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Η βρετανική οικονομία εξέπληξε θετικά τον Ιούλιο, καταγράφοντας έναν ακόμη μήνα ισχυρής ανάπτυξης, καθώς η οικονομική δραστηριότητα διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα παρά τη σημαντική αύξηση των λογαριασμών ενέργειας για τα νοικοκυριά.

Το βρετανικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% τον Ιούλιο, μετά την άνοδο 0,3% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Office for National Statistics (ONS).

Η επίδοση ήταν αισθητά καλύτερη από τις προβλέψεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν μηδενική μεταβολή της οικονομικής δραστηριότητας.

Τα στοιχεία σηματοδοτούν τον τρίτο συνεχόμενο μήνα κατά τον οποίο η βρετανική οικονομία ξεπερνά τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να αποφύγει την έντονη επιβράδυνση που αναμενόταν για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Η στερλίνα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη μετά την ανακοίνωση των στοιχείων.

Ισχυρή εικόνα σε υπηρεσίες, βιομηχανία και κατασκευές

Η πορεία του Ιουλίου δείχνει ότι η βρετανική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά καλύτερου του αναμενομένου τρίτου τριμήνου, καθώς οι αρχικές προβλέψεις έκαναν λόγο για απότομη επιβράδυνση της ανάπτυξης στο μόλις 0,1%.

Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία ONS:

-ο κλάδος των υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 0,4%,

-η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε κατά 0,2%,

-η κατασκευαστική δραστηριότητα σημείωσε άνοδο 0,1%.

Στον τομέα των υπηρεσιών, τη μεγαλύτερη συμβολή στην ανάπτυξη είχε ο κλάδος του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, ο οποίος συνέχισε την ισχυρή πορεία του καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η ONS σημείωσε ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη και στις συναφείς τεχνολογίες συνέβαλαν σημαντικά στην ενίσχυση του συγκεκριμένου κλάδου.

Παράλληλα, θετική επίδραση είχαν οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και οι υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενώ αντίθετα ο κλάδος του χονδρικού εμπορίου κατέγραψε αισθητή πτώση.

Ανάσα για την κυβέρνηση Μπέρναμ

Η βρετανική οικονομία είχε την καλύτερη επίδοση μεταξύ των χωρών του G7 στο πρώτο εξάμηνο του έτους, ωστόσο οι πιέσεις από την ενεργειακή κρίση είχαν δημιουργήσει ανησυχίες για τις προοπτικές των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.

Τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι η οικονομία εμφανίζει μεγαλύτερες αντοχές, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση του νέου πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ επιχειρεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των νοικοκυριών.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο υπουργός Οικονομικών Τζον Χίλι δεσμεύτηκε να περιορίσει το βάρος της γραφειοκρατίας και να μειώσει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης.

Η κυβέρνηση Μπέρνχαμ βασίζει μεγάλο μέρος των σχεδίων της στην οικονομική μεγέθυνση, προκειμένου να εξασφαλίσει τα φορολογικά έσοδα που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση φιλόδοξων προγραμμάτων σε τομείς όπως η άμυνα, η κοινωνική κατοικία και η κοινωνική φροντίδα.

Δύσκολος προϋπολογισμός τον Οκτώβριο

Ο Τζον Χίλι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια δύσκολη δημοσιονομική εξίσωση ενόψει του προϋπολογισμού της 28ης Οκτωβρίου, καθώς οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η αναταραχή στην αγορά ομολόγων έχει αυξήσει το κόστος δανεισμού της Βρετανίας στα υψηλότερα επίπεδα εδώ και δεκαετίες.

Η άνοδος των αποδόσεων των βρετανικών κρατικών ομολόγων έχει περιορίσει τα ήδη στενά δημοσιονομικά περιθώρια της κυβέρνησης.

Οι πιθανές αυξήσεις φόρων για την αποκατάσταση των αποθεμάτων ασφαλείας του προϋπολογισμού ενδέχεται, σύμφωνα με αναλυτές, να επηρεάσουν αρνητικά την καταναλωτική δαπάνη και τις επιχειρηματικές επενδύσεις.

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