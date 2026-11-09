Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Την προκήρυξη δύο έκτακτων ακτοπλοϊκών γραμμών για τη Χίο εισηγήθηκε ομόφωνα το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ) στις 6 Νοεμβρίου. Στόχος είναι να καλυφθούν οι αυξημένες μεταφορικές ανάγκες του νησιού κατά την προσωρινή αναστολή της αεροπορικής σύνδεσης. Ο σχεδιασμός αφορά το διάστημα από τις 30 Νοεμβρίου 2026 έως τις 28 Μαρτίου 2027, με την προκήρυξη να προϋποθέτει την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων.

Τα δρομολόγια και οι προδιαγραφές των πλοίων

Πειραιάς – Μεστά Χίου με επιστροφή. Προβλέπονται τρία δρομολόγια την εβδομάδα με πλοίο χωρητικότητας τουλάχιστον 950 επιβατών, μήκους άνω των 100 μέτρων και με χώρο φόρτωσης οχημάτων τουλάχιστον 1.500 τ.μ., εκ των οποίων 600 τ.μ. για φορτηγά. Η γνωμοδότηση προβλέπει τουλάχιστον 300 κλίνες. Εφόσον δεν υπάρξει προσφορά με αυτές τις κλίνες, μπορούν να γίνουν δεκτές προσφορές για πλοία με τουλάχιστον 200.

Λαύριο ή Ραφήνα – Μεστά Χίου με επιστροφή. Προβλέπονται επίσης τρία δρομολόγια την εβδομάδα με πλοίο χωρητικότητας τουλάχιστον 950 επιβατών, μήκους άνω των 80 μέτρων και με χώρο φόρτωσης οχημάτων τουλάχιστον 1.000 τ.μ.

Και στις δύο γραμμές προβλέπεται υποχρεωτική επέκταση έως τη Μυτιλήνη χωρίς καταβολή μισθώματος για το σκέλος αυτό. Η γνωμοδότηση δίνει επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το κεντρικό λιμάνι της Χίου στη θέση των Μεστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Blue Star Ferries και η SeaJets αναμένεται να καταθέσουν αιτήσεις μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης. Σε εκκρεμότητα παραμένει το ύψος της αποζημίωσης για κάθε πλήρες δρομολόγιο, το οποίο θα καθοριστεί με βάση τις πιστώσεις που θα εξασφαλιστούν.