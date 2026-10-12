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Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους ώστε να αποφευχθούν οι πολύωρες ουρές στα αεροδρόμια κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, δήλωσε στο Politico ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, ασκώντας ιδιαίτερη κριτική στον τρόπο με τον οποίο το αεροδρόμιο των Βρυξελλών διαχειρίζεται το νέο ευρωπαϊκό Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (Entry/Exit System – EES).

Σε συνέντευξή του, ο Μπρούνερ υπερασπίστηκε το ψηφιακό σύστημα ελέγχου των συνόρων της ΕΕ, αποδίδοντας τα προβλήματα εφαρμογής του στις εθνικές αρχές και στα αεροδρόμια.

«Τα κράτη-μέλη είχαν αρκετό χρόνο για να προετοιμαστούν για αυτό το σύστημα. Συμφώνησαν στην εφαρμογή του», δήλωσε.

«Είναι ζήτημα ασφάλειας. Το σύστημα πρέπει να λειτουργήσει. Εναπόκειται στα κράτη-μέλη να κάνουν τη δουλειά τους», πρόσθεσε.

Αναμονή έως και πέντε ώρες στα αεροδρόμια

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης άρχισαν να εφαρμόζουν σταδιακά το Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) πριν από έναν χρόνο. Το σύστημα καταγράφει τα δακτυλικά αποτυπώματα και τις εικόνες προσώπου των επισκεπτών από χώρες εκτός ΕΕ που εισέρχονται στον χώρο Σένγκεν.

Από τον Απρίλιο λειτουργεί πλήρως σε όλα τα εξωτερικά συνοριακά σημεία διέλευσης της ζώνης Σένγκεν.

Ωστόσο, η εφαρμογή του έχει προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις σε πολλά αεροδρόμια, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν ορισμένες χώρες αναγκάστηκαν να απενεργοποιήσουν το σύστημα σε ώρες αιχμής.

Οι καθυστερήσεις συνεχίζονται σε ορισμένα αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων και το Ζάβεντεμ των Βρυξελλών, όπου τον προηγούμενο μήνα οι ταξιδιώτες χρειάστηκε να περιμένουν σε ουρές έως και πέντε ώρες.

«Ορισμένα κράτη-μέλη έχουν μείνει λίγο πίσω», παραδέχθηκε ο Μπρούνερ.

«Αντιμετωπίζουμε ορισμένες προκλήσεις, όπως για παράδειγμα στο Ζάβεντεμ του Βελγίου, αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη. Πρέπει, όμως, να κάνουν τη δουλειά τους. Συμφώνησαν στο νέο σύστημα και τώρα εναπόκειται σε αυτά να το εφαρμόσουν σωστά», υπογράμμισε.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος ανέφερε επίσης ότι η Κομισιόν έχει προσφέρει υποστήριξη μέσω της ευρωπαϊκής υπηρεσίας συνοριοφυλακής Frontex, καθώς και χρηματοδότηση για να βοηθήσει τις χώρες να εφαρμόσουν το σύστημα.

Παράλληλα, δήλωσε «πολύ βέβαιος» ότι τα προβλήματα θα έχουν αντιμετωπιστεί πριν από την επόμενη περίοδο αυξημένης ταξιδιωτικής κίνησης.

Αντιπαράθεση για τις ευθύνες στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών

Στην κριτική του Μπρούνερ απάντησε ο υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου, Μπερνάρ Κεντέν, μέσω εκπροσώπου του.

Όπως ανέφερε, η ευθύνη του υπουργού είναι να διασφαλίζει ότι υπάρχει επαρκής αριθμός αστυνομικών για τη στελέχωση των υποδομών που παρέχει η εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου των Βρυξελλών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, η αστυνομία στελεχώνει πλήρως και τις 12 θέσεις ελέγχου στις αφίξεις.

Ωστόσο, το αεροδρόμιο έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί μόλις 500 έως 600 επιβάτες εκτός Σένγκεν ανά ώρα, όταν τις ημέρες αυξημένης κίνησης μπορεί να φτάνουν σχεδόν 3.500 επιβάτες μεταξύ 6 και 10 το πρωί.

Οι υποδομές του αεροδρομίου «δεν μπορούν να ανταποκριθούν» σε αυτή τη ζήτηση, ανέφερε ο εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι η εταιρεία διαχείρισης πρέπει να προχωρήσει σε «σημαντικές αλλαγές».

Από την πλευρά του, το αεροδρόμιο των Βρυξελλών δεν απάντησε ευθέως στην κριτική του Μπρούνερ ή του Κεντέν.

Σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι «όλα τα εμπλεκόμενα μέρη» εργάζονται για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων, μεταξύ άλλων μέσω δοκιμών νέων ηλεκτρονικών πυλών ελέγχου (e-gates), εγκατάστασης σταθμών προκαταχώρισης στοιχείων και εκπαίδευσης περισσότερων αστυνομικών.

«Αξιολογείται επίσης η ανάγκη για πρόσθετες υποδομές», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Σχεδόν 230 εκατομμύρια διελεύσεις μέσω του νέου συστήματος

Σύμφωνα με τον Μπρούνερ, το Σύστημα Εισόδου/Εξόδου έχει καταγράψει σχεδόν 230 εκατομμύρια εισόδους και εξόδους σε περίπου 1.500 συνοριακά σημεία διέλευσης.

Οι αρχές έχουν αρνηθεί την είσοδο σε περίπου 80.000 άτομα, μεταξύ των οποίων 2.000 που θεωρήθηκαν απειλές για την ασφάλεια, λόγω διασυνδέσεων με δραστηριότητες όπως η τρομοκρατία ή το οργανωμένο έγκλημα.

«Βλέπετε, λοιπόν, ότι το σύστημα λειτουργεί πραγματικά. Και αποδίδει», δήλωσε ο Αυστριακός Επίτροπος.

«Πρόκειται για το πιο σύγχρονο σύστημα διαχείρισης συνόρων στον κόσμο», πρόσθεσε.

«Έχουμε τη δυνατότητα να το συγκρίνουμε με εκείνα των ΗΠΑ, του Καναδά και άλλων χωρών και όλοι το ζηλεύουν», ανέφερε.

Η κρίση στη Θέουτα και οι νέες προκλήσεις στο μεταναστευτικό

Ως Επίτροπος Μετανάστευσης της ΕΕ, ο Μπρούνερ βρέθηκε αντιμέτωπος με ακόμη μία σημαντική δοκιμασία το καλοκαίρι, όταν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική.

Η κρίση εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για την Ισπανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχικά, η Μαδρίτη είχε ανακοινώσει ότι σχεδόν όλοι όσοι πέρασαν από το Μαρόκο είχαν επιστρέψει μέσα σε λίγες ημέρες. Ωστόσο, χιλιάδες άνθρωποι παρέμειναν στη Θέουτα.

Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι διέμεναν στην παραλία Τραμπολίν όταν οι αρχές απομάκρυναν έναν πρόχειρο καταυλισμό την προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περισσότεροι από 1.200 επέλεξαν στη συνέχεια να επιστρέψουν οικειοθελώς στο Μαρόκο, αντί να περάσουν από τη διαδικασία προκαταρκτικού ελέγχου των αιτήσεων ασύλου.

Οι εικόνες χιλιάδων ανθρώπων που κολυμπούσαν προς τη Θέουτα και κατέκλυζαν την περιοχή μετατράπηκαν γρήγορα σε αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Πολιτικοί της ακροδεξιάς αξιοποίησαν την κρίση για να ζητήσουν αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική, μετατρέποντάς την σε σημαντικό εκλογικό ζήτημα και ασκώντας πίεση στον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

Ο Μπρούνερ χαρακτήρισε την κρίση στη Θέουτα προειδοποίηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι καλύτερα προετοιμασμένη για αιφνίδιες μαζικές αφίξεις.

Πρόσφατα πρότεινε ένα σχέδιο που περιλαμβάνει συνεργασία με χώρες-εταίρους, ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και δράσεις κατά των δικτύων διακίνησης μεταναστών.

Το μεταναστευτικό θα αποτελέσει βασικό θέμα συζήτησης στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα στις Βρυξέλλες.

Ενίσχυση της Frontex και μεγαλύτερος ρόλος στις επιστροφές

Μεταξύ των σχεδίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού περιλαμβάνεται πρόταση για την ενίσχυση της Frontex.

Η πρόταση προβλέπει ισχυρότερο μόνιμο σώμα συνοριοφυλάκων, το οποίο θα μπορεί να αναπτύσσεται ταχύτερα, μεγαλύτερο ρόλο της υπηρεσίας στις επιστροφές ανθρώπων προς χώρες εκτός ΕΕ, στενότερη συνεργασία με τρίτες χώρες και αυξημένες δυνατότητες επιτήρησης των ευρωπαϊκών συνόρων.

Η Κομισιόν έχει προτείνει επίσης να αναλάβει η Frontex ρόλο στην παρακολούθηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα αναδυόμενες μεταναστευτικές ροές.

Ο Μπρούνερ διευκρίνισε ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν σημαίνουν πως τα κράτη-μέλη θα υποχρεώνονται να φιλοξενούν επιχειρήσεις της Frontex εφόσον δεν το επιθυμούν.

Το σχέδιο προβλέπει ευρωπαϊκή υποστήριξη σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στα σύνορα, αλλά η ευθύνη για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων παραμένει στα ίδια τα κράτη-μέλη.

Τι ζητά η Ελλάδα για τις αιτήσεις ασύλου

Η Ελλάδα και άλλες χώρες επιθυμούν να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα αναστολής της υποβολής αιτήσεων ασύλου σε περιπτώσεις μεγάλης μεταναστευτικής εισροής.

Ο Μπρούνερ δήλωσε ότι προχωρά «οπωσδήποτε» στη δημιουργία ενός πλαισίου αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, όπως έχει ζητήσει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν «συγκεκριμένα βήματα» κατά τη σύνοδο κορυφής αυτής της εβδομάδας.

Στόχος είναι να καταστεί η ΕΕ «πιο ευέλικτη» και «πιο αποτελεσματική στην ταχεία αντίδραση» σε περιπτώσεις όπως εκείνη της Θέουτα, όπου, σύμφωνα με τον Επίτροπο, «μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών οργανώνονται σκόπιμα και εργαλειοποιούνται» εναντίον της Ένωσης.

Παράλληλα, οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να βοηθήσουν χώρες-εταίρους να προστατεύσουν τα σύνορά τους, ώστε να περιοριστούν οι παράτυπες αφίξεις στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Μπρούνερ ξεκινά τη Δευτέρα περιοδεία στο Μπανγκλαντές και το Πακιστάν, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας με τις δύο χώρες σε θέματα μετανάστευσης.

«Θέλουμε να τις βοηθήσουμε να προστατεύσουν τα σύνορά τους», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η ΕΕ θα μπορούσε να υποστηρίξει το Μπανγκλαντές «μέσω της Frontex, για παράδειγμα».

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