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Σε αναχρηματοδότηση δανείων συνολικού ύψους περίπου 1,4 δισ. δολαρίων προχώρησε η Costamare, συμφερόντων του Κωστή Κωνσταντακόπουλου, εξασφαλίζοντας ευνοϊκότερους όρους δανεισμού και μεταθέτοντας τις επόμενες λήξεις χρέους μετά το 2030. Η κίνηση αυτή αποτελεί τη σημαντικότερη εξέλιξη που συνοδεύει τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, καθώς περιορίζει τις χρηματοδοτικές της υποχρεώσεις για τα επόμενα χρόνια, ενώ παράλληλα διατηρεί εξασφαλισμένα έσοδα περίπου 6 δισ. δολαρίων από μακροχρόνιες ναυλώσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 28ης Οκτωβρίου 2026, η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εταιρεία ολοκλήρωσε αναχρηματοδότηση ύψους 1,3 δισ. δολαρίων, η οποία αφορά δανειακές υποχρεώσεις συνδεδεμένες με 39 πλοία του στόλου της. Παράλληλα, υπέγραψε πρόσθετη δανειακή συμφωνία 92 εκατ. δολαρίων για δύο ακόμη πλοία.

Με τις συμφωνίες αυτές η Costamare μειώνει τις δαπάνες για τόκους και περιορίζει την ανάγκη νέων χρηματοδοτήσεων τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται ουσιαστικά για την ολοκλήρωση του προγράμματος αναδιάρθρωσης του δανεισμού που συνδέεται με τον υφιστάμενο στόλο της.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι 23 πλοία παραμένουν ελεύθερα βαρών, δηλαδή δεν έχουν δοθεί ως εξασφάλιση για τραπεζικά δάνεια. Αυτό προσφέρει στην εταιρεία πρόσθετη ευελιξία, καθώς μπορεί να τα αξιοποιήσει για την άντληση νέων κεφαλαίων, εφόσον προκύψουν επενδυτικές ευκαιρίες.

Στο οικονομικό σκέλος, τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους κοινούς μετόχους διαμορφώθηκαν σε 88,5 εκατ. δολάρια ή 0,73 δολάρια ανά μετοχή, έναντι 92,6 εκατ. δολαρίων και 0,77 δολαρίων ανά μετοχή την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανήλθαν σε 89,4 εκατ. δολάρια, ενώ τα έσοδα υποχώρησαν κατά 1,8%, στα 212,1 εκατ. δολάρια. Παρά τη μικρή κάμψη της κερδοφορίας, η εταιρεία διατηρεί ισχυρή ρευστότητα, η οποία έφθασε τα 733,1 εκατ. δολάρια.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Costamare παραμένει η υψηλή κάλυψη του στόλου της με συμβόλαια ναύλωσης. Για το 2026 έχει ήδη εξασφαλιστεί το 100% της διαθέσιμης μεταφορικής ικανότητας και για το 2027 το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει το 99%.

Η συνολική αξία των συμφωνημένων ναυλώσεων ανέρχεται σε περίπου 6 δισ. δολάρια, με μέση σταθμισμένη διάρκεια συμβολαίων 5,8 ετών. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία έχει εξασφαλίσει σημαντικό μέρος των μελλοντικών εσόδων της, περιορίζοντας την έκθεσή της στις καθημερινές διακυμάνσεις των ναύλων.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ανάπτυξη της Neptune Maritime Leasing, μέσω της οποίας η Costamare δραστηριοποιείται στη χρηματοδοτική μίσθωση ναυτιλιακών περιουσιακών στοιχείων. Η Neptune διαθέτει πλέον 47 χρηματοδοτημένα ή δεσμευμένα ναυτιλιακά περιουσιακά στοιχεία, με συνολικές επενδύσεις που ξεπερνούν τα 650 εκατ. δολάρια.

Η δραστηριότητα αυτή διευρύνει τις πηγές εσόδων του ομίλου πέρα από την παραδοσιακή εκμετάλλευση πλοίων, προσθέτοντας έναν ακόμη τομέα στην επιχειρηματική του ανάπτυξη.

Στο μεταξύ, τα πλοία Porto Kagio και Porto Germeno εξακολουθούν να προορίζονται προς πώληση, χωρίς να έχει καταγραφεί απομείωση της λογιστικής τους αξίας.

Η εικόνα που προκύπτει από τα αποτελέσματα είναι ότι η Costamare δίνει προτεραιότητα στη χρηματοοικονομική σταθερότητα και στην εξασφάλιση προβλέψιμων εσόδων. Με σχεδόν πλήρη κάλυψη ναυλώσεων για τα επόμενα δύο χρόνια, διαθέσιμη ρευστότητα άνω των 730 εκατ. δολαρίων και σημαντικές δανειακές λήξεις μεταφερμένες μετά το 2030, η εταιρεία αποκτά μεγαλύτερα περιθώρια για νέες επενδύσεις, παρά την περιορισμένη υποχώρηση της κερδοφορίας της.