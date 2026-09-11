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Χιλιάδες οδηγοί στην Ελλάδα συνεχίζουν να έχουν στην κατοχή τους το παλιό χάρτινο τρίπτυχο δίπλωμα οδήγησης, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις η αντικατάστασή του με το νέο ευρωπαϊκού τύπου δίπλωμα, που έχει τη μορφή πλαστικής κάρτας, είναι υποχρεωτική. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2033 όλα τα παλιά διπλώματα θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί, καθώς μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία δεν θα ισχύουν πλέον.

Η βασικότερη περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η αλλαγή του παλιού χάρτινου διπλώματος αφορά τη συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας από τον οδηγό. Κατά την ανανέωση της άδειας οδήγησης, το παλιό έντυπο αντικαθίσταται υποχρεωτικά με το νέο δίπλωμα ευρωπαϊκού τύπου σε πλαστική κάρτα. Από την ηλικία των 65 ετών και μετά, η άδεια ανανεώνεται ανά τρία χρόνια, ενώ μετά τη συμπλήρωση των 80 ετών προβλέπεται συχνότερη ανανέωση, μαζί με πρόσθετες ιατρικές εξετάσεις.

Υποχρεωτική είναι επίσης η αντικατάσταση του παλιού διπλώματος όταν αυτό έχει υποστεί σημαντική φθορά, έχει χαθεί ή έχει κλαπεί. Το ίδιο ισχύει όταν ο κάτοχος θέλει να προσθέσει νέα κατηγορία οχήματος ή να αλλάξει στοιχεία που αναγράφονται στην άδεια οδήγησης. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις εκδίδεται το σύγχρονο ευρωπαϊκού τύπου δίπλωμα.

Ηλεκτρονική διαδικασία για την έκδοση νέου διπλώματος

Η διαδικασία αντικατάστασης της άδειας έχει γίνει πλέον πιο απλή και μπορεί να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr. Ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται να διαθέτει κωδικούς Taxisnet, να έχει ανεβάσει φωτογραφία και υπογραφή στην υπηρεσία myPhoto και να έχει πληρώσει το προβλεπόμενο ηλεκτρονικό παράβολο. Ανάλογα με τον λόγο αντικατάστασης, ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά ή ιατρικές γνωματεύσεις.

Παρότι οι οδηγοί που δεν ανήκουν στις υποχρεωτικές κατηγορίες δεν είναι αναγκασμένοι να προχωρήσουν άμεσα στην αντικατάσταση, αρκετοί επιλέγουν να το κάνουν οικειοθελώς. Το νέο ευρωπαϊκό δίπλωμα είναι περισσότερο ανθεκτικό, μεταφέρεται ευκολότερα και διαθέτει ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, τα οποία δυσκολεύουν την παραχάραξή του. Παράλληλα, η αναγνώρισή του είναι ευκολότερη τόσο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εκτός αυτής, διευκολύνοντας όσους πραγματοποιούν διεθνείς μετακινήσεις.

Συνεπώς, έως τις 19 Ιανουαρίου 2033, όλοι οι οδηγοί στην Ελλάδα θα πρέπει να έχουν αντικαταστήσει το παλιό τους δίπλωμα με το νέο ευρωπαϊκού τύπου. Μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, όσοι δεν έχουν προχωρήσει στην αλλαγή δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν νόμιμα την παλιά άδεια, γεγονός που καθιστά σημαντικό τον έγκαιρο προγραμματισμό και την ανανέωσή της.

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