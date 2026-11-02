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Μήνυμα προσοχής προς τους πλοιοκτήτες έστειλε ο επικεφαλής της Safe Bulkers και πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, Πόλυς Β. Χατζηωάννου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συγκράτησης των νέων παραγγελιών πλοίων και προετοιμασίας για ενδεχόμενη διόρθωση της ναυλαγοράς.

Μιλώντας στο Capital Link International Shipping Forum στη Σαγκάη, κάλεσε τον κλάδο να αντλήσει διδάγματα από την περίοδο 2007-2008. Στο επίκεντρο των επισημάνσεών του βρέθηκαν η διατήρηση ισχυρής ρευστότητας και ο περιορισμός των νέων επενδυτικών δεσμεύσεων, ώστε οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις να διαθέτουν περιθώρια αντίδρασης σε περίπτωση επιδείνωσης των συνθηκών.

Ο ίδιος ανέδειξε τις γεωπολιτικές συγκρούσεις, τον πληθωρισμό και τη γενικότερη αβεβαιότητα ως παράγοντες που ενισχύουν τους κινδύνους για τη ναυτιλία. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι οι επόμενοι 12-18 μήνες ενδέχεται να φέρουν σημαντικές ανατροπές, καθιστώντας αναγκαία την προσεκτική στάθμιση των επενδυτικών αποφάσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ενδεχόμενο επιστροφής πλοίων του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» στην κανονική αγορά. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αυξήσει τη διαθέσιμη χωρητικότητα, προσθέτοντας έναν ακόμη παράγοντα πίεσης στη ναυλαγορά.

Οι παρεμβάσεις του συγκλίνουν στην ανάγκη συνετής διαχείρισης: λιγότερες νέες δεσμεύσεις, επαρκή ταμειακά διαθέσιμα και ετοιμότητα απέναντι σε μια πιθανή αλλαγή του κύκλου της αγοράς.