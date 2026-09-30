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Η βρετανική οικονομία παρουσίασε ισχυρότερη επίδοση από ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί στο δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία που δείχνουν ανθεκτικότητα πριν από τη νέα άνοδο στις τιμές ενέργειας και το αυξημένο κόστος δανεισμού.

Το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκε κατά 0,5% το διάστημα Απριλίου – Ιουνίου, έναντι της αρχικής εκτίμησης για άνοδο 0,4%, σύμφωνα με τα στοιχεία της βρετανικής στατιστικής υπηρεσίας. Η επίδοση αυτή ακολούθησε την ανάπτυξη 0,6% που καταγράφηκε στο πρώτο τρίμηνο.

Τα αναθεωρημένα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η οικονομία της χώρας ξεπέρασε τις προσδοκίες κατά το πρώτο μισό του έτους, καθώς οι καταναλωτές συνέχισαν να δαπανούν παρά τις νέες πληθωριστικές πιέσεις που προκάλεσε η αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Η στερλίνα ενισχύθηκε μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, σημειώνοντας άνοδο έως 0,2% και φτάνοντας στα 1,3259 δολάρια.

Αυξήθηκε η αποταμίευση των νοικοκυριών

Παρά τη διατήρηση της κατανάλωσης, τα νοικοκυριά εμφανίστηκαν πιο επιφυλακτικά, αυξάνοντας ελαφρώς το ποσοστό αποταμίευσής τους.

Ο δείκτης αποταμίευσης, δηλαδή το ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος που δεν δαπανάται, αυξήθηκε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, στο 8,8%, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα σε ιστορική βάση.

«Η ισχυρότερη ανάπτυξη στον τομέα των υπηρεσιών το τελευταίο τρίμηνο σημαίνει ότι η οικονομία είναι πλέον ελαφρώς μεγαλύτερη από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως», δήλωσε η διευθύντρια Οικονομικών Στατιστικών της βρετανικής στατιστικής υπηρεσίας, Λιζ ΜακΚίον.

Πιέσεις από πληθωρισμό και επιτόκια

Παρά τη θετική εικόνα του πρώτου εξαμήνου, οι προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους έχουν επιδεινωθεί.

Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί στο 0,2% τόσο στο τρίτο όσο και στο τέταρτο τρίμηνο, καθώς η νέα άνοδος του κόστους ζωής αναμένεται να επηρεάσει την κατανάλωση, ενώ αυξάνεται η αβεβαιότητα ενόψει του προϋπολογισμού του επόμενου μήνα.

Το ανώτατο όριο στις τιμές ενέργειας για τα νοικοκυριά αυξήθηκε σημαντικά τον Ιούλιο, ενώ νέα αύξηση κατά 4% τίθεται σε εφαρμογή από την επόμενη ημέρα. Παράλληλα, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν ιστορικά υψηλές τιμές στο diesel.

Την ίδια στιγμή, νοικοκυριά και επιχειρήσεις επιβαρύνονται από το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης, μετά την αναθεώρηση των εκτιμήσεων των αγορών για τους πληθωριστικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η Τράπεζα της Αγγλίας.

Οι επενδυτές πλέον αναμένουν ότι η βρετανική κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει σε τουλάχιστον τέσσερις αυξήσεις επιτοκίων έως το καλοκαίρι της επόμενης χρονιάς.

Η δύσκολη εξίσωση για τον προϋπολογισμό

Ο υπουργός Οικονομικών Τζον Χίλι δεσμεύτηκε ότι ο προϋπολογισμός της 28ης Οκτωβρίου θα προσφέρει στις οικογένειες και τις επιχειρήσεις «μια μικρή ανάσα».

Ωστόσο, το δημοσιονομικό περιθώριο της κυβέρνησης έχει περιοριστεί σημαντικά λόγω της αναταραχής στις αγορές ομολόγων και της ανόδου του κόστους δανεισμού.

Η κυβέρνηση καλείται πλέον να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη στήριξης της οικονομίας και στη διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας, σε ένα περιβάλλον αυξημένου πληθωριστικού κινδύνου.

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