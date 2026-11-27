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Υπερτριπλασιασμό των καθαρών κερδών της κατέγραψε στο εννεάμηνο του 2026 η Diana Shipping, αξιοποιώντας τη βελτίωση της διεθνούς ναυλαγοράς ξηρού φορτίου, παρά την επιστροφή της στις ζημίες κατά το τρίτο τρίμηνο λόγω έκτακτων δαπανών.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε στις 25 Νοεμβρίου η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακή εταιρεία, τα καθαρά κέρδη του εννεαμήνου ανήλθαν σε 49,4 εκατ. δολάρια, έναντι 14,7 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά 236%.

Τα έσοδα από χρονοναυλώσεις διαμορφώθηκαν στα 173,1 εκατ. δολάρια, έναντι 161,5 εκατ. δολαρίων πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση κατά 7,2%.

Οι ζημίες του τρίτου τριμήνου

Σε επίπεδο τρίτου τριμήνου, η Diana Shipping κατέγραψε καθαρές ζημίες ύψους 500.000 δολαρίων, έναντι κερδών 7,2 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Οι ζημίες που αναλογούν στους κατόχους κοινών μετοχών ανήλθαν σε 1,9 εκατ. δολάρια.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με έκτακτες δαπάνες ύψους 12,3 εκατ. δολαρίων, οι οποίες συνδέονται με την πρόταση εξαγοράς της Genco Shipping & Trading και την απόσυρσή της.

Αντίθετα, βελτιωμένη ήταν η εικόνα στο μέτωπο των εσόδων από χρονοναυλώσεις, τα οποία αυξήθηκαν κατά 17,7%, στα 61,1 εκατ. δολάρια, έναντι 51,9 εκατ. δολαρίων πέρυσι, χάρη στους υψηλότερους ναύλους και στις λιγότερες ημέρες δεξαμενισμού των πλοίων.

Τα μέσα ημερήσια έσοδα σε όρους ισοδύναμου χρονοναύλωσης (TCE) διαμορφώθηκαν στα 17.363 δολάρια, έναντι 15.178 δολαρίων το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Πενταπλασιάζει το μέρισμα

Παρά τις ζημίες του τρίτου τριμήνου, η διοίκηση της Diana Shipping αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ύψους 0,05 δολαρίων ανά κοινή μετοχή, έναντι 0,01 δολαρίου το προηγούμενο τρίμηνο.

Το μέρισμα θα καταβληθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2026 στους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της εταιρείας στις 9 Δεκεμβρίου.

Σε ό,τι αφορά την εμπορική απασχόληση του στόλου, η Diana Shipping έχει εξασφαλίσει ναυλώσεις για το 93% των υπολειπόμενων ημερών του 2026, με μέσο ημερήσιο ναύλο 19.736 δολαρίων και συμβασιοποιημένα έσοδα περίπου 29,7 εκατ. δολαρίων.

Για το 2027 έχει ήδη εξασφαλίσει έσοδα περίπου 99 εκατ. δολαρίων, έχοντας καλύψει με ναυλώσεις περισσότερο από το ένα τρίτο των ημερών απασχόλησης του στόλου της, με μέσο ημερήσιο ναύλο 20.626 δολαρίων.