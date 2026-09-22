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Το 6o Olympic Yacht Show, η μεγαλύτερη πλωτή έκθεση σκαφών αναψυχής της Ελλάδας και το πλέον αναγνωρισμένο event της Ανατολικής Μεσογείου, επιστρέφει δυναμικά στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Olympic Marine στο Λαύριο, από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα των σημαντικότερων θεσμικών φορέων του κλάδου, με την αφρόκρεμα του ελληνικού yachting να δίνει δυναμικά το “παρών”. Η έκθεση αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερα από 120 πολυτελή σκάφη άνω των 9 μέτρων αγκυροβολημένα στο φυσικό τους περιβάλλον, καθώς και πάνω από 400 ηγετικά brands από τον χώρο του εξοπλισμού, των ηλεκτρονικών συστημάτων, του brokerage και του chartering.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να περιηγηθούν σε έναν εντυπωσιακό και πολυποίκιλο στόλο, ο οποίος θα περιλαμβάνει επιβλητικά Motor Yachts, κομψά Sailing Boats και πολυτελή Catamarans. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν τεχνολογικές καινοτομίες και θα πραγματοποιηθούν πρεμιέρες πολυαναμενόμενων μοντέλων.

Ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί διαχρονικά έναν κρίσιμο πυλώνα ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, και το Olympic Yacht Show έχει εδραιωθεί ως το απόλυτο «βαρόμετρο» του κλάδου. Ως η μοναδική πλωτή έκθεση στην περιοχή με αποκλειστική εστίαση στις πωλήσεις σκαφών, λειτουργεί ως καταλύτης εξωστρέφειας που συνδέει ναυπηγεία, κατασκευαστές, επενδυτές και αγοραστές.

Όπως σημειώνει ο Επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής του Olympic Yacht Show, Γεράσιμος Γερολυμάτος, “η έκθεση αποτελεί ένα ζωντανό ιδεοδρόμιο που διαμορφώνει τις τάσεις του αύριο, ενώ λειτουργεί ως καθρέπτης της οικονομίας που αναδεικνύει τις προοπτικές ανάπτυξης, αλλά και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει o θαλάσσιος τουρισμός στη δεδομένη χρονική συγκυρία”.

Η πορεία του Olympic Yacht Show βαδίζει σε παράλληλη τροχιά με την ίδια την ελληνική αγορά. Όταν η διοργάνωση αναπτύσσεται και καταγράφει θετικό πρόσημο, επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα και την ανοδική πορεία ολόκληρου του τομέα. Στον αντίποδα, κάθε κάμψη του θεσμού λειτουργεί ως ένας ευαίσθητος «σεισμογράφος», αντικατοπτρίζοντας πιστά τις πιέσεις, τις ανακατατάξεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το yachting.

Αναμφίβολα, η διοργάνωση κατέχει κομβικό και στρατηγικό ρόλο για την εγχώρια αγορά. Δημιουργεί νέες εμπορικές ευκαιρίες, ενισχύει τις συνεργασίες και φέρνει σε άμεση επαφή ναυπηγεία, αντιπροσώπους, κατασκευαστές, designers, παρόχους υπηρεσιών, στελέχη του θαλάσσιου τουρισμού, επενδυτές και ιδιοκτήτες σκαφών.

Η συνάντηση όλων των επαγγελματιών σε ένα περιβάλλον υψηλού επιπέδου, ευνοεί την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τη σύναψη συμφωνιών και τη δημιουργία συνεργειών με ουσιαστικό αποτύπωμα για ολόκληρο τον κλάδο.

Συμπληρώνοντας την πρώτη του επιτυχημένη πενταετία, ο θεσμός ανοίγει ένα νέο, φιλόδοξο κεφάλαιο, διευρύνοντας περαιτέρω τους διεθνείς του ορίζοντες. Με το βλέμμα σταθερά στραμμένο στην καινοτομία και την εξωστρέφεια, το Olympic Yacht Show ισχυροποιεί τη θέση του στον παγκόσμιο χάρτη, προσελκύοντας το ενδιαφέρον κορυφαίων παραγόντων του κλάδου από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Τα εισιτήρια για το Olympic Yacht Show 2026 είναι πλέον διαθέσιμα, δίνοντας την ευκαιρία σε επαγγελματίες, υποψήφιους αγοραστές και λάτρεις της θάλασσας να εξασφαλίσουν εγκαίρως τη θέση τους. Η προαγορά του εισιτηρίου εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση τόσο στο πλωτό όσο και στο χερσαίο τμήμα της έκθεσης, προσφέροντας τη δυνατότητα παρακολούθησης αποκλειστικών παγκόσμιων και πανελλήνιων πρεμιερών, καθώς και μια ολοκληρωμένη εμπειρία δικτύωσης στην καρδιά του ελληνικού yachting.