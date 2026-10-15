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Με ισχυρό θεσμικό μήνυμα και δυναμική παρουσία από την ελληνική και διεθνή κοινότητα του yachting, ξεκίνησε την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου, το 6ο Olympic Yacht Show, στην Olympic Marine στο Λαύριο. Η τελετή εγκαινίων, που πραγματοποιήθηκε στις 16:00, σηματοδότησε την έναρξη της σημαντικότερης διοργάνωσης για το yachting και τον θαλάσσιο τουρισμό στην Ελλάδα.

Η ατμόσφαιρα στα εγκαίνια ήταν γιορτινή, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, θεσμικών φορέων και κορυφαίων επαγγελματιών του κλάδου. Στις τοποθετήσεις τους, οι ομιλητές αναφέρθηκαν στη στρατηγική σημασία του θαλάσσιου τουρισμού για την ελληνική οικονομία, στις προοπτικές ανάπτυξης του yachting και στον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει το Olympic Yacht Show στην προώθηση της Ελλάδας ως κορυφαίου διεθνούς προορισμού.

Η δημοσιογράφος και συντονίστρια της εκδήλωσης, κ. Ελευθερία Νταβατζή, κάλεσε πρώτο στο βήμα τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Olympic Yacht Show (OYS), κ. Γεράσιμο Γερολυμάτο. Ο κ. Γερολυμάτος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είχε ανάγκη από ένα μεγάλο boat show, αντάξιο της δυναμικής της χώρας στον χώρο του yachting και του θαλάσσιου τουρισμού. Το Olympic Yacht Show, πρόσθεσε, αποτελεί κοινό τόπο συνάντησης για θεσμικούς φορείς, επαγγελματίες και λάτρεις της θάλασσας, έχοντας πλέον κερδίσει τη δική του θέση στον διεθνή εκθεσιακό χάρτη. «Στόχος του show είναι να ενισχύσει την εξωστρέφεια της χώρας μας και να αναδείξει νέες συνεργασίες και επαγγελματικές ευκαιρίες», επισήμανε.

Στη συνέχεια, στο βήμα ανέβηκε ο κ. Κωνσταντίνος Λάμψιας, Managing Director της Delos Navigation Ltd, εκπροσωπώντας τον κ. Γιώργο Προκοπίου, ιδιοκτήτη της Olympic Marine, η οποία φιλοξενεί τη διοργάνωση για έκτη συνεχόμενη χρονιά. Ο κ. Λάμψιας εξήγησε ότι, έπειτα από πέντε επιτυχημένες διοργανώσεις, το OYS έχει καθιερωθεί ως μια μοναδική ευκαιρία για τους επαγγελματίες του χώρου να ανταλλάξουν απόψεις και να συμβάλουν στην ανάπτυξη του κλάδου και των ελληνικών ναυπηγείων, ενώ λειτουργεί παράλληλα και ως βήμα προβολής του θαλάσσιου τουρισμού στο εξωτερικό.

Εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, η Υπουργός Τουρισμού, κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, χαρακτήρισε το Olympic Yacht Show έναν καθιερωμένο θεσμό που συμβάλλει καθοριστικά στην προώθηση του θαλάσσιου τουρισμού, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει εδραιωθεί ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως. «Ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί άμεση προτεραιότητα για τη χώρα μας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ο κλάδος καταγράφει υψηλές επιδόσεις σε αφίξεις και έσοδα, ακόμη και σε περιόδους εκτός αιχμής. Στόχος, πρόσθεσε, είναι η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της Ελλάδας και η συνεργασία με όλους τους φορείς του yachting, γεγονός που ενισχύει την εξωστρέφεια και τον ίδιο τον κλάδο.

«Το yachting αποτελεί βασικό πυλώνα του θαλάσσιου τουρισμού, σημειώνοντας άνοδο τόσο στους Έλληνες όσο και στους επισκέπτες του εξωτερικού», υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Στέφανος Γκίκας. Όπως επεσήμανε, στο επίκεντρο της πολιτικής βρίσκεται η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, ενώ ο ίδιος χαρακτήρισε το yachting ως έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο, που συμβάλλει στο να κατατάσσεται η Ελλάδα ανάμεσα στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς.

Στη συνέχεια, στο βήμα ανέβηκε ο Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Γεώργιος Αλεξανδράτος, ο οποίος αναγνώρισε στο Olympic Yacht Show ένα σταθερό σημείο αναφοράς για τους επαγγελματίες του κλάδου και μια πύλη προς τις διεθνείς αγορές. «Το ελληνικό yachting συνεχώς μεγαλώνει, γεγονός που αποτελεί μεγάλη πρόκληση», σημείωσε. Όπως ανέφερε, ο κλάδος επηρεάζει όλους τους τομείς του τουρισμού, τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, και γι’ αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο η δυναμική που προσφέρει.

Την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά δεκάδες εντυπωσιακά σκάφη στο φυσικό τους περιβάλλον θα έχουν οι επισκέπτες της διοργάνωσης, όπως επεσήμανε η Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), κ. Άντζελα Βαρελά. «Το OYS αποτελεί υπεραξία για τη χώρα μας και για την προβολή της στο εξωτερικό», υποστήριξε. Κατά την ίδια, η έκθεση λειτουργεί ως βήμα επικοινωνίας για τα ελληνικά ναυπηγεία και τις επιχειρήσεις του κλάδου, φέρνοντας ταυτόχρονα κοντά κορυφαίες εταιρείες από όλο τον κόσμο.

Για τη σημασία της διοργάνωσης μίλησε και ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής, κ. Δημήτριος Δαμάσκος. «Το Olympic Yacht Show αποτελεί έναν θεσμό που προβάλλει τη δυναμική του ελληνικού yachting τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς», ανέφερε. Κατά τον ίδιο, η έκθεση συμβάλλει στο να βρίσκεται η Ελλάδα στην κορυφή των παγκόσμιων προορισμών και λειτουργεί ως πόλος έλξης για νέους επισκέπτες από το εξωτερικό.

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο COO της ΕΚΟ, κ. Νίκος Τζινιέρης, ο οποίος δήλωσε: «Η ΕΚΟ στηρίζει τον θεσμό για έκτη συνεχόμενη χρονιά ως χορηγός. Το yachting έχει τεράστια δυναμική για την ελληνική οικονομία, ενώ δημιουργεί αξία, προσελκύει νέες επενδύσεις και αναπτύσσει τον ποιοτικό τουρισμό. Το OYS είναι ένας θεσμός με διεθνή απήχηση, ο οποίος γίνεται όλο και πιο σπουδαίος κάθε χρονιά».

Ξεχωριστή στιγμή κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του 6ου Olympic Yacht Show αποτέλεσε η απονομή τιμητικών βραβείων σε προσωπικότητες του κλάδου για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του yachting. Η ΕΚΟ βραβεύτηκε για τη διαχρονική της προσφορά στον θεσμό, με την τιμητική πλακέτα να παραδίδεται από τον Πρόεδρο του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Γιώργο Αλεξανδράτο, στα στελέχη της εταιρείας: τον κ. Ιάκωβο Σιγάλα (Ανώτερο Διευθυντή Ναυτιλιακών Πωλήσεων & Υπηρεσιών), την κ. Χριστίνα Μηλιαράκη (Διευθύντρια Marketing) και τον κ. Νίκο Τζινιέρη (COO).

Επιπλέον, η Υπουργός Τουρισμού, κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, απένειμε βραβείο στον κ. Κωνσταντίνο Κορωνάκη, Πρόεδρο του Μεταποιητικού Τομέα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ), ενώ ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Στέφανος Γκίκας, παρέδωσε την τιμητική πλακέτα στον κ. Σταύρο Κατσικάδη, Πρόεδρο της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας.

Τέλος, για τις αθλητικές τους διακρίσεις στην ιστιοπλοΐα τιμήθηκαν οι εξής αθλητές: η ιστιοπλόος Ελένη Τριάντου από τον Πρόεδρο της Star Bulk Carriers, κ. Σπύρο Καπράλο, ο ιστιοπλόος Ιάσων Παναγόπουλος από τον κ. Κωνσταντίνο Λάμψια, ο ιστιοπλόος Στέφανος Σαμαράς από τον Πρωταθλητή Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης, κ. Σίμο Καμπουρίδη, καθώς και η ιστιοπλόος Μαριάννα Μακρή από τον Ολυμπιονίκη της Ιστιοπλοΐας, κ. Δημήτρη Δεληγιάννη.

Με την αυλαία της πρώτης ημέρας να αφήνει το πλέον θετικό θεσμικό αποτύπωμα, η συνέχεια αναμένεται ακόμη πιο συναρπαστική, με παρουσιάσεις νέων μοντέλων, επιχειρηματικές συναντήσεις και ευκαιρίες networking που επανακαθορίζουν το μέλλον του κλάδου. Το 6ο Olympic Yacht Show διοργανώνεται από την ONDECK EVENTS στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Olympic Marine στο Λαύριο, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως η κορυφαία πλατφόρμα προβολής της καινοτομίας και της εξωστρέφειας του ελληνικού yachting στην εγχώρια και διεθνή σκηνή.

SPONSORS & PARTNERS

Grand Sponsor: EKO

Venue Partner: OLYMPIC MARINE

Gold Sponsors: KORONAKIS SA, AZ HELLAS, AZIMUT YACHTS

Silver Sponsors: TECHNOHULL, ATALANTA MARINE, HAMER, PAPPAS YACHTS, FOUNTAINE PAJOT GREECE, SELENE YACHTS

Bronze Sponsors: SYNERGY YACHT SALES & CONSULTING, MAKAI POWER CATAMARANS, CHAPMAN FREEBORN

Supporters: D.K. FOTINAKIS, FURUNO, ELXIS, REVENGER, KAKTOS, ELTRAK

Strategic Partners: Istion Yachting, MyCrown Collection, E.EN.E, COMMUNAUTE HELLENIQUE DE MONACO, CEO CLUBS GREECE, PANAS GROUP

Official Car: MOKE

Premium Spirit Partner: APEROL

Sustainable Luxury Partner: μ. ARTISAN WATER

Premium Coffee Partner: COFFEE BERRY

Premium Apparel Partner: BROOKS BROTHERS

Premium Medical Partner: ATHENS MEDICAL GROUP

Premium Sportswear Partner: DIMITRIADIS ACTION & LIFESTYLE DISTRIBUTION

Premium Furniture Partner: άβαξ

Official Mobility Partner: AVIS

Premium Gift Partner: ALDIGRON

Official Yacht Inspection & Valuation Partner: NAUTICAL SERVICES

Premium Catering Services: MULTI TASTE

Luxury Living Partner: ECOFIRE

Digital Experience Partner: SEAGO

Official Media Sponsor: SKAI, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Media Sponsor: NOVA

Official Magazine: SKIPPER ONDECK

Media Partners: ARTECNIKO, EPIXEIRO.GR

International Press Office: SANDPEOPLE COMMUNICATION