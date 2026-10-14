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Τρία νέα μοντέλα κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στην ελληνική αγορά μέσω της Riginos Yachts, στο 6ο Olympic Yacht Show, που πραγματοποιείται από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου στην Olympic Marine στο Λαύριο. Με εστίαση στη μεσαία και μεγάλη κατηγορία σκαφών αναψυχής, καθώς και στα premium yachts, η διοργάνωση αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική αγορά του yachting.

H Riginos Yachts συμμετέχει ενεργά στο Olympic Yacht show αδιάλειπτα από την πρώτη του διοργάνωση το 2021 και αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σταθερούς πρωταγωνιστές του. Φέτος, η εταιρεία θα παρουσιάσει συνολικά πέντε σκάφη, αναδεικνύοντας παράλληλα τρία μοντέλα που πραγματοποιούν την πρώτη τους εμφάνιση στην ελληνική αγορά: Το Fjord 490 Open, το Nimbus Sport Tender 35 και το Highfield ADV9.

Οι τρεις πρεμιέρες είναι αποτέλεσμα των αποκλειστικών συνεργασιών της Riginos Yachts με διεθνείς κατασκευαστές σκαφών, τους οποίους εκπροσωπεί επίσημα στην Ελλάδα. Η εταιρεία φέρνει σταθερά στην ελληνική αγορά νέες προτάσεις και μοντέλα που ξεχωρίζουν διεθνώς, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία και τη βαθιά γνώση της στον χώρο του yachting.

Ο Γιώργος Ρηγινός, CEO της Riginos Yachts δήλωσε χαρακτηριστικά: «Κάθε χρόνο το Olympic Yacht Show είναι η στιγμή που φέρνουμε στους λάτρεις της θάλασσας στην Ελλάδα ό,τι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η διεθνής αγορά. Φέτος, με τρεις πανελλήνιες πρεμιέρες, παρουσιάζουμε σκάφη που ξεχωρίζουν για τον σχεδιασμό και την τεχνολογία τους και ανταποκρίνονται σε αυτό που ζητά το σύγχρονο κοινό του yachting: Ένα σκάφος που να ταιριάζει στον τρόπο ζωή του και τις ελληνικές θάλασσες».

Τρεις πρεμιέρες στην ελληνική αγορά

Fjord 490 Open: Σχεδιασμός, επιδόσεις και εξατομίκευση

Το Fjord 490 Open αποτελεί τη νέα πρόταση της Fjord στην κατηγορία των premium open motorboats, συνδυάζοντας σύγχρονη σχεδίαση, ισχυρές επιδόσεις και ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση και στις στιγμές με παρέα πάνω στο σκάφος.

Με μήκος 15,03 μέτρα και πλάτος 4,58 μέτρα, συνδυάζει σκανδιναβικό σχεδιασμό, ιταλικό στυλ και γερμανική κατασκευή. Το ευρύχωρο walkaround κατάστρωμα, το μεγάλο T-Top για προστασία από τον ήλιο, τα πτυσσόμενα πλαϊνά μπαλκόνια και το πρυμναίο sunpad, έκτασης άνω των 5 τ.μ., δημιουργούν έναν ανοιχτό, φιλόξενο χώρο για όλη τη μέρα στο νερό.

Nimbus Sport Tender 35: Η νέα γενιά των sport cruisers

Με μήκος 10,8 μέτρα και πλάτος 3,2 μέτρα, το νέο Nimbus Sport Tender 35 αποτελεί τη νεότερη πρόταση της Nimbus στην κατηγορία των sport cruisers, μεταφέροντας τη χαρακτηριστική σκανδιναβική σχεδιαστική φιλοσοφία του brand σε ένα μοντέλο που συνδυάζει επιδόσεις, άνεση και λειτουργικότητα.

Εξοπλισμένο με δύο κινητήρες Mercury V8 των 300hp, το Nimbus Sport Tender 35 ξεπερνά τους 40 κόμβους, ενώ η νέα γάστρα του, ελαφρύτερη και πιο ανθεκτική, εξασφαλίζει σταθερή πλεύση. Το πρυμναίο κάθισμα μετατρέπεται σε ξαπλώστρα, τα πλαϊνά τοιχώματα ανοίγουν ηλεκτρικά σε μπαλκόνια και το T-Top προστατεύει από τον ήλιο, για ολόκληρη τη μέρα στη θάλασσα, από την πρωινή εξόρμηση έως το ηλιοβασίλεμα με οικογένεια και φίλους.

Highfield ADV9: Crossover σχεδίαση με δυνατότητες weekender

Το Highfield ADV9 αποτελεί τη νέα προσθήκη στη σειρά Adventure της Highfield και έρχεται να διευρύνει την πρόταση της εταιρείας στην κατηγορία των crossover σκαφών. Με μήκος 9,2 μέτρα και πλάτος 3,27 μέτρα, το ADV9 συνδυάζει την ευελιξία ενός RIB με τις δυνατότητες ενός weekender.

Η φετινή παρουσία της Riginos Yachts

Εκτός από τις τρεις πρεμιέρες, η Riginos Yachts παρουσιάζει στο Olympic Yacht Show το Fjord 39 XL και το Highfield Sport 660, ολοκληρώνοντας μια συμμετοχή πέντε σκαφών:

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις νέες προτάσεις των διεθνών brands που εκπροσωπεί η Riginos Yachts στην Ελλάδα, αλλά και να ενημερωθούν από την έμπειρη ομάδα της εταιρείας για τις δυνατότητες αγοράς, διαμόρφωσης και υποστήριξης των σκαφών.

Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας και διεθνών συνεργασιών

Από την ίδρυσή της το 1983, η Riginos Yachts έχει διαγράψει μια πορεία περισσότερων από τεσσάρων δεκαετιών στον χώρο του yachting, εξελίσσοντας διαρκώς τη δραστηριότητά της και ενισχύοντας τη θέση της στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά. Η μακρόχρονη παρουσία της αποτελεί σημαντικό παράγοντα αξιοπιστίας για τους πελάτες της, καθώς η εμπειρία της εταιρείας εκτείνεται σε όλο το φάσμα της αγοράς σκαφών αναψυχής.

Κεντρικό ρόλο στην πορεία αυτή έχουν οι στρατηγικές συνεργασίες με διεθνώς αναγνωρισμένα ναυπηγεία και η αποκλειστική εκπροσώπησή τους στην Ελλάδα. Μέσα από brands όπως τα Nimbus, Jeanneau, Fjord και Highfield, μεταξύ άλλων, η Riginos Yachts μεταφέρει στην ελληνική αγορά τεχνογνωσία, τεχνολογία και σύγχρονες προτάσεις από κορυφαίους κατασκευαστές του εξωτερικού, λειτουργώντας ως σταθερός και αξιόπιστος συνεργάτης τόσο για ιδιώτες όσο και για επαγγελματίες του κλάδου.

Η δραστηριότητα της εταιρείας δεν περιορίζεται στην πώληση νέων σκαφών. Το portfolio υπηρεσιών της περιλαμβάνει επίσης αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων σκαφών, ναυλώσεις και διαχείριση yachts, ενώ από το 2016 η Riginos Yachts έχει υπό την ιδιοκτησία της το πρώην ναυπηγείο Motomarine, όπου παράγονται τα σκάφη Onda.

Η πολυετής τεχνογνωσία, η πρόσβαση σε ένα διεθνές δίκτυο κορυφαίων κατασκευαστών και η έμφαση στην εξυπηρέτηση μετά την πώληση έχουν διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο δραστηριοποίησης, με την αξιοπιστία και τις ανάγκες του πελάτη να βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της Riginos Yachts.

Η ομάδα της Riginos Yachts θα βρίσκεται στο περίπτερο 55, στην προβλήτα D7, για να υποδεχθεί τους επισκέπτες του Olympic Yacht Show και να τους παρουσιάσει από κοντά τα μοντέλα της φετινής συμμετοχής.