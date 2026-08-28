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Την ανάγκη οι κεντρικές τράπεζες να προσαρμοστούν στη νέα εποχή του χρήματος και να αξιοποιήσουν ενεργά τις δυνατότητες του blockchain ανέδειξε η Ίζαμπελ Σνάμπελ, μιλώντας την Παρασκευή στο οικονομικό συμπόσιο του Τζάκσον Χολ.

Το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ παρουσίασε ένα όραμα στο οποίο το χρήμα των κεντρικών τραπεζών περνά στην τεχνολογία του blockchain και η τεχνολογία αξιοποιείται όχι μόνο για τις συναλλαγές, αλλά και για την ίδια την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής, τη διαχείριση των εξασφαλίσεων και την παροχή ρευστότητας.

Μάλιστα, η Γερμανίδα οικονομολόγος υποστήριξε ότι οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να μπουν ενεργά στην εποχή του tokenization, διατηρώντας παράλληλα τον κεντρικό τους ρόλο ως εγγυητές της ασφάλειας και της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η εποχή του blockchain

Η μετάβαση στο blockchain δεν θα διατηρούσε απλώς τον ρόλο του χρήματος «ως θεμέλιο του διακανονισμού», ανέφερε η Σνάμπελ. «Θα επέτρεπε επίσης στις κεντρικές τράπεζες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες προγραμματισμού που προσφέρουν τα αποκεντρωμένα ψηφιακά δίκτυα, ώστε να εκσυγχρονίσουν την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής, τη διαχείριση των εξασφαλίσεων και την παροχή ρευστότητας, ενισχύοντας παράλληλα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα».

Μιλώντας στο συμπόσιο της Fed, η Σνάμπελ ανέφερε ότι «τα έξυπνα συμβόλαια θα μπορούσαν να καταστήσουν την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής πιο ευέλικτη», επιτρέποντας στις κεντρικές τράπεζες να δημιουργούν νέα λειτουργικά εργαλεία και να προσαρμόζουν παραμέτρους όπως τα επιτόκια, οι απαιτήσεις για εξασφαλίσεις και οι όροι πρόσβασης με άμεση ισχύ.

Καθώς οι ψηφιακές πληρωμές αυξάνονται με ταχύ ρυθμό και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προχωρούν σε νέες καινοτομίες, η ΕΚΤ συμμετέχει ολοένα και περισσότερο στη συζήτηση για το μέλλον του χρήματος στην ψηφιακή εποχή, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου που θα πρέπει να διαδραματίζουν οι κεντρικές τράπεζες.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανησυχούν επίσης για την εξάρτηση της Ευρώπης από αμερικανικές εταιρείες πληρωμών, καθώς και για τα stablecoins που είναι συνδεδεμένα με το δολάριο και προωθούνται από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το ψηφιακό ευρώ και τα σχέδια της ΕΚΤ

Η ΕΚΤ δεν εργάζεται μόνο πάνω στο ψηφιακό ευρώ για συναλλαγές λιανικής, η κυκλοφορία του οποίου έχει προγραμματιστεί για το 2029, αλλά και πάνω σε μια έκδοση που προορίζεται για συναλλαγές μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Τον επόμενο μήνα η ΕΚΤ σχεδιάζει να θέσει σε λειτουργία το πρόγραμμα Pontes, μια μεταβατική λύση που θα συνδέει πλατφόρμες blockchain και άλλες αντίστοιχες ψηφιακές υποδομές με τις υφιστάμενες υπηρεσίες πληρωμών και διακανονισμού του ευρωσυστήματος, γνωστές ως Target.

Παράλληλα, έως το 2028 επιδιώκει να έχει διαμορφώσει το σχέδιο για το Appia, τη μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία της για τη δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης ψηφιακής χρηματοπιστωτικής υποδομής.

Η Σνάμπελ δήλωσε ότι τα Pontes και Appia «ανοίγουν τον δρόμο της Ευρώπης προς ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα βασισμένο σε tokenized assets».

«Τα οφέλη του είναι πιθανό να είναι ιδιαίτερα σημαντικά στην Ευρωζώνη, όπου το tokenization θα μπορούσε όχι μόνο να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των αγορών, αλλά και να συμβάλει στην αντιμετώπιση του μακροχρόνιου κατακερματισμού των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών υποδομών», ανέφερε.

Το δίλημμα για το blockchain των κεντρικών τραπεζών

Η Σνάμπελ άφησε ανοιχτό το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο οι κεντρικές τράπεζες θα ενσωματώσουν το blockchain στις λειτουργίες τους. Μία επιλογή θα ήταν τα αποθεματικά των κεντρικών τραπεζών και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία να συνυπάρχουν σε μία ή περισσότερες κοινές πλατφόρμες. Μια δεύτερη λύση θα ήταν η δημιουργία ξεχωριστής ψηφιακής υποδομής υπό τον έλεγχο της ίδιας της κεντρικής τράπεζας, η οποία θα μπορεί να συνδέεται με άλλα χρηματοπιστωτικά δίκτυα και πλατφόρμες.

Η Σνάμπελ άφησε ανοιχτό το ερώτημα σχετικά με τον ακριβή τρόπο με τον οποίο οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να περάσουν στο blockchain: εάν δηλαδή τα αποθεματικά τους θα πρέπει να ενσωματωθούν μαζί με tokenized περιουσιακά στοιχεία σε ένα ή περισσότερα κοινά αποκεντρωμένα ψηφιακά μητρώα ή εάν θα πρέπει να εκδίδονται σε ένα ψηφιακό μητρώο που θα λειτουργεί υπό τον έλεγχο της κεντρικής τράπεζας και θα συνδέεται με άλλες πλατφόρμες.

Η επιλογή αυτή, σύμφωνα με τη Σνάμπελ, προϋποθέτει πάντως την εξισορρόπηση διαφορετικών πλεονεκτημάτων και κινδύνων.

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