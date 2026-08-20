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Ανοίγει ξανά μια δύσκολη, αλλά αναγκαία συζήτηση: μέχρι ποια ηλικία μπορεί ένας άνθρωπος να οδηγεί με ασφάλεια και, κυρίως, με ποιον τρόπο πρέπει να πιστοποιείται ότι εξακολουθεί να διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες;

Δεν τίθεται θέμα απαγόρευσης της οδήγησης με βάση την ηλικία, αλλά ουσιαστικής αξιολόγησης της όρασης, των αντανακλαστικών και της σωματικής και διανοητικής ικανότητας κάθε οδηγού.

Η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί με έναν αυθαίρετο αριθμό. Τα 70, τα 75 ή τα 80 χρόνια δεν αποτελούν από μόνα τους ασθένεια, ούτε σημαίνουν ότι κάποιος είναι αυτομάτως ακατάλληλος για οδήγηση. Υπάρχουν άνθρωποι άνω των 80 ετών οι οποίοι είναι απολύτως λειτουργικοί, προσεκτικοί και ασφαλείς στον δρόμο. Υπάρχουν όμως και νεότεροι οδηγοί των οποίων η όραση, η υγεία, η χρήση φαρμάκων, η κόπωση, το αλκοόλ ή η απρόσεκτη συμπεριφορά τούς καθιστούν επικίνδυνους.

Το ουσιαστικό ερώτημα, επομένως, δεν είναι εάν πρέπει να απαγορεύεται η οδήγηση μετά από κάποια ηλικία. Είναι εάν οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται αποδεικνύουν πραγματικά ότι ο άνθρωπος πίσω από το τιμόνι μπορεί να βλέπει, να αντιλαμβάνεται, να αποφασίζει και να αντιδρά εγκαίρως.

Στη Μεγάλη Βρετανία για παράδειγμα δεν υπάρχει ανώτατο ηλικιακό όριο για την οδήγηση. Η συμπλήρωση του 70ού έτους δεν σημαίνει ότι ο οδηγός χάνει οριστικά το δίπλωμά του. Η άδεια όμως λήγει και, εφόσον επιθυμεί να συνεχίσει να οδηγεί, πρέπει να την ανανεώσει. Μετά τα 70, η διαδικασία επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τρία χρόνια.

Σήμερα, κατά την ανανέωση, ο οδηγός δηλώνει υπεύθυνα ότι πληροί τις προδιαγραφές όρασης και αναφέρει εάν πάσχει από κάποια ασθένεια που πρέπει να γνωστοποιηθεί στην αρμόδια υπηρεσία DVLA. Δεν απαιτείται υποχρεωτικά η υπογραφή οφθαλμιάτρου, οπτομέτρη ή άλλου επαγγελματία Υγείας για κάθε ανανέωση.

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