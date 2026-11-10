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Ισχυρή αύξηση κερδών, υψηλότερους ναύλους και ενίσχυση της ρευστότητας κατέγραψε η Safe Bulkers του Πόλυ Β. Χατζηωάννου στο εννεάμηνο του 2026, αξιοποιώντας τη βελτίωση της αγοράς ξηρού φορτίου. Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει την ανανέωση του στόλου της, με οκτώ νεότευκτα πλοία υπό παραγγελία, ενώ ανακοίνωσε αύξηση του μερίσματος προς τους μετόχους. Τα καθαρά κέρδη του εννεαμήνου ανήλθαν σε 96,3 εκατ. δολάρια, έναντι 26,7 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση περίπου 260%. Τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 252,9 εκατ. δολάρια, από 203,2 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά 24%.

Ακόμη ισχυρότερη ήταν η εικόνα του τρίτου τριμήνου, με τα καθαρά κέρδη να φτάνουν τα 39 εκατ. δολάρια, έναντι 17,8 εκατ. δολαρίων πέρυσι. Τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 25%, στα 91 εκατ. δολάρια. Καθοριστικό ρόλο στην κερδοφορία διαδραμάτισε η άνοδος των ναύλων. Το μέσο ημερήσιο έσοδο ανά διαθέσιμη ημέρα πλοίου διαμορφώθηκε στα 21.235 δολάρια το τρίτο τρίμηνο, έναντι 15.507 δολαρίων την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση περίπου 37%.

Στο εννεάμηνο, το αντίστοιχο ποσό έφτασε τα 19.658 δολάρια, από 15.011 δολάρια το 2025.

Αυξημένο μέρισμα και ισχυρή ρευστότητα

Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,09 δολαρίων ανά κοινή μετοχή, αυξημένου κατά 20% σε σχέση με τα 0,075 δολάρια της προηγούμενης διανομής.

Η καταβολή έχει προγραμματιστεί για τις 9 Δεκεμβρίου 2026, με ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων την 25η Νοεμβρίου. Στις 30 Σεπτεμβρίου, τα συνολικά διαθέσιμα της εταιρείας ανέρχονταν σε 318,9 εκατ. δολάρια, ενώ οι αχρησιμοποίητες πιστωτικές γραμμές έφταναν τα 195,8 εκατ. δολάρια. Έναν μήνα αργότερα, στις 30 Οκτωβρίου, η εταιρεία διέθετε 252,7 εκατ. δολάρια σε μετρητά, καταθέσεις και δεσμευμένα διαθέσιμα, καθώς και 255,8 εκατ. δολάρια σε διαθέσιμες πιστωτικές γραμμές.

Ο πρόεδρος της Safe Bulkers, Λουκάς Μπαρμπαρής, υπογράμμισε ότι οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις αντανακλούν τις συνθήκες της ναυλαγοράς, ενώ η πρόσφατη ιδιωτική τοποθέτηση μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενίσχυσε τη ρευστότητα και τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας.

Η Safe Bulkers συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα, διαθέτοντας στις 30 Οκτωβρίου στόλο 46 φορτηγών πλοίων, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 4,5 εκατ. τόνων και μέσης ηλικίας 9,8 ετών.

Παράλληλα, έχει υπό παραγγελία οκτώ νεότευκτα πλοία, εκ των οποίων επτά Kamsarmax και ένα Capesize. Οι παραδόσεις τους προγραμματίζονται από το 2027 έως το 2029.

Δύο Kamsarmax αναμένονται το 2027, ένα το 2028 και τέσσερα το 2029, ενώ το Capesize προβλέπεται να παραδοθεί επίσης το 2029.

Τον Οκτώβριο η εταιρεία παρέλαβε το Kypros Island, το πρώτο της πλοίο με δυνατότητα χρήσης μεθανόλης ως καυσίμου.

Στο πλαίσιο της ανανέωσης του στόλου, πούλησε επίσης τρία παλαιότερα πλοία, τα Michalis H, Pedhoulas Commander και Xenia, έναντι συνολικού τιμήματος 62,7 εκατ. δολαρίων.

Στις 30 Οκτωβρίου, η Safe Bulkers είχε εξασφαλίσει έσοδα ύψους 166,9 εκατ. δολαρίων από υφιστάμενες συμβάσεις ναύλωσης, χωρίς να υπολογίζονται τα πρόσθετα έσοδα από τα συστήματα καθαρισμού καυσαερίων.

Από αυτά, τα 88,9 εκατ. δολάρια αφορούσαν τα επτά Capesize της εταιρείας, τα οποία ήταν ναυλωμένα με μέσο ημερήσιο ναύλο 24.692 δολαρίων.

Η εταιρεία έχει καλύψει με συμβάσεις το 83% των διαθέσιμων ημερών απασχόλησης του στόλου της για το υπόλοιπο του 2026, ενώ για το 2027 η αντίστοιχη κάλυψη διαμορφώνεται στο 19%.

Ιδιαίτερη σημασία για τη Safe Bulkers έχει και η παρουσία της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου από τον Ιούνιο του 2026 διαπραγματεύονται οι μετοχές της, παράλληλα με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Τον Σεπτέμβριο προχώρησε σε ιδιωτική τοποθέτηση 12 εκατ. νέων μετοχών, με τιμή διάθεσης 6,70 ευρώ ανά μετοχή, αντλώντας συνολικά 80,4 εκατ. ευρώ.

Στην έκδοση συμμετείχε και ο διευθύνων σύμβουλος και βασικός μέτοχος Πόλυς Χατζηιωάννου, αποκτώντας 1,5 εκατ. μετοχές.

Με την κίνηση αυτή, η Safe Bulkers επιδιώκει να διευρύνει την επενδυτική της βάση στην Ευρώπη και να ενισχύσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης του επενδυτικού της προγράμματος.

Η συνολική εικόνα του εννεαμήνου δείχνει μια εταιρεία που αξιοποιεί την άνοδο των ναύλων για να ενισχύσει την κερδοφορία της, να αυξήσει τις αποδόσεις προς τους μετόχους και να προχωρήσει στην ανανέωση του στόλου της.