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Ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τον ανθρώπινο παράγοντα και τον ρόλο του στη μετάβαση της ναυτιλίας στη νέα εποχή φέρνουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα η DNV Maritime Academy Hellas και το World Maritime University (WMU). Το πενθήμερο Masterclass θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026 στις εγκαταστάσεις της DNV Maritime Academy Hellas στον Πειραιά και απευθύνεται σε στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, managers και ναυτικούς.

Το πρόγραμμα, με τίτλο «At the Crossroads of Change: The Human Element at the Core of the Shipping Sector», αποτελεί ένα από τα πρώτα απτά αποτελέσματα της συνεργασίας που εγκαινίασαν η DNV Hellas και το World Maritime University κατά τη διάρκεια των Ποσειδωνίων 2026. Οι δύο πλευρές είχαν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη κοινών δράσεων στους τομείς της ναυτικής εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της έρευνας.

Στη διοργάνωση συμμετέχει η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενώ στο πρόγραμμα συμβάλλει και η HELMEPA.

Η θεματολογία επιχειρεί να καλύψει τις μεγάλες αλλαγές που επηρεάζουν σήμερα τη ναυτιλία, συνδέοντας τις τεχνολογικές και κανονιστικές εξελίξεις με τον άνθρωπο που καλείται να τις εφαρμόσει στην πράξη. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστούν το νέο κανονιστικό περιβάλλον, η ασφάλεια και η προστασία, η ενεργειακή αποδοτικότητα, η βιωσιμότητα, η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και ζητήματα ευεξίας και ανθεκτικότητας των εργαζομένων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις δεξιότητες που αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία τόσο πάνω στα πλοία όσο και στα γραφεία των ναυτιλιακών εταιρειών. Ηγεσία, ομαδική εργασία, διαπολιτισμική επικοινωνία, διαχείριση συγκρούσεων και λεγόμενες «ήπιες δεξιότητες» εντάσσονται στον βασικό κορμό του Masterclass.

Το πρόγραμμα συνδυάζει θεωρητική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου με πρακτική και βιωματική κατάρτιση, με στόχο οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα πώς η ανθρώπινη απόδοση επηρεάζει την ασφάλεια, τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και συνολικά την αποτελεσματικότητα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

«Καθώς ο ναυτιλιακός κλάδος συνεχίζει να προσαρμόζεται σε έναν πολυεπίπεδο μετασχηματισμό, ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει κεντρικός για την αποτελεσματική εφαρμογή των αλλαγών και τη μακροπρόθεσμη πρόοδο της βιομηχανίας», επισημαίνει η Dr. Marina Papaioannou, Regional Maritime Academy Manager της DNV Maritime.

Όπως προσθέτει, στόχος του Masterclass είναι να προσφέρει σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ηγετικά στελέχη της ναυτιλίας, managers και ναυτικούς μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς η ανθρώπινη απόδοση και η ηγεσία επηρεάζουν τη συμμόρφωση και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται με ταχύτητα.

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