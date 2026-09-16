Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε ανανέωση του στόλου με ταυτόχρονη μείωση της μόχλευσης προχωρά η Castor Maritime του Πέτρου Παναγιωτίδη, αξιοποιώντας την ισχυρή ρευστότητά της για να τοποθετήσει σχεδόν $80 εκατ. σε δύο σύγχρονα Kamsarmax, την ίδια ώρα που προχωρεί σε πρόωρη αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού.

Η εισηγμένη στον Nasdaq ναυτιλιακή ανακοίνωσε στις 14 Σεπτεμβρίου καθαρά κέρδη $26,8 εκατ. για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι $6,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Σε επίπεδο εξαμήνου, η μεταβολή είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς η τελική γραμμή πέρασε από ζημιές $17 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε κέρδη $96 εκατ. φέτος.

Πίσω, ωστόσο, από τον εντυπωσιακό αριθμό των $96 εκατ. βρίσκεται σε σημαντικό βαθμό η επίδραση των επενδύσεων της Castor. Η εταιρεία κατέγραψε στο εξάμηνο καθαρό κέρδος $69,6 εκατ. από επενδύσεις που αποτιμώνται σε εύλογη αξία, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συμμετοχές της στην MPC Container Ships και την MPC Energy Solutions. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του εξαμήνου διαμορφώθηκαν στα $21,3 εκατ., έναντι $6,9 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα. Στην καθαρά ναυτιλιακή δραστηριότητα, τα έσοδα από πλοία αυξήθηκαν κατά 24,7%, στα $26,8 εκατ., ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες ενισχύθηκαν κατά 19%, στα $20 εκατ. στο εξάμηνο.

Μέσα στον Ιούνιο η Castor απέκτησε δύο νεότευκτης σχεδόν ηλικίας modern-eco Kamsarmax, επενδύοντας συνολικά $79,4 εκατ. σε τίμημα αγοράς: $37,5 εκατ. για το Magic Jupiter, κατασκευής 2023, και $41,9 εκατ. για το Magic Saturn, κατασκευής 2024. Οι συνολικές ταμειακές εκροές που συνδέθηκαν με τις δύο αποκτήσεις ανήλθαν, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, σε περίπου $79,6 εκατ.

Και τα δύο πλοία παραδόθηκαν στις 29 Ιουνίου, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει ότι οι εξαγορές χρηματοδοτήθηκαν εξ ολοκλήρου από τα διαθέσιμα της εταιρείας, χωρίς νέο τραπεζικό δανεισμό. Η επιλογή δείχνει σαφή στροφή προς νεότερο και ενεργειακά αποδοτικότερο tonnage στην αγορά ξηρού φορτίου. Το Magic Saturn έχει εξασφαλίσει από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 ημερήσιο ναύλο $18.860, ενώ το Magic Jupiter απασχολείται με ναύλο συνδεδεμένο στο 106% του Baltic Panamax Index 5TC, με την περίοδο ναύλωσης να μπορεί να φθάσει έως τον Ιούνιο του 2028.

Η δεύτερη πλευρά της στρατηγικής Παναγιωτίδη αφορά στον ισολογισμό. Στις 30 Ιουνίου η Castor προχώρησε σε πρόωρη αποπληρωμή $22,3 εκατ. από sustainability-linked δανειακή σύμβαση ύψους $50 εκατ. με την Alpha Bank, η οποία είναι εξασφαλισμένη με τέσσερα bulk carriers. Μετά την αποπληρωμή, το ανεξόφλητο υπόλοιπο της συγκεκριμένης χρηματοδότησης περιορίστηκε στα $25,8 εκατ. Συνολικά, ο δανεισμός και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Castor βρίσκονταν στις 30 Ιουνίου στα $73,8 εκατ., έναντι $85,6 εκατ. στο τέλος του 2025. Την ίδια ημερομηνία, τα μετρητά μαζί με τα δεσμευμένα μετρητά ανέρχονταν σε $109,4 εκατ.

Αυτό είναι και το στοιχείο που διαφοροποιεί την τελευταία επενδυτική κίνηση της εταιρείας: μέσα σε ένα εξάμηνο διέθεσε σχεδόν $80 εκατ. για δύο νεότερα πλοία, χωρίς να επιβαρύνει τον ισολογισμό της με νέο χρέος για τις συγκεκριμένες αγορές, και παράλληλα επιτάχυνε την απομόχλευση.

Στο ίδιο παζλ εντάσσεται και το Magic Starlight. Στις 6 Αυγούστου ολοκληρώθηκε η εισφορά του πλοίου σε joint venture, στο οποίο η Castor διατηρεί ποσοστό 30%. Από τη συναλλαγή η εταιρεία εισέπραξε $18,75 εκατ. σε μετρητά, μετατρέποντας ουσιαστικά ένα μέρος της άμεσης έκθεσής της στο συγκεκριμένο asset σε μειοψηφική επενδυτική συμμετοχή και απελευθερώνοντας παράλληλα κεφάλαια. Οι κινήσεις αυτές σκιαγραφούν τη στρατηγική που ακολουθεί σήμερα η Castor: νεότερα πλοία εκεί όπου βλέπει ευκαιρίες, αξιοποίηση assets μέσω επενδυτικών σχημάτων και ταυτόχρονη συγκράτηση του δανεισμού.

Η εταιρεία έχει άλλωστε διευρύνει το επιχειρηματικό της μοντέλο πέρα από την παραδοσιακή πλοιοκτησία, με δραστηριότητες που εκτείνονται στη διαχείριση πλοίων και assets, στις επενδύσεις και σε projects ενεργειακών υποδομών. Έτσι, πίσω από τα $96 εκατ. των καθαρών κερδών, τα οποία ενισχύθηκαν σημαντικά από λογιστικές αποτιμήσεις επενδύσεων, βρίσκεται μια περισσότερο χειροπιαστή ναυτιλιακή ιστορία: ο Πέτρος Παναγιωτίδης χρησιμοποιεί τη ρευστότητα της Castor για να κατεβάζει την ηλικία του στόλου και το ύψος του χρέους ταυτόχρονα, διατηρώντας κεφάλαια διαθέσιμα για τις επόμενες κινήσεις.

Διαβάστε ακόμη

Η «κατάρα των 30»: Πώς είναι να κλείνεις τα 30 το 2026;

Γιατί ο υποτιμημένος χαλκός γίνεται το νέο πολύτιμο μέταλλο

ΔΕΗ: Μοντέλο Κωτσόβολος στη Ρουμανία με το βλέμμα στη Flanco

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ