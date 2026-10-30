Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Αύξηση εσόδων κατά 44% ανακοίνωσε η Capital Clean Energy Carriers Corp. (CCEC) για το τρίτο τρίμηνο του 2026, συνεχίζοντας την επέκτασή της στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και άλλων αερίων. Τα έσοδα της εισηγμένης στο Nasdaq ναυτιλιακής διαμορφώθηκαν σε 138,1 εκατ. δολάρια, έναντι 95,6 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Στη διάρκεια του τριμήνου, η εταιρεία παρέλαβε ένα πλοίο μεταφοράς LNG, ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου διοξειδίου του άνθρακα και πολλαπλών αερίων κατηγορίας Handy και ένα μεσαίου μεγέθους πλοίο μεταφοράς αερίων διπλού καυσίμου.

Παράλληλα, εξασφάλισε νέες ναυλώσεις για δύο πλοία LNG και τέσσερα πλοία μεταφοράς αερίων. Σε αυτές περιλαμβάνονται μονοετής χρονοναύλωση με ναύλο συνδεδεμένο με δείκτη για ένα από τα έξι υπό ναυπήγηση LNG carriers και μονοετής χρονοναύλωση για το πλοίο «Aridaios».

Ο μέσος ημερήσιος ναύλος διαμορφώθηκε σε 83.862 δολάρια για τον στόλο LNG και σε 40.987 δολάρια για τον στόλο μεταφοράς αερίων. Η CCEC ανακοίνωσε επίσης μέρισμα 0,15 δολαρίων ανά μετοχή για το τρίτο τρίμηνο.

Από την αρχή του έτους, η εταιρεία έχει παραλάβει συνολικά οκτώ πλοία, ενώ ακόμη οκτώ προγραμματίζεται να παραδοθούν μέσα στο 2027. Ο εν ενεργεία στόλος της αποτελείται πλέον από 15 LNG carriers, τρία πλοία μεταφοράς CO₂ και πολλαπλών αερίων κατηγορίας Handy, δύο μεσαίου μεγέθους πλοία μεταφοράς αερίων και ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κατηγορίας Neo-Panamax.

Το βιβλίο παραγγελιών περιλαμβάνει ακόμη έξι LNG carriers, τέσσερα μεσαίου μεγέθους πλοία μεταφοράς αερίων, ένα πλοίο κατηγορίας Handy και ένα πλοίο ανεφοδιασμού LNG, με το πρόγραμμα ανάπτυξης του στόλου να εκτείνεται έως το 2029.

Σύμφωνα με την CCEC, τα συμβασιοποιημένα έσοδα ανέρχονται σε περίπου 2,8 δισ. δολάρια και μπορούν να φθάσουν τα 4,2 δισ. δολάρια, εφόσον ασκηθούν όλα τα δικαιώματα προαίρεσης των ναυλωτών. Η μέση διάρκεια των ναυλώσεων ανέρχεται σε 6,4 έτη για τον στόλο LNG και σε 0,7 έτη για τον στόλο μεταφοράς LPG και πολλαπλών αερίων.

Σχολιάζοντας τις συνθήκες της αγοράς, ο διευθύνων σύμβουλος Γεράσιμος Καλογηράτος ανέφερε ότι η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή και οι σποραδικές διελεύσεις LNG carriers από τα Στενά του Ορμούζ περιόρισαν τις ποσότητες LNG από την περιοχή. Κατά τον ίδιο, η αυξημένη δυναμικότητα υγροποίησης στη Βόρεια Αμερική αντιστάθμισε εν μέρει τις επιπτώσεις, ενώ τα χαμηλά ευρωπαϊκά αποθέματα ενόψει χειμώνα και ο ανταγωνισμός από Ασιάτες αγοραστές για φορτία από τις ΗΠΑ ενέτειναν τη στενότητα στην αγορά του Ατλαντικού.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, οι αυξημένες παραδόσεις νεότευκτων πλοίων και η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα πλοίων πίεσαν τους ναύλους LNG στην αγορά spot σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο. Η διοίκηση εκτιμά ότι η στρατηγική των μακροχρόνιων ναυλώσεων σύγχρονων πλοίων με αξιόπιστους αντισυμβαλλομένους περιορίζει την έκθεση της εταιρείας σε αυτές τις διακυμάνσεις.

Η CCEC αναμένει ότι η ναυλαγορά LNG θα παραμείνει ευμετάβλητη, διατηρώντας θετική εκτίμηση για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στις νέες μονάδες υγροποίησης που αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία έως το τέλος της δεκαετίας, στην επιδίωξη ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας και στην ανάγκη αντικατάστασης παλαιότερων, λιγότερο αποδοτικών πλοίων.