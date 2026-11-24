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Ποιος θα χρηματοδοτήσει την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου και πώς μπορούν οι επενδύσεις αυτές να ενισχύσουν τα ελληνικά ναυπηγεία και τους εγχώριους προμηθευτές; Στο συνέδριο του Κόμβου, «Η Ναυτιλία σε Μετάβαση: Χρηματοδότηση, καινοτομία και δημιουργία υπεραξίας για την Ελλάδα», εκπρόσωποι της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων, των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, της Τράπεζας Πειραιώς και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων συζήτησαν πώς μπορούν να συνδυαστούν δάνεια, εγγυήσεις και ευρωπαϊκοί πόροι για τον εκσυγχρονισμό του στόλου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Χάρης Αντωνίου, επιμελητής του συνεδρίου και ταμίας του Κόμβου, πρότεινε τη σύσταση ομάδας εργασίας που θα προσδιορίσει ποιο πλοίο θα αφορά το πρώτο πιλοτικό έργο, σε ποιο ναυπηγείο μπορεί να υλοποιηθεί και πώς θα χρηματοδοτηθεί.

Τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου πρότεινε ο Χάρης Αντωνίου, επιμελητής του συνεδρίου και ταμίας του Κόμβου. Όπως είπε, η ομάδα, υπό τον συντονισμό του Κόμβου, θα καταθέσει έως το τέλος Ιουνίου τον φάκελο ενός πρώτου πιλοτικού έργου, προσδιορίζοντας το πλοίο, το ναυπηγείο και το σχήμα χρηματοδότησης.

Ο Χάρης Αντωνίου αναφέρθηκε στα στοιχεία που παρουσίασε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας. Η ναυτιλία φέρνει στην Ελλάδα κατά μέσο όρο 18 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το 36% της αξίας των εξαγωγών θαλάσσιων μεταφορών παράγεται στη χώρα. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ανανέωση των στόλων της ακτοπλοΐας και της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων μπορεί να αυξήσει την εγχώρια προστιθέμενη αξία μέσω ναυπηγήσεων, μετασκευών και επενδύσεων σε ελληνικό εξοπλισμό και τεχνολογία.

Έθεσε δύο μετρήσιμους στόχους. Έως το 2035, τουλάχιστον το 40% των επενδύσεων σε ακτοπλοϊκά πλοία να υλοποιείται σε ελληνικά ναυπηγεία και με ελληνικό εξοπλισμό. Έως το 2028, να κινητοποιηθούν 400 εκατομμύρια ευρώ ιδιωτικών και ευρωπαϊκών κεφαλαίων προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο κ. Αντωνίου υπενθύμισε ότι η Επιτροπή Ναυτιλίας του Κόμβου εργάζεται από το 2024 για τη δημιουργία ναυτιλιακού cluster και ότι, σε συνεργασία με τη HEMEXPO, κατέθεσε προτάσεις στη διαβούλευση για το Master Plan Ακτοπλοΐας.

Ο πρόεδρος του ESN και της ΕΕΝΜΑ, Χαράλαμπος Σημαντώνης, επικεντρώθηκε στην ανάγκη πρόσβασης της ναυτιλιάς σε διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για τον εκσυγχρονισμό και την πράσινη μετάβαση του ευρωπαϊκού shortsea στόλου. Η διοχέτευση κονδυλίων σε ναυπηγεία και ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνολογίας είναι σαφώς χρήσιμη, όμως εάν ο τελικός χρήστης, που είναι το πλοίο, δεν μπορεί με βιώσιμο και ανταγωνιστικό τρόπο να χρηματοδοτήσει την πράσινη μετάβαση, οι χρηματοδοτήσεις αυτές είναι άνευ ουσίας.

Στο σημείο αυτό, ο κ. Σημαντώνης τόνισε την ανάγκη επιστροφής μέρους, αν όχι του συνόλου, των EU ETS revenues που προέρχονται από τη ναυτιλία στον κλάδο, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη αυτού ακριβως του σκοπού.

Τέλος, ο πρόεδρος σημείωσε πως η πράσινη μετάβαση είναι αναγκαία, αλλά οφείλει να γίνει με ρεαλιστικούς όρους και χρονοδιαγράμματα, λαμβάνοντας υπόψη την βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της shortsea ναυτιλίας, η οποία άλλωστε είναι αλληλένδετη με τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Η Μαριάννα Ναθαναήλ, Επικεφαλής του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στην Ελλάδα τόνισε:

«Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη ναυτιλία θέτει στο επίκεντρο την απανθρακοποίηση, την ανταγωνιστικότητα και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής βιομηχανίας. Για την ΕΤΕπ, ως κλιματική τράπεζα της ΕΕ, η πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας, των λιμένων και της ευρύτερης ναυτιλιακής αλυσίδας αξίας αποτελεί σαφή προτεραιότητα. Μπορούμε να συμβάλουμε με μακροπρόθεσμα δάνεια, εγγυήσεις και επιμερισμό κινδύνου, αλλά και με τεχνική βοήθεια για την προετοιμασία ώριμων και χρηματοδοτήσιμων έργων».

Η κ. Ναθαναήλ αναφέρθηκε επίσης στα ευρωπαικά εργαλεία όπως το Connecting Europe Facility και Innovation Fund, αναδεικνύοντας το συνδυασμό της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ με διαθέσιμες ευρωπαϊκές και εθνικές επιχορηγήσεις (blending), ώστε να καλύπτεται μέρος του πρόσθετου κόστους της πράσινης μετάβασης και να κινητοποιούνται περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια. Για να πετύχουμε όμως πραγματική μόχλευση, χρειαζόμαστε κλίμακα, συγκέντρωση μικρότερων επενδύσεων σε μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια και, κυρίως, ώριμα έργα με σαφή τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα, τόσο η ΕΤΕπ όσο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συνεργάζονται στενά με τις ελληνικές τράπεζες, παρέχοντας χρηματοδότηση και εγγυήσεις, μεταξύ άλλων μέσω της εθνικής συνιστώσας του InvestEU. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να ενισχύσουν την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, επιτρέποντάς τους να επενδύσουν, να καινοτομήσουν και να αναλάβουν ισχυρότερο ρόλο στη ναυτιλιακή αλυσίδα αξίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Ο Αντώνης Κατραούρας, General Manager, Commercial Banking της Τράπεζας Πειραιώς, εξήγησε ότι η ακτοπλοΐα και η ποντοπόρος ναυτιλία έχουν διαφορετικό προφίλ κινδύνου. Στην πρώτη, η εποχικότητα των εσόδων και η περιορισμένη αγορά μεταπώλησης ορισμένων πλοίων επηρεάζουν την αξιολόγηση. Στη δεύτερη, σημαντικό ρόλο παίζουν οι διακυμάνσεις των ναύλων. «Η πρωταρχική πηγή αποπληρωμής είναι οι ταμειακές ροές της επιχείρησης και όχι η αξία του πλοίου», τόνισε.

Η κάλυψη του κινδύνου υπολειμματικής αξίας από το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορούσε, όπως ανέφερε, να επιμηκύνει την αποπληρωμή, να αυξήσει το ποσοστό χρηματοδότησης και να μειώσει το κόστος δανεισμού για μετασκευές. Η Πειραιώς θα εξέταζε τη συμμετοχή της ως κύριου δανειστή σε σχήματα με ταμεία ή εταιρείες leasing, εφόσον διασφαλίζονται η βιωσιμότητα της επένδυσης, η συμμετοχή του επενδυτή με ίδια κεφάλαια και η προτεραιότητα της τράπεζας ως δανειστή. Τα πλοία χαμηλότερων εκπομπών μπορούν να εξασφαλίσουν καλύτερους όρους δανεισμού χάρη στο μειωμένο λειτουργικό κόστος. Για την πράσινη μετάβαση της ακτοπλοΐας, ο κ. Κατραούρας πρότεινε να εξεταστούν επιδοτήσεις επιτοκίου, εγγυήσεις και συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Συνέδεσε επίσης την ανανέωση του στόλου με περισσότερες εργασίες για τα ελληνικά ναυπηγεία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ναυπηγοεπισκευής.

O Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Διευθύνων Σύμβουλος στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στάθηκε στην απουσία ενός κρίσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου, που θα μπορούσε να αλλάξει την πορεία της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας, στάθηκε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, αναφερόμενος στις εγγυήσεις επιστροφής προκαταβολών, γνωστές διεθνώς ως refund guarantees. Όπως επισήμανε, το ελληνικό Δημόσιο δεν δημιούργησε ποτέ το απαραίτητο πλαίσιο εγγυήσεων, παρότι αυτό αποτελούσε βασική προϋπόθεση για την ανάληψη μεγάλων ναυπηγικών συμβολαίων. Επικαλέστηκε μάλιστα τον Σταύρο Νιάρχο, σημειώνοντας ότι η έλλειψη των συγκεκριμένων εγγυήσεων αποτελούσε διαχρονικό παράπονό του.

Σύμφωνα με τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ήδη από τη δεκαετία του 1970 η Ελλάδα διέθετε τις προϋποθέσεις να αναπτύξει ισχυρότερη ναυπηγική δραστηριότητα, ακόμη και να βρεθεί σε ανάλογο ή καλύτερο επίπεδο από τη Νότια Κορέα εκείνης της περιόδου. Ωστόσο, η αδυναμία του κράτους να υποστηρίξει ένα σύστημα εγγυήσεων περιόρισε τις δυνατότητες ανάπτυξης. Οι refund guarantees εξασφαλίζουν στον πλοιοκτήτη ότι οι προκαταβολές που καταβάλλει κατά την κατασκευή ενός πλοίου θα του επιστραφούν εάν το ναυπηγείο αδυνατεί να εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του. Πρόκειται για μηχανισμό που διευκολύνει τη χρηματοδότηση και ενισχύει την εμπιστοσύνη των παραγγελιοδοτών.

Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης συνέδεσε το ζήτημα με τη σημερινή προσπάθεια ανασυγκρότησης των ελληνικών ναυπηγείων, επισημαίνοντας ότι η τεχνική ικανότητα δεν αρκεί από μόνη της για την επιστροφή στις νέες ναυπηγήσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόοδο των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά μετά την ανάληψή τους από τον Γιώργο Προκοπίου, με την επανεκκίνηση των εμπορικών επισκευών τον Φεβρουάριο του 2024 και την επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το βασικό μήνυμα της παρέμβασής του ήταν ότι η επιστροφή της Ελλάδας στη διεθνή αγορά ναυπηγήσεων απαιτεί, πέρα από σύγχρονες εγκαταστάσεις και τεχνογνωσία, αξιόπιστους χρηματοδοτικούς και εγγυοδοτικούς μηχανισμούς. Στη συνέχεια ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο των εγγυήσεων επιστροφής προκαταβολών (refund guarantees) στην κατασκευή πλοίων και εξηγεί γιατί η απουσία τους στέρησε από την Ελλάδα σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης της ναυπηγικής βιομηχανίας.

Όπως επισήμανε, το ελληνικό Δημόσιο δεν δημιούργησε ποτέ το απαραίτητο πλαίσιο εγγυήσεων, παρότι αυτό αποτελούσε βασική προϋπόθεση για την ανάληψη μεγάλων ναυπηγικών συμβολαίων. Επικαλέστηκε μάλιστα τον Σταύρο Νιάρχο, σημειώνοντας ότι η έλλειψη των συγκεκριμένων εγγυήσεων αποτελούσε διαχρονικό παράπονό του. Σύμφωνα με τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ήδη από τη δεκαετία του 1970 η Ελλάδα διέθετε τις προϋποθέσεις να αναπτύξει ισχυρότερη ναυπηγική δραστηριότητα, ακόμη και να βρεθεί σε ανάλογο ή καλύτερο επίπεδο από τη Νότια Κορέα εκείνης της περιόδου. Ωστόσο, η αδυναμία του κράτους να υποστηρίξει ένα σύστημα εγγυήσεων περιόρισε τις δυνατότητες ανάπτυξης.

Οι refund guarantees εξασφαλίζουν στον πλοιοκτήτη ότι οι προκαταβολές που καταβάλλει κατά την κατασκευή ενός πλοίου θα του επιστραφούν εάν το ναυπηγείο αδυνατεί να εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του. Πρόκειται για μηχανισμό που διευκολύνει τη χρηματοδότηση και ενισχύει την εμπιστοσύνη των παραγγελιοδοτών. Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης συνέδεσε το ζήτημα με τη σημερινή προσπάθεια ανασυγκρότησης των ελληνικών ναυπηγείων, επισημαίνοντας ότι η τεχνική ικανότητα δεν αρκεί από μόνη της για την επιστροφή στις νέες ναυπηγήσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόοδο των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά μετά την ανάληψή τους από τον Γιώργο Προκοπίου, με την επανεκκίνηση των εμπορικών επισκευών τον Φεβρουάριο του 2024 και την επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου.