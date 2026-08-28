Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει έναν σφοδρό εμπορικό πόλεμο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κλιμακώσει την εκστρατεία του κατά του Ιράν και οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων έχουν εκτιναχθεί, πυροδοτώντας φόβους για υψηλότερο κόστος δανεισμού σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η παγκόσμια οικονομία, προς έκπληξη αρκετών, έχει αντιμετωπίσει όλα αυτά χωρίς να κλονιστεί, μεταδίδει η Wall Street Journal.

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σταθερές, κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, και οι χρηματιστηριακές αγορές κινούνται κοντά στα πρόσφατα υψηλά τους. Το καλοκαίρι έφερε μια επιτάχυνση της ανάπτυξης στις προηγμένες οικονομίες, ενώ το παγκόσμιο εμπόριο παραμένει ισχυρό.

Πίσω από αυτή τη θετική εικόνα βρίσκεται η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία τροφοδοτεί μια επενδυτική έκρηξη στις ΗΠΑ και εκτοξεύει τις εξαγωγές στην Ασία.

Αυτές οι ευνοϊκές δυνάμεις ενισχύουν την παγκόσμια ανάπτυξη, ακόμη και καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και οι γεωπολιτικές εντάσεις επιμένουν.

«Βρισκόμαστε κυριολεκτικά σε μια διελκυστίνδα ανάμεσα στο αρνητικό σοκ προσφοράς από τη Μέση Ανατολή και στο θετικό σοκ ζήτησης από την τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε αυτή την εβδομάδα η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Καθώς κέντρα δεδομένων δημιουργούνται σε όλο και περισσότερες χώρες, η τεχνητή νοημοσύνη «μετατρέπεται σε κινητήρια δύναμη ανάπτυξης για την παγκόσμια οικονομία», είπε.

Το ερώτημα τώρα για πολλούς οικονομολόγους είναι: θα διαρκέσει; Και πόσο ευάλωτη θα είναι η παγκόσμια οικονομία εάν αυτή η κρίσιμη κινητήρια δύναμη της ζήτησης εξασθενήσει;

Η αβεβαιότητα γύρω από την ανάπτυξη που καθοδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη προστίθεται στην ανησυχία για το ενδεχόμενο μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να εξαντλήσει τα ενεργειακά αποθέματα, να επιβαρύνει τους κρατικούς προϋπολογισμούς και να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό.

«Ίσως απλώς ζούμε με δανεικό χρόνο», δήλωσε ο Στέφαν Άνγκρικ, επικεφαλής οικονομολόγος για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στη Moody’s Analytics.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ λίγο μετά την έναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ και του Ισραήλ τον Φεβρουάριο προκάλεσε αναστάτωση παγκοσμίως, αλλά μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί λιγότερο καταστροφικό απ’ όσο φοβούνταν αρχικά πολλοί αναλυτές.

Οι χώρες αξιοποίησαν τα άφθονα ενεργειακά τους αποθέματα για να αναπληρώσουν τις χαμένες προμήθειες και διαφοροποίησαν γρήγορα τις αγορές τους στρεφόμενες σε νέους προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ.

Η Κίνα, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη συγκράτηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου και των τιμών, μειώνοντας απότομα τις εισαγωγές της.

«Τα κινεζικά αποθέματα πετρελαίου λειτούργησαν ως ανάχωμα για ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε η Μαρίκε Μπλομ, επικεφαλής οικονομολόγος της ING.

Υπήρχαν και άλλες πηγές ανθεκτικότητας. Ο κόσμος έχει μάθει να χρησιμοποιεί το πετρέλαιο πιο αποδοτικά, παράγοντας περισσότερο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν από κάθε βαρέλι. Πολλές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν προστατεύσει τα νοικοκυριά από την άνοδο των τιμών της ενέργειας με επιδοτήσεις και οικονομικές ενισχύσεις, στηρίζοντας την κατανάλωση.

Στην Ευρώπη, οι αυξημένες κρατικές δαπάνες για προτεραιότητες όπως η άμυνα και οι υποδομές έχουν επίσης στηρίξει οικονομίες που εξακολουθούν να φέρουν τα σημάδια της πολύ σοβαρότερης ενεργειακής αναταραχής του 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία και οι τιμές του φυσικού αερίου στην ήπειρο εκτοξεύθηκαν.

Ωστόσο, η φρενίτιδα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έχει αναδειχθεί στον σημαντικότερο αντισταθμιστικό παράγοντα απέναντι στις πιέσεις που ασκεί η ενεργειακή κρίση στην ανάπτυξη.

Η ING εκτιμά ότι ο επενδυτικός πυρετός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο της πρόσφατης ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας, καθώς η κατασκευή κέντρων δεδομένων δημιουργεί τεράστια ζήτηση για ημιαγωγούς, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, καλώδια, μέταλλα και μηχανήματα από ολόκληρο τον κόσμο.

Οι εξαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν κατά 25% τον Ιούλιο σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ της Ιαπωνίας κινήθηκαν ανοδικά κατά 22%. Οι εξαγωγές της Ταϊβάν ενισχύθηκαν κατά 33% και της Νότιας Κορέας εκτινάχθηκαν κατά 63%.

Ακόμη και μικρότερες οικονομίες, όπως η Ταϊλάνδη, αναφέρουν εντυπωσιακές εξαγωγικές επιδόσεις καθώς η φρενίτιδα εντείνεται. Η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης αναβάθμισε την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη φέτος, λέγοντας ότι αναμένει η οικονομία της να αναπτυχθεί έως και κατά 5,5%, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 4%, καθώς και αυτή επωφελείται από την αλματώδη ζήτηση για ημιαγωγούς και άλλα εξαρτήματα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, όπως ακριβώς οι οικονομολόγοι ανησυχούν για μια κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, έτσι φοβούνται και ότι η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να μη διαρκέσει.

Η Γκεοργκίεβα του ΔΝΤ εμφανίστηκε πάντως επιφυλακτική. Παρότι επισήμανε ότι τα οφέλη από την τεχνητή νοημοσύνη εξαπλώνονται, τόνισε ότι παραμένει αβέβαιο πώς θα εξελιχθεί η εφαρμογή της τεχνολογίας και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της στην οικονομία. Αναφέρθηκε σε κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, παραπέμποντας σε αυτό που πολλοί επενδυτές και αναλυτές θεωρούν φούσκα στις μετοχές εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες έχουν εκτοξευθεί, καθώς και στον αυξανόμενο δανεισμό τους.

Προειδοποίησε επίσης τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να μην επαναπαύονται και να μη στηρίζουν υπερβολικά τις προσδοκίες τους στην τεχνητή νοημοσύνη. Πολλοί οικονομολόγοι επισημαίνουν ήδη ότι οι ασιατικές οικονομίες, και κυρίως η Κίνα, εξαρτώνται υπερβολικά από τις εξαγωγές και πολύ λιγότερο από εγχώριες πηγές ανάπτυξης, όπως η κατανάλωση.

«Η ανάπτυξη στηρίζεται σε ολοένα λιγότερους τομείς», δήλωσε ο Μαξ Ζένγκλαϊν, ανώτερος οικονομολόγος για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στο The Conference Board, έναν οργανισμό οικονομικών ερευνών. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η αυξανόμενη εξάρτηση εγκυμονεί κινδύνους, καθώς, έπειτα από μια περίοδο ιλιγγιώδους αύξησης της ζήτησης για τεχνητή νοημοσύνη, «φτάνουμε σε ένα σημείο όπου θα δούμε, τουλάχιστον, επιβράδυνση».

Διαβάστε ακόμη

Απάτες νέας γενιάς: Τα νέα κόλπα που αδειάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς

Real estate: Επενδυτικό comeback στο κέντρο της Αθήνας – Τα μεγάλα deals που αλλάζουν τον χάρτη

Πλειστηριασμοί: Η μεγάλη ανατροπή για το πρώην «Athenaeum Palace & luxury suites» στη Λ. Συγγρού (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ