκάδες χώρες.

Η εταιρεία εμφιαλώνει περίπου 158 εκατ. λίτρα ελαιολάδου ετησίως, ενώ το εμπορικό σήμα Bertolli αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο και το σημαντικότερο από πλευράς πωλήσεων brand του ομίλου, συνεισφέροντας σημαντικό μέρος των εσόδων της.

Η Deoleo ιδρύθηκε το 1955 στο Μπιλμπάο της Ισπανίας με την ονομασία Arana Maderas και σήμερα έχει την έδρα της στην περιοχή της Μαδρίτης.

Το 2025 κατείχε εκτιμώμενο μερίδιο 8,3% της παγκόσμιας αγοράς συσκευασμένου ελαιολάδου, διατηρώντας σημαντική απόσταση από ανταγωνιστές όπως η Bunge και η Bright Food.

Οι μνηστήρες και η μάχη Ιταλίας – Ισπανίας

Οι δύο βασικοί μέτοχοι της Deoleo, τα επενδυτικά κεφάλαια CVC Capital Partners και Alchemy Partners, που ελέγχουν συνολικά περίπου το 70% της εταιρείας, εξετάζουν την έξοδό τους έπειτα από χρόνια αναδιαρθρώσεων, μείωσης χρέους και προσπάθειας εξυγίανσης της δραστηριότητας.

Στη διαδικασία ενδιαφέροντος συμμετείχαν αρχικά αρκετές μεγάλες εταιρείες τροφίμων και παραγωγοί ελαιολάδου, μεταξύ των οποίων η ιταλική Pietro Coricelli, η επίσης ιταλική Bonifiche Ferraresi, η γαλλική Lesieur, η αυστραλιανή Cobram Estate Olives, αλλά και οι ισπανικές Dcoop και Acesur.

Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες η κούρσα φαίνεται να έχει περιοριστεί κυρίως μεταξύ της Coricelli και των Ισπανών υποψηφίων.

Η Dcoop, ο μεγαλύτερος συνεταιρισμός αγροδιατροφικών προϊόντων της Ισπανίας και ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ελαιολάδου παγκοσμίως, φέρεται να έχει καταθέσει προσφορά περίπου 470 εκατ. ευρώ, ενώ η Acesur έχει προσφέρει περίπου 460 εκατ. ευρώ. Η Bonifiche Ferraresi παραμένει επίσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων πλευρών.

Η Coricelli, ωστόσο, εμφανίζεται να διαθέτει πλεονέκτημα όχι μόνο λόγω του ύψους της προσφοράς, αλλά και λόγω των μικρότερων πιθανών ρυθμιστικών εμποδίων. Η παρουσία της στην Ισπανία και στις ΗΠΑ είναι πιο περιορισμένη σε σχέση με τους ισπανικούς ομίλους Dcoop και Acesur, οι οποίοι έχουν ήδη σημαντική θέση στις αγορές όπου δραστηριοποιείται η Deoleo.

Αυτό θα μπορούσε να μειώσει τις ανησυχίες για θέματα ανταγωνισμού κατά την εξέταση της συμφωνίας από τις αρμόδιες εγχώριες, ευρωπαϊκές αλλά και διεθνείς εποπτικές αρχές.

Η στάση της ισπανικής κυβέρνησης

Η Μαδρίτη έχει καταστήσει σαφές ότι θα προτιμούσε η Deoleo να παραμείνει υπό ισπανικό έλεγχο, λόγω της σημασίας της για τον αγροδιατροφικό τομέα της χώρας και ειδικά για τις περιοχές παραγωγής ελιάς.

Πηγές του υπουργείου Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων της Ισπανίας έχουν αναφέρει ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τη διαδικασία, επιδιώκοντας μια λύση που θα διατηρεί τα ισπανικά βιομηχανικά συμφέροντα και θα προστατεύει τα συμφέροντα των ελαιοπαραγωγών.

Ανάλογη θέση έχει εκφράσει και η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας, της σημαντικότερης περιοχής παραγωγής ελαιολάδου στην Ισπανία. Ο υπουργός Γεωργίας της περιοχής Ραμόν Φερνάντεθ-Πατσέκο έχει δηλώσει ότι οι αρχές επιθυμούν η εταιρεία να παραμείνει σε ισπανικά χέρια και, εφόσον είναι δυνατόν, υπό ανδαλουσιανή ιδιοκτησία.

Παράλληλα, το συνδικάτο CCOO Ανδαλουσίας έχει ζητήσει από τις αρχές να προστατεύσουν την αλυσίδα αξίας του κλάδου και τις θέσεις εργασίας, καλώντας την κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει, εφόσον χρειαστεί, τα εργαλεία που διαθέτει για τον έλεγχο ξένων επενδύσεων.

Από την κρίση στην επιστροφή στην κερδοφορία

Η Deoleo έχει αντιμετωπίσει σημαντικές οικονομικές δυσκολίες την τελευταία δεκαετία. Το 2017, μετά από προειδοποιήσεις στον ισπανικό Τύπο ότι η εταιρεία βρισκόταν αντιμέτωπη ακόμη και με κίνδυνο διάλυσης, κατέγραψε ζημιές ύψους 179 εκατ. ευρώ.

Η κρίση οδήγησε σε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, το οποίο περιλάμβανε την πώληση μονάδας εμφιάλωσης στην Αντεκέρα της Ισπανίας και τη μείωση του προσωπικού περίπου κατά 15%.

Το 2024 η εταιρεία ανακοίνωσε ζημιές 54,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 34,3 εκατ. ευρώ το 2023, αποτέλεσμα που επηρεάστηκε σημαντικά από δικαστική διαμάχη στην Ιταλία σχετικά με φορολογική υπόθεση της θυγατρικής Carapelli.

Ωστόσο, το 2025 η Deoleo επέστρεψε στην κερδοφορία, καταγράφοντας καθαρά κέρδη περίπου 20 εκατ. ευρώ, καθώς η παραγωγή ελαιολάδου ομαλοποιήθηκε, οι διεθνείς τιμές ανέβηκαν, η κατανάλωση ανέκαμψε και οι συνθήκες λειτουργίας βελτιώθηκαν.

Η διαδικασία υποβολής προσφορών ολοκληρώθηκε στα τέλη Αυγούστου και οι βασικοί μέτοχοι μαζί με τους συμβούλους τους αναμένεται να επιλέξουν την προτιμητέα πρόταση πριν ξεκινήσουν αποκλειστικές διαπραγματεύσεις. Αυτό σημαίνει ότι το deal θα μπορούσε να “κλείσει” μέσα στον Σεπτέμβριο, αν και οποιαδήποτε συναλλαγή θα χρειαστεί να λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες ρυθμιστικές και ανταγωνιστικές αρχές.

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