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Μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής, υψηλότερο ποσοστό χρηματοδότησης και ευνοϊκότερη τιμολόγηση θα μπορούσε να εξασφαλίσει για επενδύσεις στην ακτοπλοΐα η κάλυψη του κινδύνου υπολειμματικής αξίας των πλοίων από το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Την εκτίμηση διατύπωσε ο Αντώνης Κατραούρας, General Manager, Commercial Banking της Τράπεζας Πειραιώς, στο συνέδριο του Κόμβου με θέμα «Η Ναυτιλία σε Μετάβαση: Χρηματοδότηση, καινοτομία και δημιουργία υπεραξίας για την Ελλάδα».

Η δυνατότητα αυτή αφορά τόσο τη μετασκευή ενός υφιστάμενου πλοίου όσο και την αγορά ενός ήδη μετασκευασμένου. Και στις δύο περιπτώσεις, η τράπεζα εξετάζει τη βιωσιμότητα της επένδυσης και τη μελλοντική εμπορική αξία του πλοίου, το οποίο αποτελεί βασική εξασφάλιση για το δάνειο. Οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, επισήμανε ο κ. Κατραούρας, κάνουν δυσκολότερη την εκτίμηση της αξίας αυτής σε βάθος δεκαετίας ή δεκαπενταετίας.

Η ανάληψη μέρους αυτού του κινδύνου από έναν δημόσιο ή ευρωπαϊκό φορέα θα μπορούσε να περιορίσει τις απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και να καταστήσει χρηματοδοτήσιμα περισσότερα επενδυτικά σχέδια, ιδιαίτερα μικρότερων επιχειρήσεων. Η δυνατότητα αποπληρωμής, ωστόσο, εξακολουθεί να κρίνεται από την οικονομική απόδοση της επένδυσης. «Πιστεύω ότι ο επιμερισμός του κινδύνου μεταξύ τραπεζών, δημόσιων και ευρωπαϊκών φορέων μπορεί να αποτελέσει έναν σημαντικό καταλύτη για την επιτάχυνση της ανανέωσης και της πράσινης μετάβασης του ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου», ανέφερε.

Τι εξετάζει η τράπεζα πριν χρηματοδοτήσει ένα πλοίο

Ο κ. Κατραούρας αμφισβήτησε την παραδοχή ότι οι ελληνικές τράπεζες χρηματοδοτούν ευκολότερα την ποντοπόρο ναυτιλία από την ακτοπλοΐα. Όπως εξήγησε, πρόκειται για δύο επιχειρηματικά μοντέλα με διαφορετικά χαρακτηριστικά κινδύνου. Στην πιστοδοτική αξιολόγηση συνεκτιμώνται η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης, η κεφαλαιακή της επάρκεια, η δυνατότητα να συμμετάσχει στην επένδυση με ίδια κεφάλαια και ο βαθμός διασποράς του επιχειρηματικού της κινδύνου.

Στην ακτοπλοΐα, τα έσοδα εμφανίζουν έντονη εποχικότητα και συνδέονται με την απόδοση συγκεκριμένων γραμμών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εταιρεία έχει επίσης περιορισμένα περιθώρια να μετακυλίσει το αυξημένο λειτουργικό κόστος στην τιμή του εισιτηρίου. Ορισμένα ακτοπλοϊκά πλοία έχουν εξειδικευμένα χαρακτηριστικά που περιορίζουν τις εναλλακτικές χρήσεις τους και, κατά συνέπεια, τις επιλογές μεταπώλησης. Στην ποντοπόρο ναυτιλία η διεθνής αγορά μεταχειρισμένων πλοίων είναι ευρύτερη, ενώ η κυκλικότητα της αγοράς και οι διακυμάνσεις των ναύλων επηρεάζουν έντονα τα έσοδα.

«Η τράπεζα δεν χρηματοδοτεί απλώς ένα πλοίο. Χρηματοδοτεί μια επιχείρηση και ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Η πρωταρχική πηγή αποπληρωμής είναι οι ταμειακές ροές της επιχείρησης και όχι η αξία του πλοίου», υπογράμμισε.

Ο ρόλος των ταμείων και του leasing

Η Τράπεζα Πειραιώς θα εξέταζε τη συμμετοχή της ως κύριου δανειστή σε ένα σχήμα με περισσότερους χρηματοδοτικούς φορείς, ανέφερε ο κ. Κατραούρας. Έθεσε τρεις προϋποθέσεις για μια τέτοια συμμετοχή: τη βιωσιμότητα της επένδυσης, την απαιτούμενη συμμετοχή του επενδυτή με ίδια κεφάλαια και τη διασφάλιση της προτεραιότητας της τράπεζας ως δανειστή.

Η μορφή της συμμετοχής ενός ταμείου ή μιας εταιρείας leasing έχει σημασία για την πιστοδοτική απόφαση. Εφόσον πρόκειται για πρόσθετο δανεισμό, αυξάνεται η συνολική επιβάρυνση και η επιχείρηση χρειάζεται υψηλότερες ταμειακές ροές για να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της. Ο πρόσθετος δανεισμός μπορεί να συμπληρώσει την τραπεζική χρηματοδότηση, ενώ η εισφορά ιδίων κεφαλαίων διατηρεί τον ρόλο της στον επιμερισμό του επιχειρηματικού κινδύνου. «Η πιστωτική μας πολιτική προβλέπει την ουσιαστική συμμετοχή του επενδυτή με ίδια κεφάλαια», σημείωσε.

Η περιβαλλοντική επίδοση ενός πλοίου αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα στην πιστοδοτική αξιολόγηση. Ένα πλοίο που καταναλώνει λιγότερα καύσιμα και έχει χαμηλότερο κόστος εκπομπών μπορεί, σύμφωνα με τον κ. Κατραούρα, να προσφέρει στην εταιρεία ισχυρότερες ταμειακές ροές και να διατηρεί ευκολότερα την εμπορική του αξία. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να οδηγήσουν σε ευνοϊκότερη τιμολόγηση της χρηματοδότησης.

Για να καλυφθούν οι επενδυτικές ανάγκες της πράσινης μετάβασης, ο ίδιος πρότεινε να εξεταστεί ο σχεδιασμός εξειδικευμένων εργαλείων σε συνεργασία με το Δημόσιο και ελληνικούς ή ευρωπαϊκούς αναπτυξιακούς φορείς. Αναφέρθηκε στην επιδότηση μέρους του επιτοκίου για επενδύσεις που επιτυγχάνουν συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς στόχους, στις εγγυήσεις που περιορίζουν τον πιστωτικό κίνδυνο και στα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια, στα οποία δημόσια ή ευρωπαϊκά κεφάλαια θα μπορούσαν να συμμετέχουν με προνομιακούς όρους. «Από την πλευρά μας, ως τράπεζα, είμαστε θετικοί στη συνεργασία για τη διαμόρφωση τέτοιων χρηματοδοτικών λύσεων», δήλωσε.

Οι επενδύσεις στον στόλο μπορούν να αυξήσουν τη ζήτηση για εργασίες και εξοπλισμό στην Ελλάδα. Ο κ. Κατραούρας αναφέρθηκε στους δεξαμενισμούς, στις επισκευές, στην περιοδική συντήρηση, στις μετασκευές και στις ενεργειακές αναβαθμίσεις εμπορικών και ακτοπλοϊκών πλοίων, καθώς και σκαφών αναψυχής. Στις εργασίες αυτές συμμετέχει ένα ευρύ δίκτυο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, από συνεργεία μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εργασιών έως εταιρείες μεταλλικών κατασκευών και προμηθευτές εξοπλισμού και ανταλλακτικών.

Η επαναδραστηριοποίηση των μεγάλων ελληνικών ναυπηγείων και η αναβάθμιση των ναυπηγοεπισκευαστικών υποδομών δημιουργούν, κατά τον ίδιο, περιθώρια ανάπτυξης για το σύνολο της αλυσίδας. Για να αξιοποιηθούν, χρειάζονται ανταγωνιστικό κόστος, συνέπεια στους χρόνους παράδοσης, επενδύσεις σε τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου, η τραπεζική στήριξη μπορεί να πάρει τη μορφή κεφαλαίου κίνησης, χρηματοδότησης συμβάσεων, εγγυητικών επιστολών και δανείων για σύγχρονο εξοπλισμό. «Η Ελλάδα διαθέτει ήδη ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη ναυτιλία. Η μεγάλη ευκαιρία είναι να μετατρέψουμε αυτό το πλεονέκτημα σε ακόμη μεγαλύτερη εγχώρια βιομηχανική δραστηριότητα, σε θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και σε εξαγώγιμες υπηρεσίες», τόνισε ο Αντώνης Κατραούρας.