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Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και το 6ο Olympic Yacht Show 2026 βρίσκεται πλέον μία ανάσα μακριά. Απομένουν μόλις λίγες ημέρες και οι προετοιμασίες στην Olympic Marine στο Λαύριο μπαίνουν στην τελική τους ευθεία. Από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου, η μαρίνα γίνεται ένας κοινός τόπος συνάντησης για ολόκληρη την αγορά του yachting, φιλοξενώντας μία από τις πιο αναγνωρισμένες εκθέσεις πλωτών σκαφών αναψυχής της Ανατολικής Μεσογείου.

Καθώς οι μέρες περνούν, τόσο πιο μεγάλο γίνεται το ενδιαφέρον του κοινού. Η προπώληση των εισιτηρίων είναι σε εξέλιξη και αποτελεί την ιδανική ευκαιρία να κλείσετε από τώρα τη θέση σας. Λάτρεις της θάλασσας, επαγγελματίες του κλάδου και υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να εξασφαλίσουν την είσοδό τους πριν από την έναρξη του event και να απολαύσουν, χωρίς καθυστερήσεις, μια εμπειρία αφιερωμένη στο πολυτελές yachting και τον θαλάσσιο τουρισμό.

Το ενδιαφέρον του κλάδου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς περισσότερα από 120 σκάφη έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, με τους σημαντικότερους παίκτες της αγοράς να δηλώνουν «παρών», εμπιστευόμενοι το κύρος του θεσμού. Στην Olympic Marine, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε έναν πολυποίκιλο στόλο, αγκυροβολημένο στο φυσικό του περιβάλλον: επιβλητικά motor yachts, κομψά ιστιοπλοϊκά, high-performance day cruisers και πολυτελή catamarans, όλα άνω των εννέα μέτρων. Στο επίκεντρο θα βρίσκονται οι τεχνολογικές καινοτομίες, ενώ το εισιτήριο ανοίγει την πόρτα σε αποκλειστικές πρεμιέρες, με τα νέα μοντέλα να παρουσιάζονται σε πραγματικές συνθήκες. Ωστόσο η εμπειρία που προσφέρει το Olympic Yacht Show δεν σταματά στην αποβάθρα.

Το χερσαίο τμήμα του show φιλοξενεί πλήθος εκθετών με εξοπλισμό yachting, προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα και πολυτελείς διαμορφώσεις εσωτερικών χώρων, ενώ δεν απουσιάζουν κορυφαίες εταιρείες brokerage και ασφάλισης. Συνολικά, περισσότερα από 400 premium brands θα δώσουν το «παρών» στη φετινή διοργάνωση.

Για την εγχώρια αγορά, το Olympic Yacht Show έχει αποκτήσει στρατηγική σημασία. Λειτουργεί ως καταλύτης εξωστρέφειας, δημιουργεί νέες εμπορικές ευκαιρίες και φέρνει σε άμεση επαφή ναυπηγεία, αντιπροσώπους, κατασκευαστές, designers, παρόχους υπηρεσιών, στελέχη του θαλάσσιου τουρισμού, επενδυτές και ιδιοκτήτες σκαφών. Μάλιστα, φέτος αναμένονται εκπρόσωποι του διεθνούς Τύπου και του επιχειρηματικού κόσμου από 15 χώρες του εξωτερικού. Σε ένα περιβάλλον υψηλού επιπέδου, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, οι συμφωνίες και οι συνέργειες γίνονται πιο εύκολες, με ουσιαστικό αποτύπωμα για ολόκληρο τον κλάδο.

Το Olympic Yacht Show είναι κάτι περισσότερο από μια έκθεση. Έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο «ιδεοδρόμιο» για το ελληνικό και διεθνές yachting, έναν ζωντανό χώρο διαλόγου όπου παρουσιάζονται οι νέες τάσεις και γεννιούνται οι ιδέες της επόμενης ημέρας. Συνδέει την επιχειρηματικότητα με την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και το όραμα για ένα ισχυρότερο μέλλον της ελληνικής θαλάσσιας οικονομίας.

Το Olympic Yacht Show 2026 ανοίγει τις πόρτες του σε λίγες ημέρες. Εξασφαλίστε από τώρα το εισιτήριό σας και μην λείψετε από το σημαντικότερο ραντεβού του ελληνικού yachting.