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Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταβάλλουν τα ίδια πανεπιστημιακά δίδακτρα με τους Βρετανούς φοιτητές, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο πλευρών.

Αντίστοιχα, οι Βρετανοί πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν τα ίδια δίδακτρα με τους ντόπιους φοιτητές στις χώρες της ΕΕ, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg. Η συμφωνία για την προώθηση αυτής της πρωτοβουλίας αναμένεται να ανακοινωθεί στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου στις 20 Νοεμβρίου, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών.

Επιπλέον, οι αξιωματούχοι σχεδιάζουν να ανακοινώσουν στη σύνοδο την έναρξη νέων συνομιλιών για την οικονομική ασφάλεια, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Η πρωτοβουλία θα αποσκοπεί στον συντονισμό πολιτικών για τη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού, τη διασφάλιση της πρόσβασης σε κρίσιμες πρώτες ύλες και την προστασία των εγχώριων βιομηχανιών από τον αθέμιτο ανταγωνισμό τρίτων χωρών.

Η εμβάθυνση των σχέσεων αντανακλά την επιθυμία της Ευρώπης να λειτουργήσει συλλογικά ως αντίβαρο στις ΗΠΑ και την Κίνα, καθώς η Ουάσιγκτον απομακρύνεται από παραδοσιακές συμμαχίες και το Πεκίνο ασκεί έλεγχο στην προμήθεια υλικών που είναι απαραίτητα για τις σύγχρονες τεχνολογίες. Το Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμεί επίσης να συμπεριληφθεί στις διατάξεις «Made in Europe» («Κατασκευασμένο στην Ευρώπη») που προωθεί η ΕΕ.

Βρετανοί αξιωματούχοι εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι οι νέες δεσμεύσεις της χώρας τους θα συμβάλουν στην εξασφάλιση πολιτικής δέσμευσης από την ΕΕ, ώστε το Ηνωμένο Βασίλειο να αναγνωριστεί ως «αξιόπιστος εταίρος» στην επικείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με τις πηγές. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί ότι η χώρα θα μπορεί να συνεχίσει να συμμετέχει σε διαγωνισμούς για δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ.

Μέχρι στιγμής, η βρετανική κυβέρνηση έχει αντισταθεί στις πιέσεις να προσφέρει στους φοιτητές από την ΕΕ τα ίδια δίδακτρα με τους Βρετανούς συμφοιτητές τους.

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε: «Οικοδομούμε μια φιλόδοξη, στενή σχέση με την ΕΕ, η οποία θα ενισχύσει την οικονομία μας, θα προστατεύσει τη βρετανική βιομηχανία και θα δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο».

Εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο οποίος έχει την εποπτεία της επικείμενης συνόδου κορυφής, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Πέρα από τα πανεπιστημιακά δίδακτρα και την οικονομική ασφάλεια, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα δεσμευτούν να περιορίσουν στο ελάχιστο τις επιπτώσεις των εμπορικών τους μέτρων σε ευάλωτους τομείς, όπως η χαλυβουργία και η αυτοκινητοβιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων, σύμφωνα με τις πηγές.

Η ΕΕ ελπίζει επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμμετάσχει στις μη στρατιωτικές αποστολές διαχείρισης κρίσεων της Ένωσης και θα παραχωρήσει πλήρη αμοιβαία πρόσβαση στις αλιευτικές ζώνες έως τα μέσα του 2038, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Η συμφωνία ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου δημοκρατικών χωρών που επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Την περασμένη εβδομάδα, η ΕΕ και ο Καναδάς δεσμεύτηκαν να κινηθούν προς μια «ολοένα στενότερη σύνδεση», η οποία θα περιλαμβάνει περισσότερο ενοποιημένες αλυσίδες εφοδιασμού, συντονισμένες πολιτικές οικονομικής ασφάλειας, συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία και περισσότερες ευρωπαϊκές επενδύσεις σε κρίσιμες πρώτες ύλες στον Καναδά.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο νέος πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για την επανένταξη της Βρετανίας στην ΕΕ, μία δεκαετία μετά το Brexit. Ο Μπέρναμ δήλωσε ότι οι επιλογές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την επιστροφή στην ενιαία αγορά της ΕΕ, στην τελωνειακή της ένωση ή ακόμη και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.