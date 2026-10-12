Αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να καταβάλει αποζημιώσεις συνολικού ύψους 1,4 δισ. ευρώ βρίσκεται η Meta, μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, έπειτα από δικαστική προσφυγή 101 γαλλικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία την κατηγορούν για παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και αθέμιτη εκμετάλλευση της διαφημιστικής αγοράς.

Στη δικαστική διαμάχη συμμετέχουν ορισμένα από τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης της Γαλλίας, μεταξύ των οποίων οι εφημερίδες Le Figaro, Libération και L’Équipe, καθώς και μεγάλοι τηλεοπτικοί σταθμοί, όπως οι BFM και TF1.

Η προσφυγή κατατέθηκε τον Απρίλιο του 2025 στη γαλλική Δικαιοσύνη, με τα μέσα ενημέρωσης να υποστηρίζουν ότι η Meta αξιοποίησε προσωπικά δεδομένα χρηστών κατά τρόπο που παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), ο οποίος εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2018.

Σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, η πρακτική αυτή επέτρεψε στον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό να αποκτήσει δεσπόζουσα θέση στην αγορά της ψηφιακής διαφήμισης, περιορίζοντας τις δυνατότητες ανταγωνισμού των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης και στερώντας τους σημαντικά διαφημιστικά έσοδα.

Το ύψος των απωλειών εκτιμάται σε 1,4 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τους αρχικούς υπολογισμούς της αμερικανικής εταιρείας οικονομικών συμβούλων Charles River Associates. Το ποσό αυτό αποτελεί τη βάση των οικονομικών αξιώσεων των γαλλικών μέσων και όχι αποζημίωση που έχει ήδη επιδικαστεί.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχης δικαστικής διαμάχης στην Ισπανία, όπου μέσα ενημέρωσης είχαν στραφεί κατά της Meta για πρακτικές που συνδέονται με την αξιοποίηση προσωπικών δεδομένων στην ψηφιακή διαφήμιση.

Σε εκείνη την περίπτωση, δικαστήριο της Μαδρίτης είχε επιδικάσει αποζημίωση 479 εκατ. ευρώ σε βάρος της Meta, δημιουργώντας ένα σημαντικό προηγούμενο για τις διεκδικήσεις ευρωπαϊκών εκδοτικών επιχειρήσεων απέναντι στις μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες. Ωστόσο η εταιρεία έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Διαβάστε ακόμη

Ντίζελ: Μπορούν να ρίξουν τις τιμές τα «ενεργειακά deals» του Τραμπ; – Μεγαλώνει το πρέσινγκ για απελευθέρωση αποθεμάτων

Γραμμή 4: Χωρίς χρονοδιάγραμμα η επανεκκίνηση του μετροπόντικα

Ο ισοβίτης της αριστερής και ο άρχοντας της μεσαίας: Οι φυλές των λωρίδων στους ελληνικούς δρόμους

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ