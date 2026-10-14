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Τρεις σημαντικές διεθνείς διακρίσεις απέσπασαν δύο Έλληνες επαγγελματίες της ναυτιλίας, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας και την παρουσία του στις κορυφαίες θέσεις της διεθνούς ναυτιλιακής εκπαίδευσης.

Ο Σπυρίδων Χανδράς, από την Diana Shipping Services S.A., και η Παυλίνα Κουλουρίδη, από την Trafigura Maritime Ventures Limited, Branch Office Athens, τιμήθηκαν στην ετήσια τελετή απονομής βραβείων του Institute of Chartered Shipbrokers (ICS), που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, στο Grand Connaught Rooms του Λονδίνου.

Οι δύο Έλληνες διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους στις επαγγελματικές εξετάσεις πιστοποίησης του Ινστιτούτου (Professional Qualifying Examinations), κατακτώντας συνολικά τρία βραβεία που απονέμονται στους υποψηφίους με την υψηλότερη βαθμολογία σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, σε διεθνές επίπεδο.

Ο Σπυρίδων Χανδράς απέσπασε δύο βραβεία, επιτυγχάνοντας την υψηλότερη βαθμολογία σε δύο διαφορετικούς τομείς της ναυτιλιακής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, τιμήθηκε με το Baltic Exchange Award για την επίδοσή του στο Dry Cargo Chartering, που αφορά τις ναυλώσεις πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου, καθώς και με το Reed Smith LLP Award για την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα Legal Principles in Shipping Business, το οποίο επικεντρώνεται στις νομικές αρχές που διέπουν τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Αντίστοιχα, η Παυλίνα Κουλουρίδη τιμήθηκε με το John O’Keeffe Award, κατακτώντας την πρώτη θέση στο γνωστικό αντικείμενο Ship Sales and Purchase, το οποίο αφορά τις αγοραπωλησίες πλοίων.

Η σημασία των βραβεύσεων έγκειται στο γεγονός ότι δεν περιορίζονται στους υποψηφίους του ελληνικού παραρτήματος, αλλά αφορούν το σύνολο του διεθνούς εξεταστικού συστήματος του ICS. Οι δύο Έλληνες επαγγελματίες κατάφεραν, επομένως, να ξεχωρίσουν ανάμεσα σε υποψηφίους από το παγκόσμιο δίκτυο του Ινστιτούτου.

Στη σημασία των διακρίσεων αναφέρθηκε η αντιπρόεδρος του Institute of Chartered Shipbrokers, Ναταλία Μαργιώλη, FICS, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία των βραβευθέντων αναδεικνύει τόσο την προσωπική τους προσπάθεια όσο και την ανάγκη διαρκούς επένδυσης στη ναυτιλιακή εκπαίδευση.

Όπως επισήμανε, οι επιτυχίες αυτές αποτελούν ισχυρή υπενθύμιση του ταλέντου, της αφοσίωσης και του επαγγελματισμού που χαρακτηρίζουν τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.

Παράλληλα, τόνισε ότι η αναγνώριση σε διεθνές επίπεδο δεν αντανακλά μόνο την ατομική ακαδημαϊκή αριστεία, αλλά αναδεικνύει και την αξία της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης.

Η ίδια εξέφρασε την υπερηφάνειά της για τις επιτυχίες των σπουδαστών από το παγκόσμιο δίκτυο του ICS, επισημαίνοντας ότι αποτελούν παράδειγμα της σημασίας της διαρκούς μάθησης και της προσήλωσης στα διεθνή επαγγελματικά πρότυπα.

Ο ρόλος του ελληνικού παραρτήματος

Η ετήσια τελετή απονομής βραβείων του ICS αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις του Ινστιτούτου, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας, επαγγελματίες, ναυτιλιακούς οργανισμούς και σπουδαστές από διαφορετικές χώρες.

Το ελληνικό παράρτημα του ICS, μέσω του Hellenic Management Centre (HMC), δραστηριοποιείται στην επαγγελματική ναυτιλιακή εκπαίδευση, προσφέροντας εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης, καθώς και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για στελέχη της αγοράς.

Οι διακρίσεις των δύο Ελλήνων αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η ναυτιλιακή βιομηχανία αντιμετωπίζει αυξανόμενες απαιτήσεις σε ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης, τεχνολογίας, εμπορικών συναλλαγών και διαχείρισης κινδύνων.

Σε αυτό το περιβάλλον, η εξειδικευμένη γνώση και η συνεχής εκπαίδευση αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την ανταγωνιστικότητα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και την επαγγελματική εξέλιξη των στελεχών τους.

Το ICS Greek Branch συνεχάρη τους δύο βραβευθέντες, επισημαίνοντας τη σημασία των επιτυχιών τους για την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα και τη διεθνή αναγνώριση του ανθρώπινου δυναμικού της.

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