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Η Capital Maritime Finance Corp. (CMF) δρομολογεί την πρώτη ναυτιλιακή IPO στην Ελλάδα με αποκλειστική εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στο Euronext Athens.

Αποτελεί ταυτόχρονα την πρώτη ουσιαστική κίνηση για την καθιέρωση της Αθήνας ως ένα ισχυρό hub της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη στοχεύει μέσω του IPO στην άντληση έως €200 εκατ., με τα αντληθέντα κεφάλαια να προορίζονται για τη χρηματοδότηση του ναυπηγικού της προγράμματος και την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

Η πρόταση της CMF αποτελεί ένα ισορροπημένο μείγμα μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και επενδυτικής αξίας, μέσω ενός επιχειρησιακού πλάνου που εστιάζει στην αγορά πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αλλά και άλλων τύπου πλοίων με μακροχρόνιες ναυλώσεις.

Η εταιρεία κατέχοντας ήδη μακροχρόνιες ναυλώσεις από αξιόπιστους top-tier ναυλωτές, επιτυγχάνει ισχυρή ορατότητα και προβλεψιμότητα εσόδων, ανεξάρτητα από την κυκλικότητα που διαμορφώνεται στην αγορά, διατηρώντας έτσι μοναδική ικανότητα σταθερής ανταμοιβής των μετόχων της.

Κύρια χαρακτηριστικά στόλου και λειτουργικού μοντέλου

Υψηλή Ορατότητα Εσόδων: Το 100% της διαθέσιμης δυναμικότητας του στόλου είναι πλήρως ναυλωμένο, εξασφαλίζοντας 100% κάλυψη ημερών έως το 2034. Το συνολικό συμβασιοποιημένο υπόλοιπο εσόδων ανέρχεται σε $3,9 δισ., με τη μέση εναπομείνασα διάρκεια ναυλώσεων να αγγίζει τα 9,5 έτη*. *στοιχεία από 30.06.2026

Κορυφαίοι Blue-Chip Ναυλωτές: Οι ναυλώσεις βασίζονται σε μακροχρόνια συμβόλαια τύπου “take-or-pay” με ηγέτες της παγκόσμιας ναυτιλίας τακτικών γραμμών (liners), όπως η CMA CGM (τρίτη μεγαλύτερη liner εταιρεία παγκοσμίως – συμβόλαια με CMF ύψους σχεδόν $3 δισ.) και η Unifeeder(θυγατρική της DP World, συμβόλαια με CMF ύψους σχεδόν $1 δισ.)*.

*στοιχεία από 30.06.2026

Νέος Ηλικιακά Στόλος Υψηλών Τεχνολογικών Προδιαγραφών: Η εταιρεία διαθέτει έναν υπερσύγχρονο στόλο που σε πλήρη παράδοση θα αριθμεί τα 36 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Ο στόλος περιλαμβάνει 13 πλοία σε λειτουργία και 23 υπό ναυπήγηση. Η μέση σταθμισμένη ηλικία του στόλου θα ανέλθει σε μόλις 2 έτη σε πλήρη παράδοση, γεγονός που τον κάνει έναν από τους νεότερους και πλέον αποδοτικούς, παγκοσμίως.

Κορυφαίο Προσωπικό – Τρεις Γενιές στη Θάλασσα: Η εταιρεία στελεχώνεται από το πλέον έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, ανθρώπους που εδώ και τρεις γενιές χαρακτηρίζονται από κορυφαίο επαγγελματισμό, συνέπεια και αξιοπιστία.

Τεχνολογία Αιχμής & Dual-Fuel LNGΔυνατότητες: Ο στόλος της αποτελείται από 26 πλοία χωρητικότητας 1,8–2,9χιλ. TEU (τύπου feeder) και 10 πλοία χωρητικότητας 8,8χιλ. TEU(τύπου Neo-Panamax) με δυνατότητα διπλού καυσίμου (Dual-Fuel LNG). Η δυνατότητα χρήσης LNG, bio-LNG και e-LNG μειώνει δραστικά τις εκπομπές ρύπων. Οι τεχνολογίες αιχμής που ενσωματώνει ο στόλος κάνουν την εταιρεία να εναρμονίζεται πλήρως με τους πλέον αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς (IMO CII, EU ETS, FuelEU Maritime κ.α.). Παράλληλα, ο στόλοςενσωματώνει τεχνολογίες που παρέχουν στη CMFτη δυνατότητα για σημαντική εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους. Η πλειονότητα των πλοίων της CMF αξιολογείται στην ανώτατη κατηγορία “A” του δείκτη CII.

Ισχυρό οικονομικό προφίλ & ελκυστική μερισματική πολιτική

Πλήρως Χρηματοδοτημένο Πρόγραμμα Επενδύσεων: Το εναπομένον πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών ύψους $1,9 δισ. έως το 2028, τα $1,6 δισ. καλύπτονται από τραπεζικό δανεισμό*. Το υπόλοιπο σχεδιάζεται να καλυφθείοργανικά από τις λειτουργικές ταμειακές ροές που παράγει η εταιρεία, σε συνδυασμό με τα καθαράεκτιμώμενα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς.

*στοιχεία από 30.06.2026

Ελκυστική Μερισματική Απόδοση: Η διοίκηση έχει θεσπίσει μια μερισματική πολιτική που στοχεύει στην συνεχή και συνεπή επιβράβευση των μετόχωντης, με στόχο τη διανομές με βάση τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε τριμηνιαία βάση. Η πολιτική αυτή υποστηρίζεται από τις εξασφαλισμένες ταμειακές ροές και στόχος είναι να ξεκινήσει από το α’ τρίμηνο του 2027.

Εξαιρετικά ευνοϊκά θεμελιώδη στον τομέα δραστηριοποίησης

Παγκόσμια Γήρανση Στόλου: Στην κατηγορία των πλοίων με χωρητικότητα μικρότερη των 3.000 TEU, το 50% του υφιστάμενου παγκόσμιου στόλου θα είναι άνω των 20 ετών, έως το 2029. Ενώ, αντίστοιχα το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 32% στην κατηγορία πλοίων με χωρητικότητα από 8.000-12.000 TEU. Αυτή η δομική έλλειψη σύγχρονων πλοίων στην σχετική κατηγορία, δημιουργεί ισχυρή ζήτηση για τον νέο και σύγχρονο στόλο της CMF.

Ανάπτυξη Εναλλακτικών Περιφερειακών Διαδρομών: Η διαφοροποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων εκτός Κίνας ενισχύει την ανάπτυξη σε επιλεγμένες περιφερειακές διαδρομές με ρυθμούς που εκτιμώνται σε έως και 5,5% σε ετήσια βάση για το 2027. Αυτή η τάση ενισχύει καθοριστικά την ανάγκη για πλοία με ευελιξία πλοήγησης (τύπου feeder και mid-sized), από τα οποία απαρτίζεται ο στόλος της CMF.

Αυστηροποίηση του Περιβαλλοντικού Κανονιστικού Πλαισίου: Οι κανονισμοί του ΙΜΟ για την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ένταση εκπομπών άνθρακα (EEXI, CII), καθώς και οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU ETS, FuelEU Maritime), αυξάνουν το λειτουργικό και κανονιστικό κόστος των παλαιότερων, λιγότερο αποδοτικών πλοίων και αναμένονται να επιταχύνουν την απόσυρσή τους. Δεδομένης της χαμηλής μέσης ηλικίας του στόλου της CMF και συμπεριλαμβανομένων των δέκα πλοίων διπλού καυσίμου LNG, η εταιρεία εκτιμά ότι ο στόλος της υπόκειται σε συγκριτικά χαμηλότερο κανονιστικό κόστος, γεγονός που ενισχύει την ανταγωνιστική του θέση.

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