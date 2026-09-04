Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι γερμανικές βιομηχανικές παραγγελίες αυξήθηκαν περισσότερο από τις προβλέψεις για τρίτο συνεχόμενο μήνα, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αρχίζει να αφήνει πίσω της μια πολυετή περίοδο αδυναμίας.

Η ζήτηση ενισχύθηκε κατά 2,5% τον Ιούλιο, μετά από ανοδικά αναθεωρημένη αύξηση 3,7% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας. Η επίδοση ξεπέρασε σχεδόν όλες τις προβλέψεις των οικονομολόγων σε έρευνα του Bloomberg.

Την άνοδο οδήγησαν κυρίως οι μεγάλες παραγγελίες για πλοία, τρένα και αεροσκάφη, ενώ αντίθετα οι παραγγελίες εκτός αυτής της κατηγορίας υποχώρησαν, με τη μεγαλύτερη πίεση να προέρχεται από την αυτοκινητοβιομηχανία.

Η ίδια τάση καταγράφηκε και σε έναν πιο σταθερό δείκτη τριμήνου, ο οποίος περιορίζει τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις.

Η γερμανική οικονομία δείχνει σημάδια ανάκαμψης

Τα τελευταία οικονομικά δεδομένα δείχνουν ότι η Γερμανία αρχίζει να ανακάμπτει μετά από χρόνια χαμηλών επιδόσεων.

Η βελτίωση των εξαγωγών, τα τεράστια κρατικά προγράμματα επενδύσεων σε άμυνα και υποδομές, αλλά και οι αυξημένες δαπάνες των επιχειρήσεων στην τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν νέες προοπτικές για την οικονομία.

Η αισιοδοξία ενισχύθηκε ιδιαίτερα μετά την ανοδική αναθεώρηση της ανάπτυξης του δεύτερου τριμήνου. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3%, έναντι της αρχικής εκτίμησης για άνοδο 0,2%.

Παράλληλα, οι δείκτες επιχειρηματικής εμπιστοσύνης βελτιώθηκαν, ενώ οι Γερμανοί βιομήχανοι κατέγραψαν τον καλύτερο μήνα τους από το 2022 τον Αύγουστο.

Οι κίνδυνοι παραμένουν

Παρά τα θετικά σημάδια, η ανάκαμψη δεν θεωρείται δεδομένη.

Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια της κυβέρνησης στο Βερολίνο αντιμετωπίζει πιέσεις λόγω των εντάσεων στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού, ενώ ο ανταγωνισμός από την Κίνα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη γερμανική βιομηχανία.

Την ίδια στιγμή, η πορεία των επιτοκίων στην ευρωζώνη παραμένει στο επίκεντρο, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Διαβάστε ακόμη

Ενεργειακή αναβάθμιση: Έρχονται επιδοτήσεις για 62.000 κατοικίες – Οι δικαιούχοι και τα εισοδηματικά κριτήρια

Big Tech: Η εξέγερση κατά των data centers και η μάχη για τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων (γραφήματα)

Καταπατημένες εκτάσεις Δημοσίου: Χαμηλό ενδιαφέρον για εξαγορά με έκπτωση έως 80%

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ