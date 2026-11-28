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Στο κινεζικό ναυπηγείο Zhoushan Changhong International καθελκύστηκε στις 23 Νοεμβρίου το πρώτο feeder χωρητικότητας 3.100 TEU που ναυπηγείται για την Costamare, συμφερόντων Κωστή Κωνσταντακόπουλου. Μετά την καθέλκυση, το πλοίο μεταφέρθηκε στην προβλήτα του ναυπηγείου, όπου θα ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Το νεότευκτο, σχεδιασμένο από τη Neptun Design, έχει μήκος 199,98 μέτρα, πλάτος 35,2 μέτρα και σχεδιαστική ταχύτητα άνω των 18,6 κόμβων. Η κατασκευή του ακολουθεί τις προδιαγραφές του νηογνώμονα DNV, ενώ η γάστρα του έχει βελτιστοποιηθεί με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά την πλεύση.

Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει σύστημα ηλεκτροδότησης από την ξηρά κατά τον ελλιμενισμό, σύστημα καθαρισμού καυσαερίων και σύστημα επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής (SCR) για τον περιορισμό των εκπομπών οξειδίων του αζώτου.