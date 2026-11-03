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Η κυβέρνηση της Δανίας επιδιώκει την επιβολή εθνικής απαγόρευσης στα λεγόμενα «κοτόπουλα-τούρμπο», ενώ παράλληλα ζητεί να απαγορευτεί το συγκεκριμένο είδος ταχείας ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρωτοβουλία έρχεται εν μέσω έντονων αντιδράσεων για καταγγελίες περί παραβίασης της νομοθεσίας από έναν από τους μεγάλους παραγωγούς κοτόπουλου της χώρας.

Σύμφωνα με ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού δικτύου TV2, το οποίο μεταδόθηκε την περασμένη εβδομάδα, ο παραγωγός Κρίστιαν Τβέργκααρντ παραβίασε τη δανική νομοθεσία, παρέχοντας στα κοτόπουλα μόλις τον μισό από τον προβλεπόμενο ημερήσιο χρόνο σκοταδιού, προκειμένου να τα ενθαρρύνει να καταναλώνουν περισσότερη τροφή.

Το ντοκιμαντέρ περιλάμβανε πλάνα που είχαν καταγραφεί με κρυφή κάμερα σε πτηνοτροφική εγκατάσταση στη Βόρεια Γιουτλάνδη, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Από 50 γραμμάρια στα 2 κιλά μέσα σε 33 ημέρες

Τα κοτόπουλα Ross 308, γνωστά και ως «κοτόπουλα-τούρμπο», είναι η πιο διαδεδομένη στην πτηνοτροφική παραγωγή της Δανίας. Τα κοτόπουλα αυτού του είδους αυξάνουν το βάρος τους από περίπου 50 γραμμάρια σε 2 κιλά μέσα σε μόλις 33 ημέρες.

Η εξαιρετικά ταχεία ανάπτυξη μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα οστά και στα εσωτερικά όργανα των ζώων. Άλλα είδη κοτόπουλων χρειάζονται 46 έως 63 ημέρες για να φτάσουν στο ίδιο βάρος.

Ο υπουργός Φύσης και Προστασίας των Ζώων της Δανίας, Κρίστιαν Ράμπιεργκ Μάντσεν, δήλωσε ότι αποθαρρύνει τους Δανούς από την αγορά κοτόπουλων ταχείας ανάπτυξης.

«Θέλω να εργαστώ για την επιβολή εθνικής απαγόρευσης. Είναι όμως σαφές ότι το ζήτημα πρέπει να εξεταστεί τόσο από νομική όσο και από οικονομική άποψη», ανέφερε στο τηλεοπτικό δίκτυο.

«Τώρα θα εργαστούμε για μια εθνική απαγόρευση και θα επιδιώξουμε επίσης την απαγόρευσή τους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε.

Μετά τη μετάδοση του ντοκιμαντέρ, ο Τβέργκααρντ παραδέχθηκε ότι είχε λάβει ορισμένες λανθασμένες αποφάσεις.

«Κάνω την αυτοκριτική μου και πρέπει να παραδεχθώ ότι έχω πάρει κάποιες λανθασμένες αποφάσεις. Δεν υπάρχει δικαιολογία γι’ αυτό, αλλά μπορώ να διδαχθώ από τα λάθη μου και να διορθώσω όσα δεν έκανα αρκετά καλά», δήλωσε στο TV2.

«Και το έχω ήδη κάνει, τόσο σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα φωτισμού όσο και σε ορισμένες διαδικασίες που εφαρμόζουμε στον χώρο εκτροφής, όπου έχουν αυστηροποιηθεί τόσο οι διαδικασίες όσο και το πρόγραμμα εργασίας», συμπλήρωσε.

Πολιτική στήριξη και προειδοποιήσεις της βιομηχανίας

Η πρόταση για απαγόρευση των κοτόπουλων ταχείας ανάπτυξης αποκτά ολοένα μεγαλύτερη πολιτική δυναμική στη Δανία, εξασφαλίζοντας υποστήριξη από διαφορετικά κόμματα.

Ωστόσο, εκπρόσωποι του κλάδου προειδοποιούν ότι, για να αποδειχθεί αποτελεσματική, οποιαδήποτε απαγόρευση θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα εισαγόμενα κοτόπουλα.

Ο Κλέμεντ Χίνκμπελ Ρίμπεργκααρντ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας παραγωγής κοτόπουλου Danpo, επισήμανε τον κίνδυνο να μεταφερθεί απλώς η παραγωγή εκτός Δανίας.

«Εάν μόνο η Δανία απαγορεύσει την παραγωγή κοτόπουλων ταχείας ανάπτυξης, ενώ τα καταστήματα, τα εστιατόρια και οι καταναλωτές στη δανική αγορά εξακολουθούν να μπορούν να αγοράζουν εισαγόμενα κοτόπουλα ταχείας ανάπτυξης, περισσότερο ή λιγότερο αμφίβολης ποιότητας, κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση στην οποία η ευζωία των ζώων σίγουρα δεν θα ωφεληθεί», δήλωσε.

Το 95% των κοτόπουλων στην ΕΕ εκτρέφεται σε εντατικά συστήματα

Με τα είδη ταχείας ανάπτυξης να κυριαρχούν στην ευρωπαϊκή πτηνοτροφία, μια ενδεχόμενη απαγόρευση θα αποτελούσε σημαντική αλλαγή για τον κλάδο.

Σύμφωνα με την οργάνωση Eurogroup for Animals, το 95% των κοτόπουλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτρέφεται πλέον σε εντατικά συστήματα παραγωγής, με στόχο την παραγωγή κρέατος στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Η οργάνωση χαρακτηρίζει αυτή την πρακτική ως έναν «αγώνα προς τον πάτο», στον οποίο η επιδίωξη της φθηνότερης παραγωγής ασκεί διαρκή πίεση στις συνθήκες εκτροφής.

«Τα είδη ταχείας ανάπτυξης έχουν από τη φύση τους προδιάθεση να υποφέρουν, καθώς το σώμα τους μεγαλώνει τόσο γρήγορα ώστε μετά βίας μπορούν να σταθούν στα πόδια τους», δήλωσε η Ράινεκε Χάμελερς, διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης.

«Η πολιτική βούληση της Δανίας να σταματήσει αυτή την πρακτική αποτελεί παράδειγμα που θα πρέπει να ακολουθήσει η ΕΕ, καθώς αντιπροσωπεύει την πρόοδο που χρειάζεται ο συγκεκριμένος κλάδος, μια πρόοδο που στηρίζεται σε επιστημονικά στοιχεία», πρόσθεσε.

Η Μπρίτα Ρις, διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης Animal Protection Denmark, χαρακτήρισε τα κοτόπουλα-τούρμπο αποτέλεσμα μιας «βαθιά ανήθικης και αποκρουστικής μορφής εκτροφής».

Σύμφωνα με την ίδια, αυτή η πρακτική οδηγεί σε «συστηματική κακοποίηση» και προκαλεί σημαντική ταλαιπωρία στα πτηνά.

Η οργάνωση ζητεί όλα τα κοτόπουλα να εκτρέφονται για χρονικό διάστημα αντίστοιχο με εκείνο των βιολογικών ειδών, δηλαδή 56 ημέρες.

Η προστασία των ζώων στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης

Η ευζωία των ζώων έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα στον δημόσιο διάλογο της Δανίας τους τελευταίους μήνες.

Το ζήτημα της χοιροτροφίας κυριάρχησε μάλιστα στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές σε τέτοιο βαθμό, ώστε η αναμέτρηση απέκτησε το προσωνύμιο «οι εκλογές των χοίρων».

Παράλληλα, η Δανία πρόκειται να σταματήσει την εκτροφή μινκ έως τον Αύγουστο του 2029, καθώς η σημερινή κυβέρνηση αποφάσισε να μη ζητήσει εξαίρεση από τους σχετικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.