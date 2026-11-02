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Στην εξασφάλιση νέων ναυλώσεων για τον στόλο της προχώρησε η Capital Clean Energy Carriers, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο των συμβολαίων της, το οποίο αντιστοιχεί πλέον σε εξασφαλισμένα έσοδα ύψους 2,8 δισ. δολαρίων, με προοπτική να φθάσουν τα 4,2 δισ. δολάρια εφόσον ενεργοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες προαιρέσεις παράτασης.

Οι νέες συμφωνίες, που ανακοινώθηκαν στις 30 Οκτωβρίου, αφορούν πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και άλλων αερίων, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η εξασφάλιση εμπορικής απασχόλησης για νεότευκτες μονάδες πριν ακόμη ενταχθούν στον ενεργό στόλο.

Συγκεκριμένα, το νεότευκτο LNG carrier Athlos, με προγραμματισμένη παράδοση το πρώτο τρίμηνο του 2027, εξασφάλισε αρχική ναύλωση διάρκειας ενός έτους, με ναύλο συνδεδεμένο με δείκτη της αγοράς. Μετά την ολοκλήρωσή της θα ακολουθήσει επταετής χρονοναύλωση, η οποία είχε ήδη συμφωνηθεί, προσφέροντας μακροπρόθεσμη ορατότητα ως προς τα μελλοντικά έσοδα του πλοίου.

Παράλληλα, το LPG carrier Aridaios εξασφάλισε ετήσια χρονοναύλωση, ενώ για τα Alkimos, Active και Amadeus συμφωνήθηκαν περίοδοι εμπορικής απασχόλησης διάρκειας περίπου πέντε έως εννέα μηνών.

Με τις κινήσεις αυτές, η εταιρεία επιδιώκει να περιορίσει τα διαστήματα κατά τα οποία τα πλοία της παραμένουν χωρίς απασχόληση και να διατηρήσει ισορροπία μεταξύ μακροχρόνιων συμβολαίων και βραχυπρόθεσμων ναυλώσεων, οι οποίες της επιτρέπουν να αξιοποιεί ενδεχόμενη άνοδο των ναύλων.

Το συνολικό ύψος των 2,8 δισ. δολαρίων αφορά το σύνολο των υφιστάμενων συμβασιοποιημένων εσόδων της Capital και όχι αποκλειστικά τις νέες συμφωνίες. Αντίστοιχα, το ποσό των 4,2 δισ. δολαρίων αποτελεί δυνητικό έσοδο, υπό την προϋπόθεση ότι θα ασκηθούν όλες οι σχετικές προαιρέσεις.