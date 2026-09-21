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Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στην ημερίδα για τη δημιουργία της «Συμμαχίας για τη Μείωση της Γραφειοκρατίας σε επίπεδο κρατών μελών».

Η ημερίδα διοργανώνεται με πρωτοβουλία της αυστριακής κυβέρνησης. Στόχος της είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την απλοποίηση της νομοθεσίας και τον περιορισμό των διοικητικών βαρών και της γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζουν πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την αυστριακή πρόσκληση, η παρουσία του Έλληνα Αντιπροέδρου συνδέεται ευρύτερα με το μεταρρυθμιστικό έργο που έχει προωθήσει σε διαφορετικά κυβερνητικά χαρτοφυλάκια. Σε αυτό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο νόμος «Για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες» και η επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής των συντάξεων. Ο κ. Χατζηδάκης θα μιλήσει για την ελληνική εμπειρία από την εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων.

Στην ημερίδα θα συμμετάσχει ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Οικονομία και την Παραγωγικότητα, την Εφαρμογή και την Απλούστευση, Valdis Dombrovskis. Μεταξύ των πολιτικών συμμετοχών είναι επίσης ο Αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών και Προϋπολογισμού Vincent Van Peteghem, η Ιταλίδα υπουργός Θεσμικών Μεταρρυθμίσεων και Κανονιστικής Απλοποίησης Maria Elisabetta Alberti Casellati και ο Γερμανός υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Gunther Krichbaum. Συνολικά αναμένεται να εκπροσωπηθούν 16 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη συνάντηση πρόκειται να υιοθετηθεί κοινή διακήρυξη, η οποία προβλέπει απλούστερη και ποιοτικότερη νομοθεσία, αποφυγή της προσθήκης περιττών εθνικών απαιτήσεων κατά την ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών, συστηματικές μελέτες επιπτώσεων και τακτική επανεξέταση των υφιστάμενων κανόνων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αρχή «simplicity by design», ώστε η απλότητα να λαμβάνεται υπόψη ήδη από τη σύνταξη κάθε νέας ρύθμισης, καθώς και στην αρχή «μόνον άπαξ», σύμφωνα με την οποία πολίτες και επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να υποβάλλουν στις δημόσιες υπηρεσίες τα ίδια στοιχεία και δικαιολογητικά περισσότερες από μία φορές.

Η Συμμαχία θα λειτουργήσει ως άτυπο και ευέλικτο δίκτυο συνεργασίας, με ανταλλαγή καλών πρακτικών, ετήσια πολιτική συνάντηση, ορισμό ενιαίου σημείου επαφής σε κάθε κράτος μέλος και κοινό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον ΟΟΣΑ.

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