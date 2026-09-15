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Με ένα ακόμη σύγχρονο containership ενισχύεται ο στόλος της Danaos Shipping, συμφερόντων του δρ Γιάννη Κούστα. Η εταιρεία ανακοίνωσε την επιτυχή παράδοση του νεότευκτου «Patmos Express», συνεχίζοντας την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος στην αγορά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Το «Patmos Express» είναι containership κατηγορίας post-Panamax, μεταφορικής ικανότητας 8.258 TEU και χωρητικότητας περίπου 97.700 dwt. Κατασκευάστηκε το 2026 στις εγκαταστάσεις της Jiangsu New Yangzi Shipbuilding, μέλους του κινεζικού ομίλου Yangzijiang Shipbuilding. Έχει μήκος περίπου 272 μέτρα, φέρει σημαία Μάλτας. Ως ναυλωτής του πλοίου εμφανίζεται η γερμανική Hapag-Lloyd.

Η νέα παραλαβή εντάσσεται στη στρατηγική της Danaos για σταδιακή ανανέωση του στόλου της με μεγαλύτερα και αποδοτικότερα πλοία. Η εταιρεία διαθέτει παράλληλα εκτεταμένο ναυπηγικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει containerships διαφορετικών κατηγοριών, από μικρότερες μονάδες 1.781 TEU έως πλοία χωρητικότητας 9.200 TEU, με παραδόσεις που εκτείνονται έως το 2029.

Σε ανακοίνωσή της, η Danaos επισημαίνει ότι η άφιξη του «Patmos Express» αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη συνεχή εξέλιξη του στόλου της, με έμφαση στην αποδοτικότητα, την αξιοπιστία και την υπεύθυνη ανάπτυξη. Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στην κατασκευή και την παράδοση του πλοίου, καθώς και το πλήρωμα που αναλαμβάνει πλέον τη λειτουργία του.

«Πίσω από κάθε νέο πλοίο βρίσκεται μια ομάδα ανθρώπων που το φέρνει στη ζωή», σημειώνει χαρακτηριστικά η εταιρεία, ευχόμενη στο «Patmos Express» και στο πλήρωμά του ασφαλείς θάλασσες και επιτυχημένα ταξίδια.

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