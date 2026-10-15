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«Σημαντικές» περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ ζήτησε ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς κατά την άφιξή του στις Βρυξέλλες όπου διεξάγεται σήμερα και αύριο η ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής, μέρος της οποίας θα είναι αφιερωμένο στις συνομιλίες για την χρηματοδότηση της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034. Όπως ανέφερε, σύμφωνα με το Politico η συμβιβαστική πρόταση της Ιρλανδίας κινείται «προς τη σωστή κατεύθυνση», ωστόσο «δεν έχει φτάσει ακόμη στο σημείο που απαιτείται».

Ο Μερτς ξεκαθάρισε ότι δεν αναμένει να επιτευχθεί συμφωνία μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο, αν και ελπίζει ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα καταλήξουν σε συμφωνία έως το τέλος του έτους. Μάλιστα, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Θα πρέπει να πάρουμε μαζί μας μερικά περισσότερα πουκάμισα από ό,τι συνήθως», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι διαβουλεύσεις αναμένεται να είναι μακρές και επίπονες.

Σε άλλο δημοσίευμα, το Anadolu σημειώνει ότι κατά την άφιξή του στη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξακολουθούν να έχουν σημαντικές διαφωνίες σχετικά με τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δύσκολες διαπραγματεύσεις», δήλωσε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πραγματοποιήσουν εντατικές και εποικοδομητικές συζητήσεις, χωρίς ωστόσο να θεωρεί πιθανή την επίτευξη συμφωνίας τις επόμενες ημέρες. «Εύχομαι να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο έως το τέλος του έτους, αν και οι απόψεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέχουν σήμερα πολύ μεταξύ τους», ανέφερε.

«Προσέρχομαι στις διαπραγματεύσεις με σταθερή βούληση για να οδηγήσουμε τη διαδικασία σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει την ικανότητά της να δρα αποτελεσματικά και να ενισχύσει την αυτονομία της», πρόσθεσε.

«Πρέπει να μειώσουμε σημαντικά τον κοινό προϋπολογισμό σε σύγκριση με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κανένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει τη δυνατότητα να καταβάλλει εισφορές στην ΕΕ αυτού του ύψους», δήλωσε ο Μερτς ενώ άσκησε κριτική στην τελευταία συμβιβαστική πρόταση της Ιρλανδίας όπως προσθέτει το δημοσίευμα.

Τέλος, όπως επισήμανε, η τρέχουσα πρόταση προβλέπει χρηματοδότηση κατά 50% υψηλότερη από εκείνη του ισχύοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

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