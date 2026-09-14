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Νέα εστία πίεσης διαμορφώνεται για την παγκόσμια ναυτιλία στη Διώρυγα του Παναμά, καθώς η επιδείνωση της ξηρασίας και η ενίσχυση του φαινομένου Ελ Νίνιο απειλούν να περιορίσουν ακόμη περισσότερο τη χωρητικότητα μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του κόσμου.

Η Αρχή της Διώρυγας έχει ήδη μειώσει τις ημερήσιες διελεύσεις από 36 σε 34, ενώ από τις 15 Σεπτεμβρίου προβλέπεται νέα μείωση στις 32. Ωστόσο, η νέα διαχειρίστρια της Διώρυγας, Ilya Espino de Marotta, προειδοποιεί ότι, εάν οι βροχοπτώσεις παραμείνουν χαμηλές, ο αριθμός μπορεί να περιοριστεί ακόμη και στα 27 πλοία ημερησίως.

Το κρίσιμο διάστημα είναι το τρίμηνο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου. Οι βροχοπτώσεις στη λεκάνη απορροής της Διώρυγας από τον Μάιο έως τον Αύγουστο ήταν 34% χαμηλότερες από τον μέσο όρο, ενώ για τα πλοία Neopanamax το επιτρεπόμενο βύθισμα έχει ήδη μειωθεί στα 48 πόδια. Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Οι αναταράξεις στα Στενά του Ορμούζ έχουν ενισχύσει τις ενεργειακές ροές από τον Κόλπο των ΗΠΑ προς την Ασία, αυξάνοντας τη ζήτηση για διελεύσεις LNG carriers, LPG carriers και δεξαμενόπλοιων.

Παράλληλα, το κόστος αγοράς προτεραιότητας αυξάνεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Lloyd’s List, το μέσο κόστος δημοπρασίας για μεγάλες διελεύσεις έχει ανέβει από περίπου 253.000 δολάρια σε πάνω από 1,2 εκατ. δολάρια, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις VLGC έχουν καταβάλει περισσότερα από 5 εκατ. δολάρια.

Εάν οι περιορισμοί ενταθούν, περισσότερα πλοία μπορεί να στραφούν προς το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, αυξάνοντας αποστάσεις, ημέρες ταξιδιού και ναύλους. Έτσι, μετά το Ορμούζ, ο Παναμάς εξελίσσεται σε έναν δεύτερο πιθανό «κόφτη» των παγκόσμιων θαλάσσιων ροών ενόψει του 2027.

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