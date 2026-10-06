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Η ελληνική ναυτιλία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αποφάσεων που θα καθορίσουν την επόμενη ημέρα της ενεργειακής μετάβασης του κλάδου, καθώς το μέγεθος του ελληνόκτητου στόλου και η βαρύτητα των επενδυτικών επιλογών των Ελλήνων πλοιοκτητών μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά το ποιες από τις νέες τεχνολογίες και τα εναλλακτικά καύσιμα θα επικρατήσουν στην πράξη.

Αυτό επισήμανε ο Ηλίας Καρυαμπάς, Vice President, Southern Europe του ABS, μιλώντας στο 16th Annual Capital Link Operational Excellence in Shipping Forum, που πραγματοποιείται σήμερα, 6 Οκτωβρίου, στην Αθήνα. Όπως τόνισε, όταν η ελληνική ναυτιλία υιοθετεί μία τεχνολογία σε μεγάλη κλίμακα, δεν βελτιώνει απλώς την απόδοση ενός στόλου, αλλά συμβάλλει στην επιβεβαίωση ότι η συγκεκριμένη λύση μπορεί να σταθεί επιχειρησιακά και εμπορικά σε ολόκληρη τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

«Όταν οι Έλληνες πλοιοκτήτες κινούνται, η αγορά το προσέχει», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα της ομιλίας του, με τον ίδιο να υπογραμμίζει ότι το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πλέον εάν η ναυτιλία θα απανθρακοποιηθεί. Το ζητούμενο είναι πόσο γρήγορα θα γίνει αυτό, μέσω ποιων τεχνολογιών, με ποιο κόστος και με ποια βεβαιότητα ότι οι επιλογές που γίνονται σήμερα θα εξακολουθούν να έχουν νόημα σε δέκα ή δεκαπέντε χρόνια.

Η σημασία του ελληνικού στόλου, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του ABS, δεν περιορίζεται στο μέγεθός του. Συνδέεται με την πολυμορφία του, την παγκόσμια δραστηριότητά του και την ικανότητα των ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων να δοκιμάζουν τις νέες λύσεις στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Τα επόμενα χρόνια, επομένως, η ελληνική ναυτιλία μπορεί να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα πεδία όπου θα ξεχωρίσουν οι τεχνολογίες που είναι απλώς υποσχόμενες από εκείνες που μπορούν πράγματι να εφαρμοστούν σε μεγάλη κλίμακα.

Οι διαθέσιμες επιλογές είναι ήδη πολλές. Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, προηγμένες επιστρώσεις κύτους, voyage optimization, weather routing, air lubrication, περιορισμός της ισχύος άξονα, υβριδικές εφαρμογές με μπαταρίες και πιλοτικές τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα βρίσκονται πλέον στο τραπέζι, μαζί με διαφορετικές διαδρομές καυσίμων όπως LNG, μεθανόλη, αμμωνία και βιοκαύσιμα.

Ταυτόχρονα, η ψηφιοποίηση προσφέρει στους operators καλύτερη εικόνα για την πραγματική απόδοση των πλοίων, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να χρησιμοποιείται στη συντήρηση, στη διάγνωση μηχανικών προβλημάτων, στη χάραξη διαδρομών και στη συνολική επιχειρησιακή βελτιστοποίηση.

Η πληθώρα επιλογών, ωστόσο, δημιουργεί και ένα νέο πρόβλημα: περισσότερη τεχνολογία δεν σημαίνει απαραίτητα περισσότερη βεβαιότητα για τον πλοιοκτήτη.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες καλούνται να λάβουν σήμερα αποφάσεις για επενδύσεις που θα παραμείνουν ενεργές για δεκαετίες, ενώ κρίσιμοι παράγοντες –όπως η μελλοντική διαθεσιμότητα καυσίμων, οι υποδομές ανεφοδιασμού, η ωριμότητα των τεχνολογιών, οι απαιτήσεις των ναυλωτών και το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο– εξακολουθούν να μεταβάλλονται και μάλιστα με διαφορετικές ταχύτητες.

Ο Ηλίας Καρυάμπας επισήμανε, παράλληλα, ότι οι πιο άμεσες και οικονομικά ασφαλείς μειώσεις εκπομπών για πολλούς operators εξακολουθούν να βρίσκονται στα πλοία που ήδη λειτουργούν. Τεχνικές αναβαθμίσεις, καλύτερος επιχειρησιακός σχεδιασμός και πιο έξυπνη αξιοποίηση των δεδομένων μπορούν να δώσουν μετρήσιμα αποτελέσματα χωρίς να απαιτείται αναμονή για τη μία τεχνολογία που θα λύσει συνολικά το πρόβλημα της απανθρακοποίησης.

Δεν υπάρχει, όπως προκύπτει από την τοποθέτησή του, μία «μαγική λύση». Υπάρχει όμως σημαντικό σωρευτικό όφελος από την εφαρμογή δοκιμασμένων και επαναλαμβανόμενων παρεμβάσεων που μπορούν να ενσωματωθούν στην καθημερινή εμπορική λειτουργία ενός πλοίου.

Η βελτίωση της αποδοτικότητας του υπάρχοντος στόλου, πάντως, δεν αρκεί για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων. Η συζήτηση οδηγείται αναπόφευκτα στα εναλλακτικά καύσιμα και στα πλοία της επόμενης γενιάς, όπου η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να αποκτήσουν οι πλοιοκτήτες αρκετή βεβαιότητα ώστε να δεσμεύσουν σημαντικά κεφάλαια.

Ο αντιπρόεδρος του ABS προσδιόρισε τρεις πυλώνες πάνω στους οποίους πρέπει να οικοδομηθεί αυτή η επενδυτική εμπιστοσύνη: την τεχνολογία, το ρυθμιστικό πλαίσιο και τον ανθρώπινο παράγοντα.

Οι νέες τεχνολογίες και τα καύσιμα θα πρέπει να αποδεικνύουν αξιόπιστη λειτουργία, πραγματική μείωση εκπομπών, δυνατότητα εφαρμογής στην καθημερινή λειτουργία ενός πλοίου και εμπορική βιωσιμότητα. Την ίδια στιγμή, οι πλοιοκτήτες χρειάζονται ένα κανονιστικό περιβάλλον με μεγαλύτερη συνέπεια και προβλεψιμότητα, καθώς καλούνται να σχεδιάσουν και να χρηματοδοτήσουν assets με ορίζοντα δεκαετιών. Η αβεβαιότητα γύρω από τις μελλοντικές απαιτήσεις μπορεί, σύμφωνα με τον Ηλία Καρυαμπά, να αποδειχθεί εξίσου σοβαρό εμπόδιο με τις ίδιες τις τεχνολογικές δυσκολίες.

Εξίσου κρίσιμος είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Η μετάβαση σε πιο σύνθετα πλοία, νέα καύσιμα και προηγμένα ψηφιακά συστήματα αυξάνει τις απαιτήσεις για εκπαίδευση, ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, προσομοίωση και μεταφορά τεχνογνωσίας στους ανθρώπους που θα κληθούν να λειτουργήσουν τα πλοία με ασφάλεια.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο ABS αναπτύσσει το ABS SeaTech Innovation Exchange, φέρνοντας πιο κοντά πλοιοκτήτες, operators, τεχνολογικές εταιρείες, ερευνητές, ρυθμιστικές αρχές και τον νηογνώμονα, ώστε οι νέες ιδέες να δοκιμάζονται και να μπορούν να περάσουν από την καινοτομία στην εφαρμογή.

Ο Ηλίας Καρυάμπας εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη θέση της ελληνικής ναυτιλίας στη νέα εποχή, επισημαίνοντας ότι ο κλάδος διαθέτει μακρά παράδοση στην υιοθέτηση της καινοτομίας όταν αυτή αποδεικνύει στην πράξη την αξία της, ισχυρή επιχειρησιακή τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό με μεγάλη εμπειρία.

Το στοίχημα, συνεπώς, δεν είναι απλώς να βρεθεί το «καύσιμο του μέλλοντος». Είναι να συνδυαστούν τεχνολογική καινοτομία, προβλέψιμοι κανονισμοί και επένδυση στους ανθρώπους, ώστε η μείωση των εκπομπών να συμβαδίζει με την ασφάλεια, την οικονομική βιωσιμότητα και την αποτελεσματική μεταφορά του παγκόσμιου εμπορίου. Και σε αυτή τη διαδικασία, σύμφωνα με τον ABS, η ελληνική ναυτιλία έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως καταλύτης, δείχνοντας ποιες από τις λύσεις της πράσινης μετάβασης μπορούν να αντέξουν τελικά στη δοκιμασία της πραγματικής αγοράς.

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