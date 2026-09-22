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Χιλιάδες οδηγοί στην Ελλάδα εξακολουθούν να κρατούν στα χέρια τους το παλιό χάρτινο τρίπτυχο δίπλωμα οδήγησης, όμως η μετάβασή τους στο νέο ευρωπαϊκού τύπου δίπλωμα, με τη μορφή πλαστικής κάρτας, θα γίνει υποχρεωτική σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο, όλα τα παλιά έντυπα διπλώματα θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί έως τις 19 Ιανουαρίου 2033. Μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, τα παλαιού τύπου διπλώματα δεν θα θεωρούνται πλέον σε ισχύ.

Πότε γίνεται υποχρεωτική η αλλαγή

Η συχνότερη περίπτωση υποχρεωτικής αντικατάστασης αφορά τους οδηγούς που συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους. Κατά τη διαδικασία ανανέωσης της άδειας οδήγησης, το παλιό χάρτινο έντυπο αντικαθίσταται πλέον από το νέο δίπλωμα σε μορφή πλαστικής κάρτας.

Μετά την ηλικία των 65 ετών, η ανανέωση της άδειας πραγματοποιείται ανά τρία χρόνια, ενώ για τους οδηγούς άνω των 80 ετών προβλέπονται συχνότερες ανανεώσεις και επιπλέον ιατρικοί έλεγχοι.

Υποχρεωτική έκδοση νέου διπλώματος προβλέπεται επίσης σε περιπτώσεις απώλειας, κλοπής ή σημαντικής φθοράς του παλιού εγγράφου. Το ίδιο ισχύει όταν ο οδηγός προσθέτει νέα κατηγορία οχήματος ή απαιτείται αλλαγή στοιχείων στην άδεια οδήγησης.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η νέα άδεια εκδίδεται αποκλειστικά με τη μορφή της ευρωπαϊκής πλαστικής κάρτας.

Η διαδικασία γίνεται πλέον ηλεκτρονικά

Η αντικατάσταση του διπλώματος έχει απλοποιηθεί και μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr. Ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται να διαθέτει κωδικούς Taxisnet, να έχει καταχωρίσει ψηφιακή φωτογραφία και υπογραφή μέσω της υπηρεσίας myPhoto και να έχει πληρώσει το απαιτούμενο ηλεκτρονικό παράβολο.

Ανάλογα με την περίπτωση αντικατάστασης, ενδέχεται να απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά ή ιατρικές γνωματεύσεις, κυρίως όταν πρόκειται για ανανέωση λόγω ηλικίας.

Παρότι αρκετοί οδηγοί δεν υποχρεούνται ακόμη να αλλάξουν άμεσα το παλιό τους δίπλωμα, αρκετοί επιλέγουν την προαιρετική αντικατάσταση. Το νέο δίπλωμα είναι πιο ανθεκτικό, πρακτικό στη χρήση και διαθέτει σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας που δυσκολεύουν την παραχάραξη.

Παράλληλα, η μορφή της πλαστικής κάρτας διευκολύνει την αναγνώρισή του στις μετακινήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε πολλές χώρες εκτός αυτής.

Η τελική προθεσμία για όλους τους οδηγούς

Η πλήρης μετάβαση στο νέο ευρωπαϊκό δίπλωμα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 19 Ιανουαρίου 2033. Μέχρι τότε, οι κάτοχοι παλαιών χάρτινων αδειών θα πρέπει να έχουν προχωρήσει στην αντικατάστασή τους.

Η έγκαιρη ανανέωση της άδειας οδήγησης αποφεύγει προβλήματα στην καθημερινή χρήση του εγγράφου και διασφαλίζει ότι οι οδηγοί θα διαθέτουν το νέο πρότυπο άδειας που θα ισχύει σε ολόκληρη την Ευρώπη.

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