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Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί πιέσεις στους διεθνείς εταίρους της να αυξήσουν τη χρηματοδοτική στήριξη προς την Ουκρανία, καθώς οι ανάγκες του Κιέβου αυξάνονται εν μέσω της έντασης στο μέτωπο και ενόψει του δύσκολου χειμώνα.

«Όταν προτείναμε το δάνειο στήριξης για την Ουκρανία, η ιδέα ήταν ότι θα καλύπτει περίπου τα δύο τρίτα των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας και το ένα τρίτο θα καλυφθεί από άλλους διεθνείς εταίρους», δήλωσε ο επίτροπος Οικονομίας της ΕΕ Βάλντις Ντομπρόβσκις, μετά τη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ στο Δουβλίνο, στην οποία συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία και τον Καναδά.

Η χρηματοδότηση της Ουκρανίας αναμένεται να βρεθεί ψηλά στην ατζέντα των Ευρωπαίων αξιωματούχων στις επαφές τους με διεθνείς εταίρους στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα.

Ουκρανία: Έλλειμμα 27 δισ. στη χρηματοδότηση παρά το πακέτο της ΕΕ

Νωρίτερα φέτος, η ΕΕ ενέκρινε πακέτο δανειακής στήριξης ύψους 90 δισ. ευρώ για το Κίεβο την περίοδο 2026-2027. Ωστόσο, σημειώνει το Bloomberg, το αυξημένο κόστος του πολέμου και των στρατιωτικών αναγκών έχει ήδη δημιουργήσει χρηματοδοτικό κενό περίπου 27 δισ. δολαρίων.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε συνεργασία με την Κομισιόν, αξιολογεί το μέγεθος του κενού που θα χρειαστεί να καλυφθεί την επόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών της Ουκρανίας Σερχίι Μάρτσενκο, ο οποίος συμμετείχε επίσης στη συνάντηση του Δουβλίνου, το χρηματοδοτικό έλλειμμα για το 2027 μπορεί να ανέλθει τουλάχιστον στα 32 δισ. δολάρια, αν και οι διεθνείς εταίροι εξακολουθούν να εξετάζουν τα δεδομένα.

«Η Ουκρανία αντιμετωπίζει μεγαλύτερες χρηματοδοτικές ανάγκες επειδή η ρωσική επιθετικότητα —αν μη τι άλλο— εντείνεται», δήλωσε ο Ντομπρόβσκις, προσθέτοντας ότι σύντομα αναμένεται να υπάρξει σαφέστερη εικόνα για το μέγεθος του κενού.

Πιέσεις σε Βρετανία και Ιαπωνία για πρόσθετη στήριξη

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ επιδιώκει τη συμμετοχή και άλλων χωρών, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιαπωνία, ώστε να συνεισφέρουν οικονομικά στη στήριξη της Ουκρανίας. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θεωρούν ότι η κατανομή του βάρους μεταξύ περισσότερων διεθνών εταίρων είναι απαραίτητη, καθώς οι ανάγκες του Κιέβου αυξάνονται.

Παράλληλα, η ΕΕ συνδέει τη μελλοντική χρηματοδότηση με την πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί με τους διεθνείς πιστωτές. Ο Ντομπρόβσκις ανέφερε ότι οι συζητήσεις για πρόσθετη οικονομική βοήθεια θα διευκολυνθούν εφόσον η Ουκρανία προχωρήσει στην εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού σχεδίου που έχει συμφωνηθεί με τους δωρητές.

Ορισμένες προτάσεις, μεταξύ των οποίων αλλαγές στη φορολογία, παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα στο ουκρανικό κοινοβούλιο.

Στο τραπέζι τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

Η πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις αλλά και η συμμετοχή τρίτων χωρών στη χρηματοδότηση θα μπορούσαν επίσης να ανοίξουν τον δρόμο για πρόσθετη οικονομική στήριξη από τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Παράλληλα, ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες επαναφέρουν την ιδέα αξιοποίησης μέρους των περίπου 210 δισ. ευρώ σε δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που βρίσκονται στην Ευρώπη.

Άλλες χώρες θεωρούν ότι μια πιο εφαρμόσιμη λύση θα ήταν η έκδοση νέου κοινού ευρωπαϊκού χρέους για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Οι συζητήσεις αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ημέρες, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες και αξιωματούχοι προετοιμάζονται για τις επαφές στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

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